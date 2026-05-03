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Horóscopo de hoy para Sagitario del 3 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 3 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Resérvate un momento de introspección, sin exponerte por demás, para facilitar que tus emociones se encaucen. Tendrás una gran capacidad para convertir el dolor en fortaleza interna, y ese será tu verdadero acto de poder. Tu intuición estará activa y puede manifestarse en sueños.

Horóscopo de amor para Sagitario

Es fácil hacer un lado a los demás, pero se haría mas si les mostraras interés genuino, no te sorprendas si las personas te rehúyen cuando te portas así. Si tienes una relación de pareja, es poco probable que tú faltar de actitud y entusiasmo vayan muy bien, tienes que ser empujado antes de poder hacer un esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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