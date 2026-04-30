Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de abril de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO (30 de abril de 2026)
Personas del pasado regresan y no vienen precisamente a darte paz, vienen a moverte el tapete y a ver si todavía caes en sus mismos juegos. Aquí es donde tienes que sacar carácter, porque si vuelves a abrir la puerta a quien ya te falló, no te quejes después del desorden que te dejen. Cuida mucho lo que dices y a quién se lo dices, sobre todo en temas familiares, porque un comentario mal acomodado se puede convertir en chisme grande y terminar metiéndote en problemas que ni te correspondían. No todo mundo merece saber tu vida, aunque te sonrían bonito.
Eres intenso, cambiante y con un corazón leal que no cualquiera sabe valorar, pero también tienes ese detalle de desesperarte rápido y querer todo en caliente. Así no funcionan las cosas, necesitas aprender a dar tiempo, a construir y a no mandar todo al carajo solo porque no salió como querías en el momento. Tus sueños no se cumplen a la carrera, se trabajan con paciencia, y eso es justo lo que te ha faltado últimamente.
En el amor andas como buffet libre, probando de todo pero sin llenarte de nada. Mucho cuidado con esos amores de una noche que llegan con pura labia y se van sin dejar ni para el taxi, porque mientras tú te entretienes, puedes terminar lastimando a alguien que sí te quiere bien. No confundas calentura con cariño, ni compañía momentánea con algo real. Aprende a diferenciar, porque luego andas recogiendo pedazos que tú mismo rompiste.
Se vienen encuentros importantes con personas que te abrirán los ojos de maneras que no esperabas. No todo será bonito, pero sí necesario. Cada quien que llegue a tu vida en estos días trae una lección, así que deja de hacerte el que todo lo sabe y aprende a escuchar. No todo gira a tu alrededor, y entre más rápido entiendas eso, menos golpes te va a dar la vida.
Tienes la costumbre de actuar primero y pensar después, y aunque eso te ha sacado de apuros algunas veces, también te ha metido en broncas innecesarias. Ya es momento de madurar en ese aspecto, de medir tus pasos y no dejarte llevar por impulsos que luego te pasan factura. No culpes a los demás por decisiones que tú tomaste, porque la responsabilidad es tuya y de nadie más.
Aprovecha lo que tienes, no lo des por hecho. La vida no te quita nada sin razón, pero cuando te da algo bueno y tú no lo valoras, ahí sí luego andas lamentándote. Disfruta lo que hoy está contigo, quiérelo, cuídalo, y deja de estar buscando afuera lo que ya tienes adentro. Porque si sigues así, cuando quieras reaccionar, ya será demasiado tarde.
VIRGO (30 de abril de 2026)
Bájale dos rayitas a tu prisa y abre bien los ojos, porque en estos días andas más propenso a tropezarte no solo con la vida, sino literal también con el piso. Caídas, golpes o descuidos están a la orden del día, así que no andes a las carreras ni confiándote de más, porque un segundo de distracción te puede dejar adolorido más tiempo del que quisieras. No es para asustarte, pero sí para que pongas atención y cuides tu cuerpo, que es el único que tienes y luego lo traes como si fuera desechable.
Se vienen dos noticias que te van a agarrar en curva, una te va a sacar de onda y la otra te va a dejar pensando más de la cuenta. Aquí lo importante no es reaccionar como siempre, hablando de más o sacando conclusiones a lo loco, sino aprender a escuchar, observar y quedarte callado cuando es necesario. No todo se dice, no todo se comparte, y mucho menos cuando la información todavía no está completa. A veces el silencio es tu mejor aliado, aunque te cueste trabajo aceptarlo.
Traes miedos arrastrando desde hace tiempo y ya es momento de enfrentarlos, porque mientras más los evitas, más crecen. No te hagas chiquito ante la vida, tienes todo para salir adelante, pero necesitas creértela. Ponte firme, ponte perra en el buen sentido, y deja de dudar de lo que vales. Nadie va a venir a darte el lugar que tú mismo no te das, así que empieza por ahí.
