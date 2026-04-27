Pastor de Florida es arrestado por bigamia tras publicar su nueva boda en redes sociales

Un pastor identificado como Leslie Williams, de 62 años, fue arrestado en su residencia ubicada en la comunidad de The Villages, en Florida, tras ser acusado de bigamia en el estado de Georgia.

Las autoridades del condado de Sumter confirmaron que el hombre fue detenido sin derecho a fianza y clasificado como fugitivo interestatal, a la espera de su extradición, de acuerdo con el Daily Mail.

Origen de la investigación y publicación en redes

El caso se originó en el estado de Georgia, donde un tribunal del condado de Rockdale emitió una orden de arresto en su contra.

Según el informe policial, la investigación se intensificó luego de que el acusado actualizara su estado civil en redes sociales y publicara imágenes celebrando un supuesto nuevo matrimonio con una mujer identificada como “Cindy”.



Agentes del sheriff acudieron a su domicilio en la zona de Lady Lake para ejecutar la orden judicial. Al no encontrarlo inicialmente en la vivienda, lo localizaron posteriormente durante un control de tráfico en las inmediaciones, procediendo a su arresto.

Las autoridades indicaron que el acusado será extraditado para enfrentar los cargos en el estado de origen de la orden.

Actividad religiosa y presencia pública

Williams dirige un ministerio religioso denominado Leslie Williams Ministries, el cual se presenta como una entidad dedicada a la preparación espiritual de sus seguidores.

El pastor mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía mensajes religiosos y publicaciones relacionadas con su vida personal.



El arresto ocurrió en The Villages, una extensa comunidad residencial conocida por su alta concentración de adultos mayores y su vida social activa.



Las autoridades de ambos estados continúan coordinando el proceso de extradición. El acusado permanece bajo custodia mientras avanza el procedimiento legal.

Por el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre posibles nuevas imputaciones ni sobre la situación de la mujer mencionada en las publicaciones.

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