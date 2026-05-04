Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se te viene una oportunidad de negocio que no es cualquier cosa, es de esas que pueden levantarte o tumbarte dependiendo de con quién te juntes, así que abre bien los ojos porque no todo el que sonríe es tu amigo ni todo el que te aplaude quiere verte triunfar. Aquí el detalle no es la idea, sino la gente con la que decides moverte, así que deja de confiar a ciegas y ponte más colmilludo o colmilluda, porque una mala decisión te puede sacar más dinero del que te costó conseguirlo.
Ya es momento de que dejes de estar pensando en lo que no te sirve ni te deja nada, porque traes la cabeza llena de preocupaciones que ni al caso. Esas cosas que te tenían con el Jesús en la boca se empiezan a acomodar solitas y vas a darte cuenta que muchas eran puro invento tuyo, puro rollo mental que te estabas haciendo. Aprende a soltar lo que no está en tus manos y enfócate en lo que sí puedes cambiar, porque ahí está la clave de tu avance.
En cuestión de amistades, se marca un alejamiento fuerte y necesario. Una relación se enfría o se rompe porque alguien se metió donde no le correspondía o porque se cruzaron límites que no debían. Ni te aferres ni te hagas la víctima, a veces perder gente es la manera en que la vida te limpia el camino. No todo el que se va es pérdida, a veces es bendición disfrazada.
En el amor, se te vienen cosas buenas, pero también tentaciones sabrosas que podrían ponerte a dudar. Van a llegar personas que te van a mover el tapete y hasta el pensamiento, pero no vayas a caer en lo mismo de siempre por andar de intenso o intensa. El pasado ya te dio suficientes lecciones como para que vuelvas a tropezar con la misma piedra, así que aprende a reconocer lo que sí vale la pena y lo que solo viene a quitarte la paz.
Esta semana viene con mucha energía, con ganas de salir, convivir, disfrutar y hasta de consentirte un poco más. Aprovecha para acercarte a tu familia y amistades que sí suman, porque ahí está tu estabilidad emocional. Si tienes pareja, no dejes que la rutina les coma el mandado, muévanse, inventen, salgan, porque si no le metes chispa, alguien más podría querer encenderla por ti.
También es momento perfecto para retomar ese sueño o proyecto que dejaste guardado por miedo o por flojera. Todo se está alineando para que lo logres, pero necesitas acción, no solo ganas. Deja de pensarlo tanto y empieza a moverte, porque las oportunidades no esperan a que te decidas.
En resumen, Leo, ponte las pilas, quítate de encima lo que estorba, cuida con quién haces tratos y no vuelvas a caer donde ya sabes cómo termina. Lo bueno viene, pero depende de ti no echarlo a perder.
VIRGO
De una vez te lo digo sin rodeos: si estás soltero o soltera no es por falta de opciones, es porque te encanta complicarte la existencia fijándote en quien no te conviene. Pretendientes tienes y de sobra, pero tú sigues volteando a ver al que te ignora, al que te da migajas o al que nada más te busca cuando se le da la gana. Ya bájale dos rayitas a ese gusto por lo imposible, porque mientras sigues ahí perdiendo el tiempo, hay alguien cerca que sí trae buenas intenciones y hasta sentimientos más sinceros de los que imaginas.
Se marca fuerte que una amistad empieza a verte con otros ojos, con ganas de algo más que plática y risas. Aquí el detalle es que tú podrías no tomarlo en serio o hacerte el ciego por miedo a arruinar la amistad, pero piénsalo bien, porque a veces lo que tanto buscas llega disfrazado de algo que ya tienes frente a ti. No todo empieza con mariposas, a veces empieza con confianza, y eso vale más que mil ilusiones.
Si tienes pareja, deja de hacer tormentas en vaso de agua por celos tontos o por inseguridades que ni al caso. Nadie te está bajando a tu persona, pero tú solito o solita podrías terminar empujándola lejos con tanto reclamo innecesario. Aprende a confiar más y a disfrutar lo que tienes, porque si sigues buscando problemas donde no los hay, los vas a terminar creando.
En cuanto a las personas nuevas que llegan a tu vida, no te dejes llevar por la primera impresión. Tú tienes ese defecto de idealizar muy rápido y luego andas llorando porque no resultaron como pensabas. Date el tiempo de conocer bien a la gente, porque más de uno trae doble cara y te puede vender una historia muy bonita que nada que ver con la realidad. Evítate decepciones y no te aceleres.