Has pasado por momentos de nostalgia donde recuerdas a personas que ya no están, situaciones que no se dieron y caminos que no tomaste. Está bien sentir, pero no te estanques ahí. Aprende a quedarte con lo bonito, con lo que sí te dejó algo bueno, y suelta lo demás. No todo lo que se fue era para quedarse, y aunque duela, también fue necesario para que hoy seas quien eres.
Si tienes pareja, pon atención a los temas familiares porque pueden empezar a meterse donde no deben. Comentarios, opiniones o hasta envidias pueden generar conflictos innecesarios. No permitas que terceros se metan en lo que solo les corresponde a ustedes dos. La relación se construye entre dos, no con la opinión de medio mundo.
Es momento de limpiar tu vida, pero en serio. No a medias, no “ahí luego”, sino de raíz. Personas, hábitos, pensamientos, todo aquello que sabes que ya no te suma, suéltalo de una vez. Has cargado demasiado tiempo con cosas que solo te estorban y te frenan. Si quieres avanzar, tienes que dejar espacio para lo nuevo.
Estás en una etapa donde puedes volver a empezar, pero depende completamente de ti. Nadie va a hacer el trabajo por ti, ni va a tomar las decisiones difíciles que te tocan. Deja de posponer lo que sabes que tienes que hacer. La vida no se detiene, y si tú no avanzas, te quedas atrás. Así de claro.
LIBRA (30 de abril de 2026)
Tu carácter viene dando un giro fuerte y necesario, ya no eres la persona que se quedaba callada o aguantaba por no perder a alguien. Ahora te estás volviendo más firme, más consciente y menos ingenuo, y eso, aunque te duela, es crecimiento. La vida te va a poner una lección que no se te va a olvidar, no porque sea mala, sino porque te abrirá los ojos en muchos sentidos, sobre todo en temas de confianza y decisiones. Ya no estás para caer en las mismas trampas emocionales, y eso lo sabes perfectamente.
Te vienen oportunidades buenas en lo económico y también en el amor, pero aquí no se trata de emocionarte como antes y lanzarte sin pensar. Ahora debes elegir con cabeza fría, porque aunque las opciones sean buenas, no todas son para ti. Aprende a diferenciar lo que te conviene de lo que solo se ve bonito por fuera. Ya no eres la misma persona de antes, y eso debe reflejarse en las decisiones que tomas.
Tu estado de ánimo comienza a mejorar bastante, te sentirás más ligero, más enfocado y con ganas de avanzar. Después de momentos complicados, por fin empiezas a entender que la paz no viene de afuera, sino de cómo decides ver las cosas. No todo lo que pasó fue para dañarte, muchas cosas fueron para enseñarte, y aunque en su momento no lo entendiste, hoy empiezas a verlo con más claridad.
Si algo no salió como esperabas, deja de pensar que es castigo o mala suerte. La vida no se equivoca, simplemente acomoda las cosas como deben ser. Lo que hoy no entiendes, mañana te hará sentido. Así que enfréntalo con dignidad, sin hacerte la víctima y sin cargar culpas que no te corresponden.
Se vienen días de reflexión donde tendrás que tomar decisiones importantes. No te precipites, pero tampoco te quedes estancado. Confía en lo que has aprendido, en lo que has vivido y en la persona en la que te estás convirtiendo. Es momento de crecer, de madurar y de darte a ti mismo lo que tanto has esperado de los demás.
Deja de buscar afuera lo que solo tú puedes darte. La felicidad no depende de otra persona, depende de cómo te valoras y de lo que decides permitir en tu vida. Si no te das tu lugar, nadie más lo hará por ti.
Es tiempo de soltar, de limpiar tu vida y de quedarte solo con lo que realmente suma. No tengas miedo de dejar atrás lo que ya no encaja contigo, aunque en su momento haya sido importante. Porque si no haces espacio, lo nuevo nunca llegará.
