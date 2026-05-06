Intruso vivía en sótano de una familia en Arkansas: descubren su presencia tras notar objetos desaparecidos

Una pareja residente en Searcy, estado de Arkansas, descubrió que un hombre había estado viviendo en el sótano de su vivienda durante varios días, luego de notar la desaparición de alimentos, ropa y el desplazamiento inexplicable de objetos dentro del hogar.

Los propietarios, Dutch Hoggatt y su esposa Sharon, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien cuando artículos cotidianos —como zapatos y comida— desaparecían sin explicación. Incluso observaron cambios en la disposición del mobiliario y puertas aseguradas sin haberlas manipulado, según informó KTHV.

Durante varios días, la situación generó desconcierto en la familia, que llegó a pensar que se trataba de fallas de memoria o confusión.

Descubrimiento en el sótano

La situación dio un giro cuando familiares acudieron a la vivienda para inspeccionarla. Durante la revisión, Sharon Hoggatt detectó la presencia de una persona escondida en un área de almacenamiento en el sótano.

El individuo, identificado como Preston Landis, de 41 años, se encontraba oculto debajo de una escalera, donde había improvisado un espacio para dormir.

Tras ser confrontado, el hombre salió del escondite y abandonó la vivienda antes de la llegada de las autoridades.

Según el testimonio de la familia, Landis habría ingresado inicialmente a la casa para refugiarse de condiciones climáticas adversas. Posteriormente, se instaló en el sótano, desde donde accedía al resto de la vivienda para alimentarse y tomar ropa.

Imágenes de seguridad captaron al sospechoso caminando por la casa durante la noche, vistiendo solo pantalones cortos.

El hombre fue detenido por la Oficina del Sheriff del condado de White y enfrenta cargos por allanamiento de morada y hurto. Su fianza fue fijada en $15,000 dólares.

Reacción de la familia

A pesar de lo ocurrido, los propietarios manifestaron no sentir ira hacia el intruso. Indicaron que, aunque sustrajo alimentos y algunas pertenencias, no se registraron pérdidas de objetos de valor.

La familia incluso expresó compasión por la situación del detenido, señalando que aparentemente buscaba refugio más que causar daño.

Los Hoggatt reconocieron que el hallazgo evitó que la situación se extendiera por más tiempo, lo que habría incrementado los riesgos.

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