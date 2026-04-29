Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 abril de 2026

Los astros te invitarán a dialogar profundamente contigo mismo. A través de la reflexión, te darás cuenta de que hay temas de vanidad que debes dejar de lado. A veces el exterior es solo una máscara, pero hoy lo que debes armonizar y embellecer es tu mundo espiritual.

Horóscopo de amor para Escorpio Reconoce que lo que tú crees no siempre es correcto y refrénate de hacer comentarios innecesarios sobre todos y todo lo que ves. Si tienes que decir algo, hazlo sin sobre reaccionar. Ese comportamiento generalmente resulta en una respuesta mal aceptada por parte de los demás que toman lo que dices más seriamente de lo que imaginas.

Horóscopo de dinero para Escorpio El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.