El pasado también se hace presente, pero no para que regreses, sino para que sanes. Vas a empezar a entender cosas que antes no te cuadraban, y eso te va a ayudar a cerrar ciclos de una vez por todas. No te aferres a lo que ya fue, mejor agradece lo aprendido y sigue avanzando, porque lo mejor todavía no llega.
En lo emocional, necesitas bajarle a la exigencia. No todo mundo tiene tu ritmo ni tu forma de amar, y si sigues esperando perfección, te vas a quedar esperando. Aprende a valorar lo que sí te dan y deja de buscarle tres pies al gato. Invierte tu energía en crear momentos bonitos en lugar de andar provocando discusiones que no llevan a nada.
Chismes van a sobrar, pero ahí es donde debes demostrar tu nivel. No te enganches con gente que no tiene nada mejor que hacer que hablar de ti. Mientras más caso les hagas, más van a seguir fregando. Ignóralos y verás cómo se les acaba el teatro.
Ten cuidado con visitas en casa o personas que llegan con sonrisita falsa, porque se ven energías pesadas, envidias y malas vibras. No todo el que entra a tu espacio merece quedarse, así que limpia tu entorno, cuida tu paz y no confíes de más.
Eres fuerte, más de lo que crees, pero a veces tu orgullo te juega en contra. Si no lo controlas, podrías perder una amistad importante que vale más que tu terquedad. Aprende a ceder cuando vale la pena.
Esta semana es de abrir los ojos, dejar de idealizar y empezar a elegir mejor. Porque sí, Virgo, tienes todo para ser feliz… nomás deja de meterte el pie tú solo.
LIBRA
Te viene una sacudida de realidad gracias a una amistad que no sabe cerrar el hocico y que podría meterte en un problemita por andar contando cosas que no le corresponden. Aquí no es de hacer drama, es de aprender a poner límites y empezar a seleccionar mejor con quién compartes tu vida, porque no toda la gente merece saber de ti. Hay personas que se alimentan del chisme y tú, sin querer, podrías estar dándoles material.
En lo laboral se marca mucho movimiento, estrés y hasta cansancio mental, pero también se ven oportunidades que no habías considerado. Puede aparecer la opción de salir de la ciudad, ya sea por trabajo o por una escapada que te va a caer como anillo al dedo. Necesitas ese cambio de aire porque has estado cargando muchas cosas que ni siquiera te corresponden. No todo lo tienes que resolver tú, aprende a soltar responsabilidades que no son tuyas.
Los chismes van a estar a la orden del día, pero aquí es donde debes demostrar de qué estás hecho o hecha. Recuerda que eres de los signos que más envidia despierta, porque cuando te propones algo, lo logras. Así que deja que hablen, que inventen y que se desgasten, mientras tú sigues avanzando sin voltear atrás. El que se detiene a pelear con todos, nunca llega a donde quiere.
En el terreno emocional, una amistad comienza a moverte el tapete de una manera peligrosa. Te empieza a gustar más de la cuenta y podrías ilusionarte muy rápido, como si no hubieras aprendido nada. Tranquilo, tranquila… no te avientes de cabeza sin saber qué onda. Disfruta el proceso, conoce bien a la persona y no armes castillos en el aire, porque si no resulta, el golpe será más fuerte.
Una situación que vivirás en estos días te va a hacer abrir los ojos cañón. Te vas a dar cuenta de lo ingenuo o ingenua que fuiste en el pasado, pero no para que te culpes, sino para que ya no repitas los mismos errores. A veces uno tiene que pasar por ciertas cosas para agarrar colmillo, y tú ya estás en esa etapa donde empiezas a ver la vida con más claridad.
También se marca el descubrimiento de una mentira o traición de una expareja. Te vas a enterar de cosas que en su momento no viste o no quisiste ver, y aunque al inicio te saque coraje, después lo vas a agradecer porque te confirmará que salir de ahí fue lo mejor que te pudo pasar.
Se vienen reencuentros con amistades del pasado, de esas que te hacen recordar momentos bien intensos y divertidos. Vas a reconectar con gente que sí suma y eso te va a ayudar a levantar el ánimo. Incluso se ve más de un viaje o salida que te va a llenar de energía y te va a sacar de la rutina que ya te estaba pesando.
