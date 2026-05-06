Dos aeronaves evitan por poco una colisión en el aeropuerto JFK durante maniobra de aterrizaje

Dos aeronaves protagonizaron un incidente de proximidad el lunes durante su aproximación al John F. Kennedy International Airport, uno de los principales aeropuertos del país, ubicado en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con datos de seguimiento de vuelos, ambas aeronaves llegaron a estar separadas por aproximadamente 475 pies (unos 145 metros) en sentido vertical mientras sus trayectorias se cruzaban, de acuerdo con ABC7.

Uno de los vuelos involucrados fue operado por la aerolínea regional Endeavor Air, filial de Delta Air Lines, mientras que la otra aeronave era un modelo ligero Cirrus SR22.

Intervención del control aéreo

Registros de audio del control de tráfico aéreo revelan que los controladores alertaron a los pilotos sobre la proximidad entre ambas aeronaves. Según las autoridades, los pilotos lograron establecer contacto visual entre sí.

La Federal Aviation Administration (FAA) indicó que, pese a la cercanía, se mantuvo la separación mínima exigida por los protocolos de seguridad.

Además, la tripulación del vuelo comercial recibió una alerta de tráfico y una advertencia de resolución por parte del sistema anticolisión de la aeronave.

Contexto de incidentes recientes

El suceso ocurre en medio de una serie de incidentes aéreos recientes en Estados Unidos que han incrementado el escrutinio sobre la seguridad operacional.

Un día antes, un avión comercial que se aproximaba al Newark Liberty International Airport impactó un poste de luz y un camión en tierra durante su descenso, aunque no se reportaron heridos.

Asimismo, el propio aeropuerto JFK fue escenario de otro incidente el mes anterior, cuando dos aviones de pasajeros activaron sistemas de alerta tras aproximarse peligrosamente en pistas paralelas.

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