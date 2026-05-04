Horóscopo de hoy para Sagitario del 4 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 4 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en tu signo, surge un impulso de crecer y asumir tu propio rumbo. En ese recorrido, lo que brindas a tus hijos también te enseña y te va moldeando. La experiencia y el autoconocimiento te dan firmeza, permitiendo que el corazón se exprese con sosiego.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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