En el amor, aparece alguien de lejos, alguien diferente, con otra forma de pensar y de vivir, que te va a hacer sentir cosas que ya tenías olvidadas. Aquí el consejo es claro: no te arrastres, no ruegues y no pierdas tu dignidad por nadie. Tú puedes tener a quien quieras, pero siempre desde el amor propio, no desde la necesidad.
Esta semana es de crecimiento, de abrir los ojos y de dejar de confiar en cualquiera. Ponte listo o lista, porque lo bueno viene… pero también vienen pruebas para ver si ya aprendiste.
ESCORPIÓN
Se te vienen cambios fuertes, de esos que no piden permiso y que llegan a acomodarte la vida aunque primero te la desordenen. No te espantes, porque todo lo que se mueve es para tu bien, pero sí ponte bien vivo o viva, porque no toda la gente que tienes cerca trae buenas intenciones. Hay una persona muy pegada a ti que anda hablando de más a tus espaldas, soltando comentarios que no le corresponden y queriendo manchar tu imagen. No es momento de hacerte el ciego, es momento de observar, analizar y cuando identifiques quién es, cortarlo de raíz sin tanto drama, pero sin titubear.
En el amor, traes la mente medio inquieta y eso puede jugarte en contra. Podrías empezar a dudar de tu pareja sin tener pruebas, dejándote llevar por comentarios de terceros o por ideas que tú solito te haces. Aquí el consejo es claro: no inventes historias donde no las hay. Si no ves con tus propios ojos, no des por hecho nada. No dejes que gente metiche te meta veneno, porque podrías terminar dañando una relación que en realidad sí vale la pena.
Eso sí, tampoco te hagas el confiado o confiada de más. Si tienes pareja, hay ojitos rondando, alguien que le está echando ganas para llamar su atención, ya sea por redes sociales o en su círculo cercano. No es para que entres en paranoia, pero sí para que cuides lo tuyo, pongas límites claros y no des por sentado que todo está seguro. Las relaciones también se trabajan, no nomás se presumen.
En lo personal, necesitas hacer un ajuste en tu manera de pensar. Has estado cayendo en un círculo donde tú mismo te provocas tristeza o te clavas en pensamientos negativos que no te dejan avanzar. Y ojo, porque eso se vuelve costumbre, se vuelve vicio. No todo es tan oscuro como lo ves, pero si sigues alimentando esa visión, terminarás creyéndotela. Cambia el chip, busca lo positivo y deja de sabotearte.
Tu familia sigue siendo tu base, aunque a veces no lo quieras aceptar. Son las personas que realmente están contigo en las buenas y en las malas, así que deja de poner en un pedestal a gente que ni siquiera mueve un dedo por ti. Aprende a valorar lo que sí tienes y deja de desgastarte por quien no te aporta nada.
El pasado también te pasa factura. Hay errores que cometiste y que ahora empiezan a mostrar sus consecuencias. No es castigo, es aprendizaje. Todo lo que hiciste, bueno o malo, tarde o temprano regresa, así que toma esto como una oportunidad para corregir el rumbo y actuar mejor de ahora en adelante. No sigas repitiendo patrones que ya sabes en qué terminan.
En lo laboral y económico, vienen movimientos que podrían ponerte a prueba, pero también abrirte puertas. No te confíes ni tomes decisiones a la ligera. Analiza bien cada paso y no sueltes información de más, porque hay gente que podría usarla en tu contra.
Esta semana es de abrir los ojos, de confiar más en tu intuición pero menos en el chisme, de cuidar lo que tienes y de limpiar tu entorno. Escorpión, no todo el mundo merece un lugar en tu vida, y ya es hora de que lo entiendas y actúes en consecuencia. Porque cuando tú decides poner orden, nada ni nadie puede tumbarte.
PISCIS
Mira nomás cómo son las cosas: una vez tocaste fondo y hoy te estás levantando con más fuerza, más colmillo y menos paciencia para tonterías. Y eso, mi cielo, no cualquiera lo logra. Esa energía que traes no es casualidad, es resultado de todo lo que has aguantado, así que deja de desperdiciarla en lamentos y úsala para empujar tus planes como se debe. Este es momento de actuar, no de quejarte ni de esperar a que las cosas caigan del cielo, porque si no te mueves tú, nadie lo va a hacer por ti.
Se marcan movimientos importantes en temas de documentos, acuerdos o trámites, así que ponte abusado o abusada con lo que firmas, con lo que aceptas y con lo que dices que sí. No te avientes como el borras sin leer letras chiquitas, porque luego andas llorando por consecuencias que pudiste evitar. Si haces las cosas con calma y bien pensadas, todo puede acomodarse a tu favor.
