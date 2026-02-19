El FBI solicita apoyo de México por secuestro de Nancy Guthrie, según reportes

El FBI ha estado en contacto con el gobierno y las autoridades mexicanas en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa “Today”, según informaron fuentes policiales a CBS News.

El FBI mantiene agentes de enlace fronterizos especializados a lo largo de la frontera, quienes trabajan directamente con sus homólogos mexicanos en este tipo de situaciones.

La agregaduría legal del FBI en la Ciudad de México sirve de puente entre la sede del FBI, la Embajada de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República de México.

Una fuente informó a CBS News que la suboficina del FBI más relevante para el caso de Guthrie se encuentra en Hermosillo, Sonora, estado mexicano que comparte frontera con Arizona. Sin embargo, por el momento no se ha establecido una conexión con cárteles que operan en la región.

Hermosillo está a unos 274 kilómetros al otro lado de la frontera. Cuando algo ocurre en este corredor geográfico, esa suboficina es la que recibe la llamada.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó que no hay indicios de que Guthrie haya sido llevada a México, pero eso no significa necesariamente que no se haya iniciado una investigación en la zona.

“Se sabe que el FBI tiene un equipo internacional trabajando en México”, respondió el alguacil.

Una fuente indicó que ya existen protocolos fronterizos para situaciones como esta, independientemente de si hay una pista confirmada.

Mientras tanto, la organización local Madres Buscadoras de Sonora declaró a CBS News que un familiar de Guthrie los contactó y les pidió ayuda en la búsqueda. La organización, muy conocida en Sonora, publicó un mensaje en redes sociales solicitando información sobre el paradero de Guthrie.

La recompensa de la línea de denuncias 88-CRIME se incrementó el miércoles a $102,500 dólares —gracias a una donación anónima de $100,000, según la organización— por información que conduzca al arresto de la persona o personas involucradas en la desaparición de Guthrie. Esta recompensa se suma a la de $100,000 dólares que ofrece el FBI.

