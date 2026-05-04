Terence Crawford rechaza oferta para salir del retiro y darle la revancha al Canelo

El boxeador estadounidense Terence Crawford ha puesto fin a las especulaciones sobre un posible regreso al cuadrilátero para enfrentar nuevamente a Saúl “Canelo” Álvarez.

A pesar del interés mostrado por figuras influyentes del boxeo en el Medio Oriente, el ex campeón mundial confirmó que su etapa como deportista activo ha concluido de manera definitiva. La decisión llega tras haber alcanzado hitos históricos en múltiples categorías de peso.

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La propuesta de una revancha fue impulsada directamente por Turki Alalshikh, quien buscaba organizar un segundo encuentro tras la victoria de Terence Crawford por decisión unánime en septiembre pasado.

En aquel combate, el peleador de Omaha subió dos divisiones para dominar al mexicano y consolidar su legado. No obstante, el récord invicto de 42 victorias parece ser el cierre final para su trayectoria profesional.

With the legend Terence Crawford … Maybe in 2027 😉 if he waste his money 👺 pic.twitter.com/9ssjqo7D7U — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 2, 2026

La respuesta definitiva ante la oferta de Arabia Saudita

A través de una publicación difundida por el medio especializado FightHype, Terence Crawford aclaró su postura actual respecto a las peticiones de los promotores y la afición. El púgil de 38 años enfatizó que se encuentra en una etapa de plenitud personal que no desea interrumpir por compromisos deportivos.

Sus palabras reflejan una satisfacción total con los logros obtenidos durante sus años de competencia al más alto nivel.

“Todavía quieren que salga del retiro y les dé una paliza a algunos. ¿Qué más puedo pedir? Soy un afortunado. La vida es hermosa ahora mismo y la estoy disfrutando al máximo”, dijo “Bud”.

El panorama de la división tras el retiro

Con la salida de Terence Crawford del escenario competitivo, los organismos internacionales han comenzado a reestructurar sus rankings y títulos. Christian Mbilli, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo, será el próximo rival para Álvarez en un evento programado en Riad.

Esta transición marca el inicio de una nueva era en las 168 libras, donde la ausencia del estadounidense cambia la dinámica de poder.

Mientras Saúl Álvarez se recupera de una intervención quirúrgica en el codo, el mundo del boxeo asimila que no habrá una segunda parte de este enfrentamiento.

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