Aprende a confiar en ti, porque tienes todo para lograr lo que te propongas, pero necesitas creerlo de verdad. No basta con decirlo, hay que actuar en consecuencia. Este cierre de mes viene a ponerte en tu lugar, pero también a impulsarte a algo mejor.
ESCORPIÓN (30 de abril de 2026)
Se te viene un movimiento fuerte en tu vida, sobre todo en lo laboral o económico, con un proyecto o evento que te va a exigir, pero también te va a dejar buenas ganancias si sabes jugar bien tus cartas. No te confíes ni te duermas, porque las oportunidades no esperan, y si tú no las aprovechas, alguien más lo hará sin pensarlo dos veces. Aquí el punto es que te pongas las pilas, te organices y no dejes todo al último como a veces acostumbras.
Tu carácter intenso sigue siendo tu mayor virtud y tu peor enemigo. Puedes lograr cosas grandes gracias a esa fuerza que tienes, pero también puedes arruinar momentos importantes por no saber controlar lo que dices. Ten cuidado con la forma en que te expresas con las personas que quieres, porque no todos entienden tu manera directa y podrías lastimar sin darte cuenta. No se trata de cambiar quién eres, sino de aprender a manejar mejor tus emociones.
Una persona del pasado regresa con cara de arrepentimiento, queriendo retomar contacto y hacer como si nada hubiera pasado. Pero tú ya no eres el mismo de antes, ya aprendiste a la mala que no todo el mundo merece segundas oportunidades. No te dejes llevar por la nostalgia ni por las ganas de revivir algo que ya tuvo su tiempo. Si decides abrir esa puerta otra vez, que sea con los ojos bien abiertos, no con el corazón confundido.
Es momento de hacer limpieza en tu vida, pero de verdad. Personas, situaciones, hábitos… todo lo que te está drenando energía necesita salir. No puedes avanzar si sigues cargando con lo que ya no te corresponde. A veces soltar duele, pero quedarte en lo mismo duele más. Y tú ya no estás para seguir perdiendo el tiempo en cosas que no te llevan a ningún lado.
Cuida mucho lo que compartes, porque hay gente a tu alrededor que no es tan leal como aparenta. No todo el que te escucha es tu amigo, y no todo el que sonríe quiere verte bien. Aprende a ser más reservado, más estratégico, no todo se dice ni se muestra. Hay batallas que se ganan en silencio.
Se viene una carga de estrés por cuestiones de trabajo, escuela o problemas personales que te traerán con la cabeza llena. Pero no te ahogues antes de tiempo, todo tiene solución si lo enfrentas paso a paso. No quieras resolver todo en un solo día, organiza tus pendientes y ve uno por uno.
También es buen momento para replantearte metas y objetivos. Hay sueños que has dejado guardados por miedo o por flojera, y ya es hora de retomarlos. Nadie más va a construir tu vida por ti, así que deja de esperar el momento perfecto y empieza con lo que tienes.
Este cierre de mes viene a sacudirte, pero también a acomodarte donde debes estar. Depende de ti si lo tomas como problema o como oportunidad.
PISCIS (30 de abril de 2026)
Se te activa la hormona y no precisamente con desconocidos, sino con alguien cercano, una amistad o hasta un vecino con el que ya hay miraditas incómodas que de incómodas no tienen nada. Puede darse ese encuentro que empieza como juego y termina enredándote más de lo que pensabas. El problema no es el momento, es que tú te clavas rápido y luego quieres convertir lo pasajero en algo serio. Ten mucho cuidado, porque podrías apostar todo por alguien que ni siquiera está pensando en lo mismo que tú.
Traes la boca suelta y eso te va a meter en problemas si no te controlas. Vas a decir cosas sin pensar y podrías herir a personas que de verdad te quieren. No todo lo que sientes se dice, y no todo se tiene que soltar en el momento. Aprende a medir tus palabras, porque después no hay manera de recoger lo que ya salió.
