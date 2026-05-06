Editorial: Por Hilda Solís al Congreso 

Para las elecciones primarias al Congreso federal por el nuevo distrito 38 de California a celebrarse el 2 de junio, compiten cuatro candidatos: los demócratas Hilda Solís, Erik Lutz y Mónica Sánchez, y el republicano Pedro Antonio Casas.

Lutz, un corredor de bienes raíces durante más de 25 años, es concejal de Pico Rivera y fue presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces.

Sánchez es también concejal de Pico Rivera y su alcaldesa pro-tem, que con un PhD en educación que trabaja como educadora para la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles.

Casas es un psicólogo coronel retirado del ejército con doctorado en Consejería Psicológica de UC Santa Bárbara.

La Opinión apoya la candidatura de Hilda Solís y exhorta a sus lectores californianos a votar por ella.

Hilda Solís es actualmente la Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y Supervisora por el Distrito 1. Deja el puesto a raíz de la limitación de términos electorales. En 2014 fue elegida a la junta en reemplazo de Gloria Molina sin oposición, lo mismo que en 2018. En 2022 ganó la elección a ese puesto con el 76% de los votos.

Entre 2009 y 2013 fue la Secretaria federal de Trabajo en el gabinete del presidente Barack Obama – la primera latina en dirigir un departamento ejecutivo federal – y anteriormente Congresista por los distritos 31 y 32, de 2001 a 2009, puesto al cual fue reelecta tres veces con amplias mayorías. Estos distritos corresponden al Este de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel, la mayoría de cuyas poblaciones es latina.

Antes de ello, fue la primera mujer latina en el Senado estatal de California, al cual fue elegida en 1994 y reelecta cuatro años después. Y antes todavía, la comunidad la eligió para la Asamblea Legislativa de California.

Solís tiene una larga trayectoria en puestos electos sirviendo a la comunidad. La caracteriza su incansable trabajo y su enfoque práctico. Los artículos periodísticos, entrevistas y declaraciones sobre ella en La Opinión la definen como una pionera, porque abrió puertas para activistas de la comunidad, en especial mujeres, en todos los cargos públicos.

Hilda Lucía Solís nació en Los Ángeles hace 68 años y creció en La Puente. Sus padres – la madre mexicana, el padre nicaragüense – eran inmigrantes de clase trabajadora y sindicalistas. Estudió ciencias políticas en Cal Poly Pomona y administración pública en USC, la primera en su familia en atender la universidad.

Para estas elecciones, los distritos electorales de California para el Congreso cambiaron como consecuencia de la enmienda constitucional aprobada en noviembre pasado por el 65% de los votantes. Así, se formó un nuevo distrito que está vacante. Linda Sánchez, que representaba el antiguo distrito 38, se postula para la reelección, ahora por el distrito 41.

El nuevo distrito 38 incluye las ciudades de Montebello, Bell, Baldwin Park, City of Commerce, Cudahy, Maywood y partes de Diamond Bar, Pico Rivera, Placentia, Anaheim y Yorba Linda – esta última en el condado de Orange – , así como las áreas no incorporadas de Avocado Heights, Hacienda Heights, North Whittier, Rowland Heights, Valinda y West Whittier, administradas por el condado de Los Ángeles.

Aproximadamente el 60% de la población del distrito es latina y el 20% es de asiático americanos.

Los congresistas trabajan en una combinación de temas nacionales con los relacionados con su distrito, sus ciudades y su estado. En un comunicado reciente, Solís dijo que “los trabajadores del sur de California están siendo atacados por la administración Trump, y no me quedaré impasible y dejaré que suceda”. Ese compromiso es precisamente lo que consideramos la esencia del trabajo parlamentario en Washington durante la presidencia del actual mandatario.

Además, su récord como supervisora indica un fuerte compromiso con los intereses de la población menos privilegiada, especialmente la latina. Es así como contribuyó a la salud pública durante la pandemia del COVID-19 estableciendo sitios de pruebas, apoyando el uso de cubrebocas e incentivando la vacunación en las comunidades afectadas. Luchó por la aprobación de la Medida H, un impuesto de 0.25% aprobado por siete de cada diez votantes del condado para invertir en la reducción del desamparo. Trabajó por un cambio en la concepción y dinámica de la lucha contra la delincuencia basado en “primero la atención, la cárcel lo último”, por el crecimiento de los pequeños negocios en las comunidades donde hacen falta y por la creación de nuevos espacios verdes en aquellas áreas de bajos recursos donde hacen falta.

En el Congreso, Solís se dispone a proteger a los sindicatos y trabajadores bajo ataque, crear viviendas asequibles acelerando la concesión de permisos y préstamos, proteger los derechos de los inmigrantes a nivel nacional y la atención médica de la gente de bajos recursos.

La larga lista de apoyos a la candidatura de Solís al Congreso abarca una importante representación del liderazgo estatal. La endosan el senador federal Adam Schiff y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, seguidos de 15 congresistas, 2 ex congresistas, 5 senadores estatales, 10 asambleístas estatales, tres de las otras cuatro supervisoras del Condado, el Sheriff Robert Luna, la alcaldesa de L.A. Karen Bass, seguida de cuatro concejales de la ciudad y decenas de funcionarios electos, sindicatos y organizaciones comunitarias y políticas.

Por todo ello, La Opinión apoya una vez más la candidatura de Hilda Solís al Congreso.