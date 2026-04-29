Así fue la captura de “El Jardinero”, presunto sucesor de “El Mencho” al frente del CJNG

Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los narcotraficantes más buscados por México y EE.UU.

“El Jardinero” era considerado como uno de los posibles sucesores del fallecido capo Nemesio Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano informó que “El Jardinero” fue detenido en una “operación quirúrgica” realizada por agentes de las Fuerzas Especiales de la Marina en el estado de Nayarit.

El narcotraficante de 45 años fue localizado en un rancho en el que tenía un fuerte círculo de seguridad que intentó protegerlo con diversas tácticas, pero finalmente las fuerzas federales lograron su captura.

“Durante el desarrollo de la operación, se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas)”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

“Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo”, añadió.

Luego de una persecución, Silva Flores fue detenido “cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe” del rancho, según las autoridades.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”.

La captura fue producto de 19 meses de seguimiento, según las autoridades, y se realizo con información de inteligencia que compartieron México y EE.UU.

“El Jardinero” era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas. El gobierno de EE.UU. también ofrecía una recompensa de US$5 millones por información que llevara a su captura.

En México, es señalado por el fallido atentado en 2020 contra Omar García Harfuch, quien entonces era jefe de la policía de Ciudad de México y que ahora es secretario de Seguridad del gobierno federal.

Tras la captura de “El Jardinero”, medios locales reportaron diversos brotes de violencia en Nayarit que incluyeron la quema de vehículos y comercios, una táctica de represalia común contra las autoridades entre los grupos de la delincuencia organizada en México.

Gabinete de Seguridad: “El Jardinero” fue localizado en un rancho en El Mirador, Nayarit, en el oeste de México.

Posible sucesor de “El Mencho”

Flores Silva controlaba regiones en disputa por el narcotráfico en el Pacífico mexicano, donde Nemesio Oseguera y el CJNG tenían presencia.

Además de la recompensa que ofrecía la DEA de hasta $5 millones de dólares por información que diera con su paradero, el Departamento del Tesoro había identificado a Flores Silva como un “importante narcotraficante extranjero”.

Fue acusado ante la justicia de EE.UU. en 2021 de cargos de conspiración para distribuir cocaína y heroína, entre otros delitos.

Carlos Olivo, exagente de la DEA y experto en el CJNG, dijo a la agencia Reuters que Flores Silva “es una figura importante” en el negocio narco.

“(Su arresto) tendrá un mayor impacto en las operaciones del CJNG que la eliminación de Mencho”, agregó.

Flores Silva también era conocido como Gabriel Raigosa Plascencia y por los alias “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” y “Mata Jefes”, según la DEA.

Era una de las manos derechas de “El Mencho”, quien murió abatido en febrero de este año durante un operativo de las autoridades mexicanas que buscaban su captura.

Tras la caída de “El Mencho”, el reacomodo ponía a Flores Silva como uno de los principales líderes a sucederlo al frente del CJNG.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a una mayor lucha contra el narcotráfico y contra el ingreso a territorio estadounidense de fentanilo desde su país.

DEA:

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