Liberan a hombre interrogado por desaparición de Nancy Guthrie tras operativo en Arizona

Las autoridades de Arizona detuvieron brevemente el martes por la noche a un hombre para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora de “Today”, Savannah Guthrie. Sin embargo, el individuo fue liberado horas después.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima informó que la persona fue interceptada durante una parada de tráfico al sur de Tucson, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, poco después de que el FBI publicara nuevas imágenes de vigilancia vinculadas al caso.

Posteriormente, agentes ejecutaron una orden judicial de registro en una vivienda en Río Rico, a aproximadamente 96 kilómetros al sur de Tucson. El operativo, realizado con apoyo del Equipo de Respuesta a Evidencias del FBI, se extendió por varias horas. Para la mañana del miércoles, la escena había sido despejada.

El detenido niega vínculos

Un hombre que se identificó ante medios como Carlos Palazuelos afirmó que fue la persona retenida durante la parada de tráfico. Declaró que trabaja repartiendo paquetes en Tucson y que fue interrogado sobre su paradero reciente.

Según relató, los investigadores le confiscaron el teléfono y le mostraron a su suegro una imagen de una persona enmascarada, sugiriendo que “sus ojos” se parecían a los del individuo captado por las cámaras. Palazuelos aseguró no tener relación alguna con la desaparición.

En declaraciones adicionales, dijo que es conductor de DoorDash y que las puertas de su vivienda resultaron dañadas durante el registro autorizado por la corte.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Nuevas imágenes y “progreso sustancial”

Horas antes del operativo, el director del FBI, Kash Patel, publicó imágenes y videos que muestran a una persona enmascarada con mochila y una pistola enfundada frente a la puerta principal de Nancy Guthrie la madrugada del 1 de febrero, cuando se cree que ocurrió el secuestro.

Patel afirmó que las grabaciones fueron recuperadas gracias a capacidades técnicas avanzadas, tras haber sido consideradas inaccesibles.

“Creo que hemos logrado un progreso sustancial en estas últimas 36 a 48 horas”, dijo el funcionario, aunque aclaró que aún no hay sospechosos identificados formalmente.

Las imágenes fueron compartidas también por Savannah Guthrie en sus redes sociales, acompañadas del mensaje: “Creemos que todavía está viva. Tráiganla a casa”.

Tercera carta genera escepticismo

En paralelo, el fundador de TMZ, Harvey Levin, reveló que su medio recibió una tercera supuesta carta relacionada con el caso, en la que alguien afirma conocer la identidad del secuestrador y exige el envío de bitcoin a una dirección activa.

El exsubdirector del FBI Chris Swecker expresó dudas sobre la autenticidad del mensaje, señalando que podría tratarse de una estafa y que el canal adecuado para pistas sigue siendo la línea oficial del FBI.

Búsqueda en carreteras y recompensa activa

El miércoles, el FBI anunció una búsqueda exhaustiva en múltiples carreteras del área de Catalina Foothills, en Tucson. La agencia reiteró que mantiene una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie.

La mujer de 84 años fue reportada como desaparecida el 1 de febrero. Su cámara de timbre se desconectó a la 1:47 a.m., y minutos después se detectó movimiento en el exterior de su vivienda. Su teléfono y pertenencias quedaron en la casa.

Aunque una demanda de rescate en bitcoins fue enviada a la familia, el FBI aseguró que no tiene conocimiento de comunicaciones activas con presuntos secuestradores tras el vencimiento del plazo el lunes por la noche.

La investigación continúa bajo un despliegue federal ampliado, mientras las autoridades reiteran que cualquier persona puede aportar información llamando al 1-800-CALL-FBI.

