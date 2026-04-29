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Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Los astros te invitarán a dialogar profundamente contigo mismo. A través de la reflexión, te darás cuenta de que hay temas de vanidad que debes dejar de lado. A veces el exterior es solo una máscara, pero hoy lo que debes armonizar y embellecer es tu mundo espiritual.

Horóscopo de amor para Escorpio

Reconoce que lo que tú crees no siempre es correcto y refrénate de hacer comentarios innecesarios sobre todos y todo lo que ves. Si tienes que decir algo, hazlo sin sobre reaccionar. Ese comportamiento generalmente resulta en una respuesta mal aceptada por parte de los demás que toman lo que dices más seriamente de lo que imaginas.

Horóscopo de dinero para Escorpio

El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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