En lo laboral, si no tienes trabajo, ya deja la flojera y sal a buscarlo con ganas, porque el dinero no va a tocarte la puerta con moñito. Y si ya tienes jale, ponle más actitud, porque podrías crecer más de lo que imaginas si dejas de hacer las cosas a medias. Tienes talento, pero a veces te gana la desidia o el “luego lo hago”, y así no se llega lejos.
Algo que tienes que trabajar sí o sí es tu manía de meterte donde no te llaman. Te encanta opinar, dar consejo, meter cuchara… y no siempre es bien recibido. A veces, por querer ayudar, terminas en problemas que ni eran tuyos. Aprende a cerrar la boca cuando no te piden opinión, porque no todo el mundo sabe valorar tu intención.
Tu corazón sigue siendo noble, pero ya te han visto la cara varias veces por eso. Hay personas que han abusado de tu buena voluntad y de tu forma tan entregada de querer, y eso tiene que cambiar. No se trata de volverte frío o fría, sino de aprender a poner límites. Porque sí, dar está bien… pero darlo todo sin recibir nada te deja vacío y luego andas recogiendo pedazos.
En el amor, bájale a la intensidad al inicio. No des todo en la primera vuelta, no te entregues como si fuera el último amor de tu vida, porque ahí es donde te fallan. Aprende a medir, a observar, a ver si hay reciprocidad. Si tú das mucho y recibes poco, ahí no es. Así de simple.
Se viene un evento social o reunión donde la vas a pasar de lujo, te vas a distraer y hasta podrías conocer a alguien interesante. Aprovecha ese momento para salir de la rutina y reconectar contigo, porque lo necesitas.
Eso sí, aguas con pérdidas. Se marca descuido con objetos personales, dinero, celular o cartera. No andes en la luna como siempre, porque podrías perder algo importante por andar distraído o distraída.
En resumen, Piscis: levántate con dignidad, deja de regalar tu energía a quien no lo merece, enfócate en lo tuyo y aprende a quererte más. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor también cambia.
ACUARIO
Bájale dos rayitas al ritmo en el que vas, porque traes la vida como carrera de fórmula uno y así no solo te desgastas, también te expones a accidentes, sobre todo en temas de coche o traslados. No todo urge, no todo es para ayer, así que aprende a ir con más calma, porque una distracción te puede meter en un susto innecesario.
Se vienen sorpresas buenas, de esas que te sacan la sonrisa, pero también verdades que duelen, especialmente en el entorno familiar. Vas a enterarte de engaños, mentiras o cosas que no te habían contado, y eso podría moverte el tapete emocional. Aquí lo importante es cómo reaccionas: no te claves en el drama, mejor toma distancia, analiza y decide qué sí quieres mantener en tu vida y qué ya no.
Otra cosa que ya te toca cambiar es el tipo de gente con la que te rodeas. Te has estado juntando con personas muy superficiales, de esas que solo piensan en apariencia, dinero y pura pose, y eso poco a poco te está contaminando. Si no haces un filtro, se te viene una racha medio complicada en el amor y en tus relaciones, porque la gente valiosa se va a empezar a alejar de ti por esa vibra.
Es momento de que pongas en claro qué quieres y hacia dónde vas. Has estado perdiendo tiempo en cosas que no te dejan nada, en relaciones sin futuro o en proyectos que ni te apasionan. Ya basta de dar vueltas, necesitas enfocarte y tomar decisiones que te acerquen a tus metas, no que te distraigan.
Mucho cuidado con lo que cuentas y a quién se lo cuentas. Hay amistades que traen la lengua más suelta que cinturón viejo y podrían meterte en problemas por andar divulgando cosas tuyas. No todo se comparte, no todo se publica, aprende a ser más reservado o reservada.
También ya es hora de que dejes de darle entrada a personas que solo te buscan cuando necesitan algo. Esos que aparecen cuando les conviene y desaparecen cuando tú ocupas apoyo, mándalos lejitos, sin culpa. Tu tiempo y tu energía valen, no los regales.
En el pasado hubo gente que te hizo daño, pero ya no cargues con eso. El rencor solo te estanca y te amarga. Aprende a soltar, no por ellos, sino por tu paz. Cada quien con su karma, tú sigue tu camino.
