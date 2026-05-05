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Horóscopo de hoy para Tauro del 5 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 5 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Prepárate, porque te esperan vivencias muy apasionadas entre las sábanas. Lograrás cautivar y despertar las fantasías de tu compañero de lecho. Te sentirás valorado y apreciado en todas las dimensiones de tu ser. Además de caricias y besos, recibirás algunos regalos.

Horóscopo de amor para Tauro

La atención que recibes te hace sentir contento y confiado sobre tu ser amado. Usando esa forma positiva que sientes, expresas lo que ha estado en tu corazón por tanto tiempo. Si eres soltero recibes una respuesta favorable de las personas que conoces que trae cambios positivos y duraderos para ti y las personas que te atraen.

Horóscopo de dinero para Tauro

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraTauro

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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