Horóscopo de hoy para Tauro del 29 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La energía astral beneficiará tu salud y podrás mejorar tus hábitos a nivel general. También será una buena ocasión para pedir un aumento de sueldo, ya que tu trabajo no pasará inadvertido y la dedicación que vuelcas diariamente se valorará.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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