En el trabajo, deja de querer hacerlo todo al último momento. Te encanta la presión, sí, pero eso también te hace cometer errores. Organízate mejor, porque tienes la capacidad de hacer las cosas bien, solo que te gana la flojera o la costumbre de dejar todo para después.
Esta semana es para hacer ajustes, limpiar tu entorno, cuidar lo que dices y enfocarte en lo que sí importa. Acuario, tienes todo para avanzar, pero necesitas dejar de sabotearte con malas decisiones y gente que no vale la pena.
CAPRICORNIO
Pon mucha atención a tu entorno porque ahí está la clave de cómo te va a ir en estos días. No es casualidad que cuando te rodeas de gente positiva avanzas como cohete, y cuando te juntas con puro negativo, te estancas. Así que empieza a limpiar tu círculo, deja de cargar problemas ajenos y enfócate en lo tuyo, porque traes todo para crecer… pero también traes distracciones que tú solito te buscas.
Ese sueño o meta que traes en la cabeza no es cualquier capricho, es algo que sí puede darte resultados si de verdad te comprometes. Aquí no es de intentarlo a medias, es de apostar en serio. Si le entras con ganas, disciplina y constancia, se te puede cumplir más rápido de lo que imaginas. Pero si sigues dudando o soltándolo a ratos, se va a quedar en puro “hubiera”. Ponte las pilas y deja de autosabotearte.
En el amor, si tienes pareja, bájale al orgullo porque no siempre tienes la razón, aunque te encante creerlo. Estás en un punto donde si no aprendes a ceder, podrías desgastar la relación con discusiones innecesarias. A veces ganar una pelea significa perder a la persona, y ahí sí no te va a gustar el resultado. Aprende a escuchar, a reconocer cuando te equivocas y a construir en lugar de destruir.
Ahora, aguas con el pasado, porque viene con ganas de tocar la puerta otra vez. Un ex podría aparecer queriendo revivir lo que ya fue, con promesas bonitas y actitud diferente… pero tú ya sabes cómo termina esa historia. No te digo que no escuches, pero tampoco te vayas de lleno como antes. Mantén tu distancia, observa, y no confíes tan rápido, porque podrías volver a caer en lo mismo y salir lastimado o lastimada otra vez.
Se aproxima un viaje o al menos la planeación de uno, y eso te va a caer de maravilla para despejarte y cambiar de ambiente. Lo necesitas, porque has estado cargando estrés y responsabilidades que ya te tienen medio saturado.
También se marca una decepción con una persona. Algo que sospechabas se confirma, y eso te va a abrir los ojos cañón. No te hagas el sorprendido o sorprendida, en el fondo ya sabías cómo era esa persona, nomás no querías aceptarlo. A veces la vida no te quita gente, te muestra quiénes son realmente.
En temas familiares, cuida mucho la salud de alguien cercano, podría haber una enfermedad o malestar que requiera atención. No lo tomes a la ligera y estate pendiente.
Tu problema es que confías demasiado, das de más y luego te duele cuando te fallan. Aprende a desconfiar un poco, no desde la paranoia, sino desde la inteligencia emocional. No todos merecen tu misma lealtad.
Si tu relación ha pasado por momentos complicados, este es el momento de rescatarla. Acércate, habla, reconecta, porque lo que han construido sí vale la pena… pero necesita mantenimiento.
En lo económico, tienes muy buena racha para ventas o negocios. Si has pensado en emprender, hazlo, porque traes suerte en eso. Nomás no te duermas en tus laureles, porque las oportunidades no esperan.
Y esos días donde no quieres ni levantarte… ojo ahí. No caigas en la flojera disfrazada de tristeza ni en pensamientos negativos. Levántate aunque no quieras, muévete, porque quedarte estancado solo te hunde más.
Capricornio, esta semana es de abrir los ojos, confiar menos en palabras y más en hechos, y darle con todo a lo que sí te deja. Porque si tú te enfocas, nadie te detiene.
SAGITARIO
Traes una energía medio intensa, de esas que te hacen cambiar de humor en segundos, y eso puede volverte difícil de aguantar si no te controlas. Andas con ganas de todo y a la vez con ganas de nada, y eso puede meterte en rollos, sobre todo en el amor. Se marcan amores de una noche, aventuras, encuentros que se sienten bien en el momento… pero que después podrían dejarte pensando de más. Disfruta, sí, pero con cabeza, porque luego te clavas donde no era.
