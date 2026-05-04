Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 mayo de 2026

Hoy la familia puede demandarte, pero también es tu sostén más firme. permítete apoyarte ahí y tomar un respiro reparador. El pasado empieza a aflojar su peso, dejando enseñanzas. Honrar lo vivido te conecta con una sabiduría interna que te acompaña en este cierre de ciclo.

Horóscopo de amor para Capricornio Te mezclas con gente soltera cálidamente con el corazón abierto y una actitud fácil de lidiar. Libre de preocupaciones eres capaz de eliminar el estrés de la vida diaria que otros parecen sufrir. Si estas en una relación tienes mucho tiempo y la paciencia requerida para enfocarte en lo que más importa, las personas que quieres.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.