Tu gran tema siempre ha sido esperar lo mismo que das. Tú entregas mucho, te involucras, te ilusionas, pero se te olvida que no todos sienten igual ni tienen el mismo corazón que tú. Ahí es donde vienen las decepciones, porque idealizas demasiado y cuando la realidad no coincide, te frustras. No se trata de dejar de dar, sino de aprender a dar a quien sí lo merece.
Un amor del pasado vuelve a hacer ruido, no necesariamente para regresar, pero sí para incomodarte, para mover emociones que creías ya superadas. No caigas en ese juego otra vez, porque ya sabes cómo termina la historia. Recuerda por qué se fue y no te hagas el que no pasó nada.
También viene una llamada o mensaje que te va a alegrar el día, puede ser de alguien especial que te mueve el tapete. Disfrútalo, pero no te vayas de boca pensando que ya es algo seguro. Ve con calma, deja que las cosas fluyan sin adelantarte.
En el amor tienes una maña muy marcada de darle entrada a personas que no valen la pena. Te dejas llevar por la emoción, por la atención del momento, y luego terminas preguntándote por qué no funcionó. Es momento de subir tus estándares, de dejar de conformarte con migajas y empezar a buscar algo que realmente te sume.
Aprende a quererte más, pero de verdad, no de palabra. Cuando te valores, cuando entiendas lo que mereces, vas a dejar de aceptar menos de lo que puedes tener. Porque mientras tú sigas dudando de ti, vas a seguir atrayendo lo mismo de siempre.
Este cierre de mes viene a enseñarte a poner límites, a no entregar todo tan rápido y a cuidar tu corazón sin dejar de ser quien eres. Pero ahora con más cabeza que emoción.
ACUARIO (30 de abril de 2026)
Se vienen roces con la familia que te van a sacar de quicio, pero tampoco es para que hagas un drama de telenovela. Son diferencias que ya traían cargando y que ahora salen porque alguien tenía que decir las cosas como son. Aquí lo importante es que no te cierres ni te pongas en modo terco, porque cuando te aferras a tu postura, ni tú te aguantas. Aprende a escuchar, a ceder cuando sea necesario y, sobre todo, a pedir perdón cuando la riegues. No te hace débil, te hace más inteligente. Si dejas pasar las cosas, luego se hacen más grandes y más difíciles de arreglar.
Tu estado de ánimo va a andar como montaña rusa, un día todo bien y al siguiente no te soportas ni tú solo. Y aunque quieras hacerte el fuerte o la fuerte, sabes perfectamente que muchas veces tu humor depende de una persona. Te engancha, te mueve, te altera… y aunque sabes que no es lo correcto, ahí sigues. Ya es momento de dejar de vivir en función de alguien más, porque mientras no sueltes eso, no vas a tener paz.
Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, porque tienes una lengua filosa que cuando quiere, no perdona. Puedes destruir a alguien con una sola frase, y lo peor es que luego te arrepientes, pero ya es tarde. No todo se dice en caliente, aprende a guardar silencio cuando estés molesto, porque ahí es donde más daño haces.
Las relaciones prohibidas definitivamente no son lo tuyo, aunque te guste el juego o la emoción del riesgo. Sabes bien que no terminan bien y aun así a veces te metes donde no debes. Ya deja de ser el postre de alguien más y conviértete en el plato principal en tu propia vida. Mereces algo completo, no migajas disfrazadas de atención.
Un familiar te dará una alegría muy grande, algo que te hará sentir orgulloso y te recordará que no todo es problema. Hay cosas buenas pasando a tu alrededor, pero a veces te enfocas tanto en lo negativo que no las ves. Aprende a valorar esos momentos, porque también son parte de tu crecimiento.
Si tienes pareja, bájale a los celos y a las ideas que te haces en la cabeza. No todo es como imaginas, y muchas veces tú solo creas problemas donde no los hay. No te dejes llevar por chismes ni por comentarios de gente que ni vela tiene en el entierro. La relación es entre dos, no entre todo el mundo.
Este cierre de mes viene a enseñarte a controlar tu carácter, a pensar antes de hablar y a dejar de depender emocionalmente de alguien más. Porque mientras no hagas eso, vas a seguir tropezando con lo mismo. Y tú ya estás para cosas mejores.
