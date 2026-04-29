Horóscopo de hoy para Tauro del 29 abril de 2026

La energía astral beneficiará tu salud y podrás mejorar tus hábitos a nivel general. También será una buena ocasión para pedir un aumento de sueldo, ya que tu trabajo no pasará inadvertido y la dedicación que vuelcas diariamente se valorará.

Horóscopo de amor para Tauro Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Tauro Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.