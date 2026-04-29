window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Cáncer del 29 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_cancer
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

Será un momento propicio para reconciliaciones familiares y que reine la paz. Recuerda que aceptar al otro tal como es y mostrar compasión favorece los lazos afectivos. Añade arreglos con flores de estación para armonizar tu hogar y despertar sensaciones de bienestar.

Horóscopo de amor para Cáncer

Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Cáncer Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending