FBI afirma que fue excluido durante primeros días de investigación por desaparición de Nancy Guthrie

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que su agencia no participó activamente durante los primeros cuatro días de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de 84 años de la presentadora de NBC Savannah Guthrie.

En una entrevista con Sean Hannity en su podcast “Hang Out with Sean Hannity”, Patel subrayó que “las primeras 48 horas tras la desaparición de una persona son las más críticas” y que durante ese periodo el FBI se mantuvo al margen, a pesar de estar disponible para ofrecer apoyo a las autoridades estatales y locales.

La desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero en su hogar en las afueras de Tucson, Arizona. Los investigadores sospechan que fue sacada de su casa a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana siguiente, presuntamente en contra de su voluntad.

Patel destacó el papel del FBI en la difusión de imágenes captadas por la cámara del timbre Ring de Guthrie, las cuales fueron publicadas el 10 de febrero.

Video del sospechoso

Las grabaciones muestran a una persona enmascarada, con guantes y mochila, acercándose a la puerta principal de la vivienda. Según Patel, la publicación de estas imágenes se logró gracias a la colaboración directa entre el FBI y Google.

Durante la entrevista, el director del FBI también cuestionó la decisión de enviar muestras de ADN recogidas en la casa de Guthrie a un laboratorio privado en Florida, en lugar del laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Patel afirmó que se trataba de “un asunto estatal y local” y destacó que el laboratorio del FBI podría haber proporcionado información más rápida o detallada.

En respuesta, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, defendió la actuación de su departamento. En un comunicado, Nanos indicó que acudió al lugar de los hechos la noche siguiente a la desaparición y notificó de inmediato al FBI.

Además, explicó que la decisión de enviar el ADN al laboratorio privado se tomó “en función de las necesidades operativas” y que ambos laboratorios han trabajado en estrecha colaboración desde el inicio de la investigación.

El sheriff enfatizó que su oficina mantiene un compromiso con una investigación exhaustiva y coordinada, y que continuará trabajando junto con los socios federales mientras avanza el caso.

Sigue leyendo: