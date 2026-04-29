Homicidio-suicidio en Pensilvania: joven muere a manos de su esposo menos de dos años después de la boda

Una joven de 25 años, identificada como Madeline Spatafore, presuntamente fue asesinada por su esposo, Ryan Hosso, de 26 años, quien se quitó la vida tras confesar el crimen en Pensilvania.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Estatal de Pensilvania citado por Fox News, el crimen ocurrió durante la madrugada del martes. Tras el ataque, Hosso llamó a sus padres para informarles que había matado a su esposa y que estaba considerando suicidarse. Sus padres alertaron de inmediato a las autoridades.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a Spatafore con múltiples heridas de bala. Posteriormente, Hosso fue hallado sin vida en un área boscosa cercana a la residencia, con una herida de bala autoinfligida.

Investigación en curso y motivo desconocido

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y que, hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del crimen.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia de los hechos, sino también por el perfil de la víctima y la historia de la pareja.

Madeline Spatafore se desempeñaba como asistente médica en cuidados neurocríticos en el hospital UPMC Presbyterian, en Pittsburgh. Según su perfil profesional, se graduó con honores “summa cum laude” en servicios de salud en 2023, tras culminar sus estudios universitarios en Duquesne University.

Durante su formación académica, participó en diversas actividades de alto nivel, incluyendo la sociedad de honor en salud Pi Kappa Epsilon y su rol como responsable académica de la hermandad Delta Zeta.

Relación de años que terminó en tragedia

La pareja había sido novios desde la escuela secundaria y contrajo matrimonio en septiembre de 2024, según registros disponibles. Fotografías en redes sociales los muestran juntos desde al menos 2018, cuando asistieron a su baile de graduación.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el historial laboral o académico de Hosso.

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