Pronóstico del tiempo en Miami para este martes 28 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 28 de abril indica que la temperatura alcanzará un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y se esperan pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:50 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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