También se ven dolores de cabeza, pero no tanto por salud, sino por estrés laboral o cambios de último momento que te van a sacar de tu zona de confort. Planes que se cancelan, amistades que no cumplen, situaciones que te mueven el tapete… y tú con cero paciencia. Respira, porque no todo tiene que salir perfecto para que valga la pena.
A pesar de eso, la semana pinta tranquila en ciertos momentos. Vas a tener espacios para descansar, para reconectar contigo y bajar revoluciones, porque vienes de días bastante movidos. Ese descanso te va a servir para aclarar la mente, sobre todo porque traes a una persona rondando en tu cabeza más de lo normal.
Esa persona no es cualquier cosa, te está moviendo emociones que ya creías dormidas. Hay muchas posibilidades de que algo más formal se dé, pero aquí el detalle es que no te cierres por miedo ni te avientes sin pensar. Conoce, analiza y deja que fluya, porque podría ser algo bonito si lo llevas bien.
En tu círculo social habrá cambios. Amistades que se van, otras que regresan… pero al final solo se van a quedar las que realmente valen la pena. Y eso, aunque duela, es necesario. No todo mundo está destinado a quedarse en tu vida.
Si tienes pareja, ya es momento de dejar la rutina. No puedes seguir en lo mismo de siempre esperando resultados diferentes. Aquí o avanzan o se estancan. Es momento de dar un paso más, de comprometerse o de fortalecer la relación, porque si no, se puede enfriar.
También deja de hacerte el desentendido con tu físico. Sabes bien qué necesitas cambiar, pero te gana la flojera y luego andas quejándote. Ponte las pilas, porque no es solo estética, es salud y bienestar.
Se marcan dos enfrentamientos con personas importantes, pueden ser amistades cercanas o gente que aprecias. Todo por chismes o malos entendidos. Antes de reaccionar, escucha, analiza y no te dejes llevar por el enojo del momento, porque podrías decir cosas que luego no podrás arreglar.
Sagitario, esta semana es de controlar impulsos, pensar antes de actuar y elegir mejor tus batallas. Porque cuando tú te enfocas, eres imparable… pero cuando te dejas llevar, tú mismo te metes el pie.
ARIES
Ya es momento de que te tapes bien los oídos ante comentarios malintencionados, porque hay gente que vive para criticarte y verte tropezar. Pero se les olvida un detalle: tú no naciste para andar esquivando piedritas, tú naciste para patearlas y seguir avanzando. Así que deja de engancharte con lo que dicen, porque mientras tú te distraes, ellos se entretienen. Ponte en modo fuerte, decidido o decidida, y enfócate en lo tuyo.
Se marca la enfermedad de un familiar, nada que te tire por completo, pero sí algo que te hará reflexionar sobre lo importante que es valorar a los tuyos mientras los tienes. No dejes para después las visitas, las llamadas o los detalles, porque luego uno se arrepiente.
En el amor, ya bájale a la mendigada. No ruegues cariño ni atención a quien claramente no te da tu lugar. No tienes necesidad de andar rebajándote por nadie, porque cuando alguien te quiere, se nota… y cuando no, también. Aprende a retirarte con dignidad, aunque duela, porque ahí es donde realmente ganas.
También cuida mucho tu salud, sobre todo en lo que comes. Sabes perfectamente qué cosas te caen mal y aun así ahí vas de necio o necia, después no te quejes cuando el cuerpo te pase la factura. Ponte abusado o abusada con eso, porque la salud no es juego.
No intentes caerle bien a todo mundo, porque eso es imposible. Siempre habrá quien te critique, quien no te soporte o quien no entienda tu forma de ser. Y está bien. No eres moneda de oro para caerle bien a todos, así que deja de desgastarte en eso y mejor enfócate en quien sí suma.
Mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes, porque andas medio distraído o distraída y eso puede pasarte factura. Baja el ritmo, fíjate por dónde caminas y no andes a las carreras, porque el cuerpo también necesita atención.
Si tienes pareja, este es el momento de hablar claro. Ya no te guardes lo que sientes, lo que te molesta o lo que necesitas. Es mejor una verdad incómoda que una mentira cómoda. Si la relación es fuerte, va a resistir; y si no, mejor saberlo de una vez.
Tu forma de ver la vida también necesita ajuste. Has estado enfocándote mucho en lo negativo o en lo que no tienes, en lugar de ver todo lo que sí puedes lograr. Cambia ese chip, porque todo empieza desde la mente. Si tú te convences de que puedes, vas a encontrar la manera de hacerlo realidad.
