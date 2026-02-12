FBI intensifica búsqueda de Nancy Guthrie y halla guantes a milla y media de su casa

El FBI desplegó el miércoles un operativo de búsqueda en calles y vecindarios cercanos a la vivienda de Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona, como parte de la investigación por su desaparición.

La agencia federal informó que numerosos agentes realizaron una “búsqueda exhaustiva en múltiples carreteras” del área de Catalina Foothills, al tiempo que solicitó a conductores y medios de comunicación extremar precauciones en la zona.

Durante la tarde, investigadores localizaron un “juego” de guantes negros a aproximadamente una milla y media al sureste de la residencia de Guthrie. Las autoridades no han confirmado si el hallazgo está directamente vinculado al caso.

Posibles rutas de entrada y salida

El exagente especial supervisor del FBI Jason Pack señaló que el área inspeccionada podría representar una de las rutas más lógicas para entrar o salir de la vivienda.

“Probablemente haya dos razones por las que inspeccionaron esa zona específica”, explicó. “Podría tratarse de una vía natural de desplazamiento o de un punto señalado por evidencia digital”.

Pack advirtió que es necesario actuar con cautela hasta determinar si los guantes recuperados guardan relación con la desaparición, aunque subrayó que, de confirmarse, sería un avance significativo.

El experto anticipó que los investigadores podrían ampliar el rastreo, buscando cámaras adicionales en negocios y residencias para reconstruir un posible recorrido y extender la cronología antes y después del momento estimado de la desaparición.

La línea de tiempo clave

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero, cuando familiares la dejaron en su casa entre las 9:30 y 9:45 p. m. Según las autoridades, la puerta del garaje se cerró a las 9:50 p. m.

A la 1:47 a. m. del domingo 1 de febrero, la cámara del timbre de la vivienda se desconectó. A las 2:12 a. m., otra cámara detectó movimiento. Dieciséis minutos después, a las 2:28 a. m., el marcapasos de Guthrie dejó de sincronizarse con la aplicación de su teléfono, el cual permaneció en la casa.

La alarma se activó a las 11:56 a. m., cuando familiares notaron que no asistió a una reunión semanal en la que solía participar virtualmente en un servicio religioso. Las autoridades fueron notificadas y acudieron poco después al domicilio.

Individuo armado captado en video

El FBI publicó previamente imágenes de un individuo cubierto con pasamontañas, chaqueta, pantalones y guantes, que aparentemente manipuló la cámara del timbre en la puerta principal de la residencia la madrugada del 1 de febrero.

Hasta el momento, no se han identificado sospechosos en el caso.

La investigación continúa activa mientras agentes federales mantienen presencia en el área y analizan cualquier evidencia que pueda conducir a esclarecer la desaparición.

Sigue leyendo: