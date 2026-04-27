El tiempo de hoy en Miami para este lunes 27 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 27 de abril indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:50 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes escasas con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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