Austin: pronóstico del tiempo para este martes 5 de mayo

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que rondará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1006.7 hPa, una medición que irá constante a lo largo del día. El amanecer será a las 06:44 h y el atardecer será a las 20:11 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 82 grados Fahrenheit (16 y 28 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

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