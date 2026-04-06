Savannah Guthrie rompe en llanto al regresar a NBC tras la desaparición de su madre

La presentadora Savannah Guthrie regresó este lunes al programa Today de NBC tras dos meses de ausencia, en medio de la angustia por la desaparición de su madre.

Durante la emisión, la periodista salió junto a sus compañeros a Rockefeller Plaza, donde fue recibida por decenas de seguidores con lazos amarillos y carteles de apoyo.

Visiblemente conmovida, Guthrie no pudo contener las lágrimas al agradecer el cariño recibido: “Hemos sentido sus oraciones”, expresó mientras secaba su rostro.

Apoyo de colegas y seguidores

La conductora estuvo acompañada por sus colegas, entre ellos Al Roker y Jenna Bush Hager, quienes la apoyaron durante el emotivo momento.

Antes de salir al encuentro con el público, Guthrie retomó su lugar en el estudio junto a Craig Melvin, iniciando el programa con normalidad.

“Es bueno estar en casa”, dijo al comenzar la transmisión, mostrando fortaleza pese a la difícil situación personal que atraviesa.

La desaparición de su madre sigue sin resolverse

La madre de la periodista, Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero al ingresar a su vivienda.

Su desaparición fue reportada al día siguiente, luego de que no asistiera a un servicio religioso virtual, lo que encendió las alarmas entre familiares y amigos.

Días después, el FBI difundió imágenes de un sospechoso: una figura enmascarada y armada que fue captada manipulando la cámara de seguridad de la casa.

Desde entonces, la familia ha recibido varias notas exigiendo dinero en Bitcoin a cambio de información sobre Nancy. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar su autenticidad.

Aunque algunas personas han sido interrogadas, hasta el momento no se han realizado arrestos ni se han obtenido pistas concluyentes sobre su paradero.

La familia ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información que permita encontrarla.

Dolor, fe y esperanza

En semanas recientes, Guthrie compartió públicamente el impacto emocional de la desaparición, confesando su frustración y dolor ante la falta de respuestas.

Durante una misa de Pascua, habló sobre su lucha interna y la sensación de incertidumbre, describiendo la experiencia como una “herida cruel” marcada por no saber qué ha ocurrido.

A pesar de ello, su regreso a la televisión simboliza un intento de retomar la normalidad, mientras la búsqueda de su madre continúa sin descanso.

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