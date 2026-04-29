Horóscopo de hoy para Virgo del 29 abril de 2026

Tu economía formará parte de un círculo virtuoso y te verás favorecido por una corriente próspera. A la hora de negociar, busca siempre un punto de equilibrio y que todas las partes salgan beneficiadas en los tratos comerciales. Piensa en alianzas y en beneficios altos y destacados.

Horóscopo de amor para Virgo Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor.

Horóscopo de dinero para Virgo Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.