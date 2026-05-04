Horóscopo de hoy para Sagitario del 4 mayo de 2026

Con la Luna en tu signo, surge un impulso de crecer y asumir tu propio rumbo. En ese recorrido, lo que brindas a tus hijos también te enseña y te va moldeando. La experiencia y el autoconocimiento te dan firmeza, permitiendo que el corazón se exprese con sosiego.

Horóscopo de amor para Sagitario Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.