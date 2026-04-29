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Horóscopo de hoy para Piscis del 29 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Hoy desarrollarás una estrategia para salir adelante y tejerás una red de contactos que podría ser de gran ventaja. Para enfrentar los desafíos que se presenten, te será útil recordar las soluciones que aplicaste en el pasado y que resultaron efectivas.

Horóscopo de amor para Piscis

Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Piscis

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Piscis
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