CAPRICORNIO (30 de abril de 2026)
Ya deja de fingir lo que no sientes, porque ni tú te la crees. Si esa persona no te mueve ni tantito el tapete, ¿qué haces ahí? No es lealtad, no es paciencia, es costumbre mal entendida. Y el tiempo no perdona, se te va como agua entre los dedos mientras tú sigues entretenido en algo que no tiene futuro. Aprende a ser honesto contigo primero, porque si tú no te aclaras, menos vas a poder darle claridad a alguien más. No sigas ocupando espacios que no te llenan solo por no estar solo.
Es momento de que hables claro, que digas lo que sientes sin miedo y sin tanto rodeo. No naciste para quedarte con las ganas ni para vivir a medias. Tienes capacidad de sobra para lograr lo que te propones, pero muchas veces tú mismo te frenas por miedo o por pensar demasiado en lo que podría salir mal. Ya suelta ese pensamiento, porque mientras más dudas, más te estancas. Cree en ti, pero de verdad, no nada más de palabra.
Tu futuro no está escrito, así que deja de preocuparte como si ya supieras lo que va a pasar. La vida se construye con lo que haces hoy, no con lo que imaginas mañana. Ponte las pilas, trabaja en lo que quieres y deja que las cosas fluyan. No quieras tener todo bajo control, porque hay cosas que simplemente no dependen de ti.
Este fin de semana viene cargado de sorpresas, unas muy buenas y otras que te van a sacar de tu zona de confort. No te espantes ni te cierres, solo aprende a procesarlas poco a poco. No todo lo que llega es para quedarse, pero sí para enseñarte algo. No te estreses por situaciones que tienen solución, porque muchas veces tú mismo haces más grande el problema en tu cabeza.
Traes ciclos abiertos que ya huelen a viejo, situaciones que no has cerrado y que siguen pesando más de lo que deberían. Es momento de ponerles punto final, aunque duela. No puedes avanzar cargando con cosas que ya no tienen sentido en tu vida. Sana, suelta y sigue.
También es importante que cuides tu energía, porque últimamente te desgastas demasiado en cosas que no valen la pena. Aprende a elegir tus batallas y no te metas en problemas que no te corresponden. No todo requiere tu atención ni tu desgaste.
En el amor, necesitas ser más claro contigo mismo. No juegues con sentimientos, ni con los tuyos ni con los de alguien más. Si vas a estar, que sea bien; si no, mejor retírate con dignidad.
Este cierre de mes te está empujando a madurar, a dejar de evadir y a tomar decisiones que vienes postergando. No es momento de seguir igual, es momento de evolucionar.
SAGITARIO (30 de abril de 2026)
Deja de engancharte con eso que sabes perfectamente que nunca será tuyo, porque mientras sigas aferrado a lo imposible, te estás cerrando las puertas a lo que sí podría funcionarte. Te gusta sufrir de a gratis y luego hacerte el fuerte, pero en el fondo sabes que esa necedad ya te está costando paz. Aprende a soltar con dignidad, no con coraje ni con orgullo, porque no todo lo que quieres te conviene, y no todo lo que se va es pérdida.
Tu carácter es otro tema que necesitas trabajar, porque pasas de estar tranquilo a explotar en cuestión de segundos, y en ese arranque arrasas con lo que encuentres, incluyendo personas que no tienen la culpa de tu mal humor. Sí, eres directo, sí, te gusta poner en su lugar a quien se pasa de listo, pero una cosa es eso y otra es reaccionar sin medir consecuencias. Aprende a respirar antes de hablar, porque muchas de tus broncas se originan por no saber controlar ese impulso.
En el amor y en la vida en general, traes una intensidad que no cualquiera aguanta. Te gusta dominar, destacar, sentir que tienes el control, pero al mismo tiempo tienes miedo a quedarte solo, y eso te lleva a aceptar situaciones que no te llenan del todo. No te hagas, sabes bien cuándo algo es puro entretenimiento y cuándo hay sentimientos reales. No mezcles una cosa con la otra, porque ahí es donde todo se complica.
