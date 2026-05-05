Los Ángeles: el tiempo para hoy martes 5 de mayo

Amanece en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 4 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:00 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:40 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 73 grados Fahrenheit (14 y 23 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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