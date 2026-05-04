Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 4 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy la familia puede demandarte, pero también es tu sostén más firme. permítete apoyarte ahí y tomar un respiro reparador. El pasado empieza a aflojar su peso, dejando enseñanzas. Honrar lo vivido te conecta con una sabiduría interna que te acompaña en este cierre de ciclo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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