Vas a empezar a ver la verdadera cara de varias personas. Gente en la que confiabas te va a decepcionar, no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque ellos simplemente no son lo que aparentaban. No te lo tomes tan personal, mejor agradécelo, porque así dejas de perder tiempo en quien no lo vale. A veces la vida te quita gente para protegerte, no para castigarte.
A pesar de todo, tienes un corazón noble, lleno de ganas de salir adelante, de cumplir sueños y de vivir la vida al máximo. Te encanta moverte, viajar, conocer, disfrutar, pero también necesitas aprender a valorar a las pocas personas que sí están contigo en las buenas y en las malas. No necesitas un montón de gente alrededor, necesitas calidad, no cantidad.
En lo negativo, tu inestabilidad puede jugarte en contra, sobre todo en relaciones. Puedes cometer errores por impulso, incluso fallarle a alguien que sí vale la pena, solo por no saber qué quieres en ese momento. Eso ya no es inmadurez, es falta de responsabilidad emocional. Y si no lo trabajas, vas a seguir repitiendo el mismo patrón.
Este cierre de mes viene a ponerte los pies en la tierra, a hacerte ver lo que estás haciendo bien y lo que ya necesitas cambiar. No es un castigo, es una oportunidad para crecer. Tú decides si la aprovechas o sigues en lo mismo.
ARIES (30 de abril de 2026)
Ya bájale a esos celos que no te dejan ni respirar, porque una cosa es querer y otra muy diferente es andar vigilando como si fueras policía. Si no confías en tu pareja, mejor sé honesto y aléjate, porque vivir con dudas no es vida, es desgaste puro. Nadie merece cargar con inseguridades que no le corresponden, y tú tampoco mereces vivir con la cabeza llena de ideas que muchas veces ni son reales. Aprende a confiar o aprende a soltar, pero no te quedes en medio.
Deja de tenerle miedo a equivocarte, porque el error también enseña, y a veces es la única manera de aprender. No naciste para quedarte con las ganas, naciste para vivir, para intentar y para levantarte cuando algo no sale bien. La vida no se detiene por tus dudas, así que mejor muévete y haz que las cosas pasen. Peor es arrepentirse de lo que nunca hiciste.
En lo económico se ven mejoras, pero tampoco te emociones de más y empieces a gastar como si el dinero creciera en los árboles. Aprende a administrarte, porque así como llega, también se puede ir. No te confíes y mejor asegura lo que tienes antes de querer más.
En el terreno del deseo, hay una energía fuerte que puede llevarte a involucrarte con alguien cercano, alguien que ya tienes bien ubicado. Puede ser algo intenso, divertido y hasta necesario, pero no confundas el momento con algo más profundo si no lo es. Disfruta, pero con los pies en la tierra.
Pon atención a tus cosas, porque se ven pérdidas o descuidos que te pueden hacer pasar corajes innecesarios. No dejes todo al aventón ni confíes en que “ahí se queda”, porque luego andas buscando lo que tú mismo dejaste perder.
Tu lado más noble está en la familia, ahí es donde realmente te entregas sin condiciones. Eres protector, das todo sin esperar mucho a cambio, pero también eso te vuelve vulnerable. No todos valoran de la misma manera, y eso es algo que necesitas entender para no terminar decepcionado.
Como enemigo no tienes medida, y cuando alguien te falla, no se la perdonas fácil. Pero cuidado, porque lo que haces también regresa. Antes de actuar por impulso o coraje, piensa si vale la pena cargar después con las consecuencias. No todo se resuelve atacando.
Recuerda quién eres y hacia dónde vas. No pierdas el rumbo por situaciones momentáneas ni por personas que no tienen claro lo que quieren. Tu camino es tuyo, y depende de ti mantenerte firme.
Una amistad dará una noticia fuerte, un compromiso o un cambio importante que te hará reflexionar sobre tu propia vida. Todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después.
