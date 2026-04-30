Trump firma una orden ejecutiva que permitirá a trabajadores sin un plan de jubilación acceder a uno

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a que los trabajadores sin acceso a las prestaciones de jubilación a través de sus empleadores, puedan elegir un plan entre varios ofrecidos por el sector privado, esto tras comparar entre varias cuentas de ahorro disponibles en el mercado.

En apego a la disposición del mandatario de la nación, el Departamento del Tesoro lanzará TrumpIRA.gov, un portal en línea donde los trabajadores podrán elegir sus propios planes de jubilación.

Dicha medida permitirá que las personas carentes de planes de jubilación brindados por las empresas donde presentan sus servicios puedan comparar y abrir cuentas IRA (Cuentas de Jubilación Individual) de bajo costo.

La iniciativa plantea que los estadounidenses con ingresos individuales menores a $35,500 dólares anuales o inferiores a $71,000 dólares en pareja, podrán ingresar al sitio mencionado para solicitar la contribución equivalente del empleador.

De esa manera, quienes resulten elegibles recibirán un apoyo federal de hasta $1,000 dólares individualmente o hasta el doble en el caso de que se hayan inscrito en pareja.

A través de un portal diseñado por el Departamento del Tesoro, los trabajadores carentes de planes de jubilación podrán elegir uno a través del sector privado. (Crédito: Jenny Kane / AP)

El objetivo del gobierno federal consiste en actuar como un mercado en línea para trabajadores independientes, contratistas y empleados sin acceso a planes 401(k).

“Me entusiasma firmar una orden ejecutiva histórica que amplía el acceso a cuentas de ahorro para la jubilación de alta calidad para millones de estadounidenses.

En mi discurso sobre el Estado de la Unión a principios de este año, prometí que los mismos tipos de cuentas de jubilación de las que disfrutan los empleados federales estarían disponibles para todos los estadounidenses, así que eso es lo que estamos haciendo”, mencionó Donald Trump previo a firmar la orden en el Despacho Oval.

La orden de Trump pretende ayudar a que al menos un plan de jubilación esté disponible para cerca 50 millones de personas que no tienen ninguno ofrecido por sus empleadores.

Cabe señalar que dicha iniciativa no representa la creación de un nuevo plan de jubilación gubernamental, sino un canal para conectar a los trabajadores con los planes existentes de las empresas privadas.

“Para remediar esta gran disparidad, estoy anunciando que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses a menudo olvidados —grandes personas, las personas que construyeron nuestro país— acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales”, puntualizó el republicano de 79 años.

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