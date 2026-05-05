Miami: pronóstico del tiempo para este martes 5 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 5 de mayo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 75 grados Fahrenheit (24ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 9 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 77 y los 86 grados Fahrenheit (25 y 30ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.