TAURO (30 de abril de 2026)
Ya deja de hacerte del rogar con la vida y con el amor, porque luego te quejas de que no pasa nada, pero tú tampoco te mueves. Si estás soltero o soltera, este es el momento perfecto para darte el gusto de conocer gente nueva, salir, disfrutar y dejar de vivir con la idea de que todo tiene que ser perfecto para que funcione. A veces lo bonito empieza con algo sencillo, pero tú luego quieres todo armado desde el inicio. Relájate y fluye más.
No estás en etapa de dar explicaciones a nadie, así que deja de justificar tus decisiones. Tu vida es tuya y tú sabes por qué haces lo que haces. No necesitas la aprobación de medio mundo para avanzar, y entre más rápido lo entiendas, más tranquilo vas a vivir. No todos van a estar de acuerdo contigo, pero eso no significa que estés equivocado.
El dinero no lo es todo, pero tampoco te hagas el que no importa, porque sí hace falta y más de lo que crees. Se viene una racha medio inestable en lo económico si no te organizas, así que ponte abusado con los gastos. No gastes por impulso ni por aparentar, porque luego andas batallando. Aprende a ahorrar aunque sea poquito, porque eso te va a sacar de apuros más adelante.
Tu corazón es grande, y cuando alguien llega a tu vida, sabes entregarte bonito. Hay una persona reciente que te ha movido algo diferente, algo más tranquilo pero más real. Si decides darle oportunidad, hazlo sin cambiar tu esencia, porque justo eso es lo que hace que alguien se quede. No necesitas ser alguien más para gustarle a alguien, quien te quiera, te va a querer tal como eres.
Eso sí, deja de llorarle a quien no lo merece. Nadie tiene derecho a bajarte el nivel ni a hacerte sentir menos. Si alguien no sabe valorarte, el problema no eres tú. Aprende a darte tu lugar, a decir “hasta aquí” y a irte con dignidad. No es orgullo, es amor propio.
Se aproximan cambios importantes, y uno de ellos tiene que ver con una persona que poco a poco va saliendo de tu vida. Al principio puede doler o incomodar, pero con el tiempo te vas a dar cuenta de que era necesario. No todo el que llega es para quedarse, y no todo el que se va es pérdida.
Vendrán días en los que entenderás muchas cosas que antes no te cuadraban. Situaciones, decisiones, personas… todo empieza a tomar sentido. Aprovecha ese momento para reflexionar y ver hacia dónde quieres ir realmente. No sigas caminando por inercia, hazlo con intención.
Date tiempo para ti, para pensar, para sentir y para decidir. No todo es correr ni resolver todo al mismo tiempo. A veces parar también es avanzar.
Este cierre de mes viene a enseñarte a soltar, a confiar en ti y a no conformarte con menos de lo que sabes que mereces.
GÉMINIS (30 de abril de 2026)
A medida que pasen los días vas a comprender muchas cosas que hoy te tienen con la cabeza hecha nudo. Todo tiene causa y efecto, aunque a veces quieras hacerte el desentendido y culpar al destino, a la gente o hasta al perro del vecino. La vida te está enseñando que cada decisión trae consecuencia, y lo importante no es evitar todos los golpes, sino aprender a levantarte sin andar llorando por cada raspón.
En próximos días llega una noticia por mensaje o llamada que te va a sacar una sonrisa. Puede venir de alguien que aprecias mucho o de una persona que hace tiempo no se comunicaba contigo. No te emociones de más ni empieces a hacer castillos en el aire, pero sí date permiso de disfrutar ese momento, porque bastante falta te hace una alegría que te acomode el alma y te quite esa cara de “nadie me quiere”.
Cuida mucho tus cambios de humor, porque andas con la mecha corta y podrías soltar palabras que lastimen a tu familia o a personas que sí han estado contigo. No todos tienen la culpa de lo que traes cargando. Antes de contestar feo, respira, traga saliva y acuérdate que después andas pidiendo perdón con cara de santo arrepentido.
