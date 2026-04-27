Pronóstico del tiempo en Dallas para este lunes 27 de abril
Encuentra el pronóstico meteorológico de hoy para Dallas, Texas, cómo estará el tiempo y las condiciones climáticas este lunes 27 de abril.
Este lunes 27 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 11.18 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 18%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.
Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:44 h y se pondrá a las 20:06 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 63 y los 90 grados Fahrenheit (17 y 32 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 80% por la mañana, 55% por la tarde y 80% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.
No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.