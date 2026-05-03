Los nuevos OneOdio Studio Max 2 llegan con Bluetooth 6.0 y calidad de estudio por menos de $200

El mundo del audio profesional tiene un nuevo jugador en la cancha. OneOdio acaba de presentar los Studio Max 2, la versión evolucionada de sus aclamados audífonos para DJ y producción musical, y vienen cargados de mejoras que cualquier músico, productor o simplemente alguien obsesionado con el sonido de calidad querrá conocer. No son solo unos auriculares más: son una propuesta seria que mezcla tecnología de punta, versatilidad extrema y una autonomía que literalmente deja sin palabras.

Desde latencia ultra baja de apenas 9ms gracias a la tecnología RapidWill+ 3.0, hasta una batería que aguanta 120 horas de uso continuo, los Studio Max 2 están diseñados para quienes no se conforman con menos. Y lo más interesante es que todo esto viene en un paquete que combina diseño robusto con conectividad 4 en 1, pensado tanto para el estudio como para el escenario

Especificaciones técnicas que marcan la diferencia

Lo primero que llama la atención al revisar la ficha técnica de los OneOdio Studio Max 2 es la cantidad de tecnología que empacaron en estos audífonos. Los drivers son de 45mm con membrana japonesa de PET, lo que permite una respuesta en frecuencia que va de 20Hz a 40kHz, cubriendo todo el espectro de audio con precisión. La impedancia de 34Ω los hace perfectamente compatibles con la mayoría de interfaces y equipos de producción del mercado.

La conectividad es uno de los puntos más fuertes. Los Studio Max 2 soportan Bluetooth 6.0 (la versión más reciente del estándar inalámbrico) con alcance de hasta 10 metros, más una conexión 2.4GHz mediante dongle para la experiencia de ultra baja latencia, además de conexión cableada por jack de 3.5mm y 6.35mm para uso tradicional en consolas y equipos de estudio. La conectividad multipunto también está presente, lo que significa que puedes tener el teléfono y la computadora conectados al mismo tiempo.

Otro detalle importante es la compatibilidad con codecs de alta resolución como LDAC, lo que garantiza que la calidad del audio en modo inalámbrico no se vea comprometida. El peso es de aproximadamente 349 gramos, lo que los posiciona como unos auriculares de construcción sólida sin llegar a ser incómodos para sesiones de varias horas. Y para quienes se preocupan por quedarse sin batería en el momento menos indicado, el sistema de carga rápida entrega 9 horas de reproducción en apenas 5 minutos de conexión.

El diseño y lo que viene en la caja

Los Studio Max 2 lucen un diseño cerrado, circumaural y plegable, con almohadillas de cuero y costuras en rojo que les dan un toque profesional y estético al mismo tiempo. Los controles están ubicados en la parte inferior del earcup izquierdo y permiten alternar fácilmente entre el modo Bluetooth y el modo de ultra baja latencia, algo muy útil cuando estás en medio de una sesión o set de DJ.

La caja de los Studio Max 2 viene completa con una serie de accesorios pensados para uso profesional. Incluye un transmisor 2.4GHz, un cable recto de 3.5mm de 1.2 metros, un cable en espiral de 3.5mm a 6.35mm de 3 metros ideal para consolas y mixers, un cable USB-C de carga y un estuche rígido protector para transportarlos sin riesgos. Todo lo que necesitas para conectarte en cualquier escenario está dentro de la caja.

Una mención especial merece la compatibilidad con la app móvil de OneOdio, disponible gratis para iOS y Android. Desde ahí puedes personalizar el EQ con distintos presets como Music, Monitoring y Bass, lo que le da una capa extra de personalización que los audífonos puramente analógicos no pueden ofrecer. Es una herramienta útil para afinar el perfil sonoro según el tipo de trabajo que estás haciendo.

Precio y disponibilidad de los OneOdio Studio Max 2

Aquí viene la parte que todos esperan. Los OneOdio Studio Max 2 están disponibles por $189.99 dólares tanto en el sitio web oficial de la marca (oneodio.com) como en Amazon. Es un precio que los posiciona en el segmento de audífonos de estudio de nivel medio-alto, compitiendo directamente con marcas establecidas en el espacio de producción musical.

Vale destacar que existe además una edición limitada KSHMR, en colaboración con el reconocido productor y DJ de música electrónica de mismo nombre, con apenas 1,000 unidades disponibles a nivel mundial. Esta versión llega a los $199.99 dólares y es básicamente un coleccionable para los fanáticos tanto del artista como de la tecnología de audio. Si te interesa esa edición, conviene moverse rápido porque la disponibilidad es sumamente limitada.

La llegada de estos audífonos al mercado confirma que OneOdio sigue apostando fuerte por el segmento de los amantes del audio de alta calidad que mezclan funcionalidad avanzada con un precio relativamente atractivo.

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