Hay heridas que quizá no sanen por completo, pero aprenderás a vivir con ellas sin que te sigan controlando. No todo se olvida, pero sí se acomoda. Algunas marcas se quedan para recordarte lo fuerte que fuiste, no para hundirte. Cuando creas que ya no hay salida, la vida y Dios te van a sorprender con algo que te devuelva la esperanza.
Aguas con tu orgullo y tu egoísmo, porque una persona podría desilusionarse al ver cómo has cambiado. Es cierto que los golpes te han vuelto más desconfiado y menos entregado, pero no confundas protección con frialdad. Está bien cuidarte, pero no te conviertas en alguien que lastima antes de que lo lastimen.
También se te vienen días para ordenar tus pensamientos y dejar de cargar culpas que no son tuyas. No puedes seguir viviendo pendiente de lo que otros esperan de ti. Haz lo que te dé paz, pero sin pisotear a nadie.
En el amor, deja de jugar al interesante si por dentro te mueres por saber de esa persona. Si quieres algo claro, habla claro. Si no quieres nada, tampoco andes dejando puertas medio abiertas. La gente no es adorno para cuando te sientes solo.
Este cierre de mes te pide madurez, paciencia y menos drama. Vas bien, pero necesitas dejar de pelearte con la vida y empezar a entender sus señales. Sigue adelante, Géminis, pero con más corazón y menos orgullo.
CÁNCER (30 de abril de 2026)
Si estás soltero o soltera, se te mueve el tapete con alguien que no esperabas, y lo más curioso es que puede llegar por medio de una amistad o un entorno cercano. No quieras correr antes de caminar, porque tú luego te emocionas, te haces ideas y cuando las cosas no salen como imaginabas, te decepcionas solo. Dale tiempo, conócele bien y deja que todo fluya sin presionar. Lo que es para ti, se va a acomodar sin que lo forces.
Ten mucho cuidado con esperar demasiado de las personas que te rodean, porque ahí es donde te llevas los golpes más duros. No todos tienen tu corazón ni tu forma de entregar, y eso no los hace malos, solo diferentes. El problema es que tú idealizas, das de más y luego te frustras cuando no recibes lo mismo. Aprende a dar sin esperar tanto o a elegir mejor a quién le das.
Te va a caer el veinte de muchas cosas que antes no querías ver. Situaciones, personas, actitudes… todo empieza a tomar forma y a mostrarte la realidad sin adornos. Puede doler, sí, pero también te va a liberar. Es momento de quitarte la venda de los ojos y dejar de justificar lo injustificable. La verdad no siempre es bonita, pero sí necesaria.
Cuídate mucho de caídas, golpes o descuidos, porque andas medio distraído y eso te puede meter en un problema innecesario. No andes a las carreras ni confiándote de más. A veces por andar pensando en mil cosas, se te olvida lo básico.
En el entorno familiar o cercano puede haber temas de salud o situaciones que te preocupen, pero no te adelantes ni te llenes de ansiedad. Mantente al pendiente, apoya en lo que puedas y no te cargues problemas que no te corresponden. No todo está en tus manos.
En el amor, deja de engancharte con personas que no valen la pena. Ya es costumbre tuya querer rescatar lo que claramente no sirve. Te gusta lidiar con gente complicada, fría o que no sabe lo que quiere, y luego te preguntas por qué terminas mal. Cambia ese patrón, porque mientras sigas eligiendo lo mismo, el resultado será igual.
Hay buena suerte en juegos de azar o situaciones donde el dinero se mueve, pero no te confíes ni te vuelvas loco apostando todo. Si llega algo extra, agradece y úsalo bien, no lo malgastes.
Es momento de poner los pies en la tierra y pensar hacia dónde vas. No sigas tomando decisiones basadas en lo que otros dicen o piensan. Aprende a confiar en tu criterio, porque cuando te dejas llevar por opiniones ajenas, terminas metido en situaciones que ni querías.
Este cierre de mes viene a despertarte, a hacerte ver la realidad y a empujarte a crecer. No será fácil, pero será necesario.