Mentalízate en lo que quieres, en lo que necesitas para ser feliz y deja de sabotearte con pensamientos negativos. Tienes la fuerza, el carácter y la energía para lograrlo, pero necesitas disciplina y enfoque.
Aries, esta semana es de ponerte firme, dejar de escuchar basura, cuidar tu cuerpo y hablar claro. Porque cuando tú decides tomar el control, no hay quien te detenga.
TAURO
Se te asoma dinerito extra y no es cualquier cosa, es de esos ingresos que te alivian el alma y te hacen pensar en darte uno que otro gustito. Incluso se ven posibilidades de cambiar de carro o empezar a ver opciones para una casa, así que ponte abusado o abusada con cómo manejas tu dinero, porque podrías dar un paso importante si juegas bien tus cartas.
Los problemas del pasado que te tenían con el pendiente empiezan a acomodarse, y eso te va a dar una tranquilidad que ya necesitabas. Pero ojo, porque también se marca la posibilidad de una pérdida de dinero u objeto, así que no andes descuidado o descuidada. Cuida tus cosas, revisa bien dónde dejas todo y no confíes tanto en cualquiera.
Se viene un chisme fuerte entre amistades, de esos que empiezan como juego y terminan en pleito. No te metas ni tomes partido, porque podrías salir embarrado o embarrada sin deberla ni temerla. Mantente al margen y observa, porque ahí vas a ver quién sí vale la pena y quién no.
En el amor, si tienes una relación a distancia, se fortalece. Hay comunicación, hay ganas y hasta posibilidades de reencuentro. Pero también aparecen tentaciones, relaciones prohibidas o situaciones que podrían ponerte en riesgo. No te metas en lo que no es tuyo, porque luego el golpe es más fuerte. Recuerda que no naciste para ser el plato fuerte de nadie ni el postre escondido de alguien más.
Se marca embarazo en la familia o en amistades cercanas, noticia que te va a sorprender y hasta alegrar. También se ve reencuentro con familiares, momentos que te van a llenar el corazón.
Estás entrando en una etapa de madurez donde empiezas a darte cuenta de que tu bienestar es primero. Ya no estás para resolverle la vida a todo mundo cuando ni la tuya tienes al cien. Aprende a priorizarte, a decir que no y a darte tu lugar.
Hay asuntos del pasado que siguen dando lata, cosas que no dijiste o que te guardaste. Es momento de sacarlo, aunque sea escribiéndolo. Hazlo, desahógate y suelta, porque cargar con eso solo te sigue frenando. Ese ejercicio te va a ayudar más de lo que imaginas.
Se viene un cumpleaños o reunión con amistades que te va a servir para relajarte, distraerte y recordar que no todo es problema. Necesitas esos momentos para reconectar contigo y con lo que te hace feliz.
Tauro, esta semana es de aprovechar oportunidades, cuidar lo tuyo, no meterte en líos ajenos y empezar a pensar más en ti. Porque cuando tú estás bien, todo lo demás empieza a acomodarse.
GÉMINIS
Se empieza a mover un viaje que no es cualquier salida, es de esos que te cambian el chip, te sacan de la rutina y hasta te hacen ver la vida con otros ojos. Hay muchas posibilidades de que sí se concrete, pero todo depende de qué tanto le pongas ganas y dejes de dudar de ti. Porque si tú mismo o misma te saboteas pensando que no puedes, ahí es donde te caes… y levantarte luego te cuesta el doble.
Traes gente alrededor que no te vibra bonito, que te sonríe de frente pero por dentro quisiera verte caer. No te hagas el ingenuo o ingenua, ya sabes quién sí y quién no. Es momento de hacer limpieza, de alejarte de quien no te suma y dejar de cargar con personas que solo drenan tu energía. No estás para andar levantando a nadie cuando tú también estás trabajando en levantarte.
Se vienen cambios fuertes en tu estado de ánimo, de esos que un día estás arriba y al otro no quieres ni hablar con nadie. Y eso, aunque no lo veas, sí afecta a tu familia y a las personas cercanas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a canalizarlo, porque si no, puedes terminar dañando relaciones que sí valen la pena.
En lo económico, se marca un movimiento positivo. Puede ser un dinero extra, un pago que te debían o una oportunidad que te ayudará a salir de deudas que ya traías arrastrando. Pero ojo, no lo malgastes como siempre, aprende a administrarte porque lo que llega fácil, fácil se va si no te pones listo o lista.
