Miami: el tiempo para hoy lunes 4 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 4 de mayo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:42 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:53 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 82 grados Fahrenheit (24 y 28ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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