Horóscopo de hoy para Libra del 29 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Estarás muy coqueto y cautivador, así que tus cualidades de seducción se activarán. Será un momento para llevar adelante un proyecto en conjunto con otras personas, ya que te encontrarás con gente que vibrará en una sintonía muy positiva. Un ser con frescura y sabiduría te dará un consejo.

Horóscopo de amor para Libra

Tus sentimientos hacia los demás están resaltados y cualquier preocupación previa se ha olvidado. Un acercamiento con la mente tan abierta ofrece una comprensión verdadera y mejora tu relación. Si aparecen problemas, hablen sobre ellos, acepten el compromiso. Mostrar simpatía ha probado ser la vía para el verdadero amor.

Horóscopo de dinero para Libra

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

En esta nota

Trending
Contenido Patrocinado
Trending