Una amistad se te va a acercar con problemas, buscando apoyo o consejo. Si no sabes qué decir o cómo ayudar, mejor sé honesto o honesta. No des falsas esperanzas solo por quedar bien, porque eso después puede volverse en tu contra.
Se aproxima un cambio importante en tu vida, una situación que te va a hacer reaccionar y modificar tu manera de tratar a los demás. Puede ser algo incómodo al inicio, pero necesario para que crezcas y dejes de repetir errores.
También se marca una enfermedad o situación delicada en una amistad cercana, algo que te hará reflexionar sobre lo frágil que es todo. Aprovecha para valorar más a la gente que quieres.
Deja de juzgar a las personas tan rápido. No sabes lo que han pasado ni las batallas que traen cargando. A veces hablas sin conocer y eso te puede meter en problemas o hacerte ver mal.
En el amor, si tienes pareja, bájale al control. No quieras prohibir todo ni imponer tus inseguridades, porque eso cansa y puede llevar a que la otra persona se harte. Aprende a confiar o mejor no estés ahí, así de simple.
Y aguas con una amistad con la que podría pasar algo más. Se ve química, se ve cercanía… y también se ve que podrías engancharte de más. Si decides entrarle, hazlo con los pies en la tierra, porque si te clavas sin medir, el golpe después va a doler.
Géminis, esta semana es de abrir los ojos, controlar tus emociones y aprender a elegir mejor a quién le das tu tiempo. Porque tienes todo para avanzar… nomás deja de tropezarte con lo mismo.
CÁNCER
Se te vienen días de reflexión intensa, de esos donde te pones a pensar en todo lo que has hecho, lo que dejaste pasar y lo que necesitas cambiar. Y aunque no te guste mucho eso de enfrentarte a tu realidad, es justo lo que necesitas para avanzar. Vas a tener que tomar decisiones de último momento que, aunque te saquen de tu zona de confort, te van a acercar a metas que habías dejado olvidadas.
Ten mucho cuidado con personas que quieren manipularte usando a terceros. Hay gente que no da la cara y prefiere mover hilos por detrás para sacar ventaja, y tú, con ese corazón tan noble, podrías caer fácil si no te pones listo o lista. Ya es momento de dejar de ser tan confiado y empezar a ser más inteligente emocionalmente.
Tu buen corazón es bonito, sí, pero también te ha metido en problemas. Te han visto la cara más veces de las que quisieras aceptar, y eso tiene que parar. No se trata de volverte frío o fría, pero sí de ser más firme. A veces necesitas ser más fuerte que amable para que no te sigan pisoteando.
En el amor, se marcan encuentros intensos, amores de una noche o situaciones con amistades que podrían confundirte más de la cuenta. Vas a sentir cosas que no esperabas, pero no te aceleres ni tomes decisiones impulsivas. No todo lo que se siente fuerte es para quedarse.
Tus sueños estarán más activos que nunca, y no cualquier sueño… algunos podrían ser premonitorios, avisos o señales de cosas que vienen. No los ignores, pero tampoco te obsesiones. Tómalos como guía, no como sentencia.
A nivel emocional, podrías sentirte un poco bajoneado o bajoneada por temas familiares o sentimentales que no han salido como querías. Es normal, has cargado muchas cosas y llega un punto donde el cuerpo y la mente lo resienten. Pero no te quedes ahí, no te hundas en esa sensación. Tú sabes salir adelante, siempre lo has hecho.
Te has caído varias veces, sí… pero también te has levantado como pocos. Esa fuerza que tienes es lo que te distingue, aunque a veces se te olvide. Cada error te ha hecho más inteligente, más fuerte, menos ingenuo o ingenua.
En cuestión física, ya deja de poner pretextos. Sabes lo que tienes que hacer para sentirte mejor contigo, pero sigues postergándolo. La dieta, el ejercicio y el cuidado personal no son castigo, son herramientas para recuperar tu energía y tu seguridad.
Ponte metas reales y cúmplelas. No para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarte a ti de lo que eres capaz. Pero si de paso le callas la boca a quien dudó de ti… mejor todavía.
Cáncer, esta semana es de despertar, de dejar de ser tan blando donde no debes y de tomar el control de tu vida. Porque cuando tú te decides, no hay quien te detenga.