Publicó una imagen falsa creada con IA que confundió a la policía y ahora enfrenta hasta 5 años de prisión

En Corea del Sur, una broma de unos segundos se convirtió en una crisis de nueve días y ahora podría costarle a su autor media década en prisión. El caso sacude a la comunidad tech mundial y plantea una pregunta que ya no se puede ignorar: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quien genera y comparte contenido falso con inteligencia artificial?

La historia ocurrió en Daejeon, ciudad en la región central de Corea del Sur, y tiene todos los ingredientes de un thriller digital moderno, un zoológico, un lobo fugado, una app de IA y un hombre de 40 años que pensó que todo sería gracioso.

La broma que movilizó a todo un cuerpo de emergencias

Todo comenzó cuando un lobo se escapó de verdad del zoológico local de Daejeon, algo que por sí solo ya generó alarma entre los residentes. Lejos de mantenerse al margen, el hombre de 40 años decidió subirse a la ola del pánico colectivo y usó una aplicación de inteligencia artificial para fabricar una imagen hiperrealista del supuesto animal caminando por las calles de la ciudad.

La foto fue compartida en redes sociales y el resultado fue inmediato y devastador. La policía la tomó como real, cerró escuelas, movilizó a cuerpos de bomberos y desplegó equipos de emergencia en la zona que la imagen indicaba como punto de avistamiento. Lo que siguió fueron nueve días de búsqueda intensa, operativos nocturnos y ciudadanos en alerta máxima, todo causado por una imagen que nunca fue real.

Cuando las autoridades descubrieron el engaño, rastrearon los registros digitales de la aplicación de IA utilizada e identificaron al responsable en cuestión de horas. Durante su confesión, el hombre admitió que lo había hecho simplemente “por diversión”, sin calcular ni por un momento las consecuencias de sus actos.

El caso dejó al descubierto algo que muchos subestiman. La búsqueda infructuosa no solo consumió recursos públicos esenciales, sino que también retrasó la localización del lobo real, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana de forma concreta y medible.

Cinco años de prisión y $7,000 dólares de multa: así castiga Corea del Sur el abuso de la IA

Lo que el hombre de Daejeon posiblemente no anticipó es que Corea del Sur cuenta con una legislación que no perdona este tipo de conductas. Actualmente enfrenta cargos por “perturbar la labor del Gobierno mediante engaños”, una infracción tipificada como grave dentro del sistema legal surcoreano.

Si es declarado culpable, podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión más una multa equivalente a $7,000 dólares. Para un caso que comenzó como una publicación en redes sociales, las consecuencias son más que proporcionales al daño causado.

Este episodio no llega de la nada. Corea del Sur tiene un historial reciente de endurecimiento normativo frente al abuso de la inteligencia artificial. En 2024, el Parlamento surcoreano aprobó cambios legislativos para castigar incluso la posesión de deepfakes pornográficos, como respuesta directa al aumento de denuncias por imágenes manipuladas de mujeres y menores distribuidas en plataformas como Telegram. El país asiático está construyendo uno de los marcos legales más estrictos del mundo en materia de IA y contenido sintético, y este caso del lobo es otra pieza dentro de ese patrón.

Lo que resulta notable es que la legislación no necesita demostrar una intención maliciosa elaborada. Basta con que la acción haya causado un daño real y medible a la operación gubernamental para que los cargos prosperen. Una foto generada en segundos puede activar décadas de legislación penal.

El desafío global que este caso deja sobre la mesa

El incidente de Daejeon no es un caso aislado ni una rareza de las noticias asiáticas. Es un termómetro que mide el estado actual de la relación entre la sociedad y la IA generativa. Cualquier persona con un teléfono inteligente y una app gratuita puede hoy fabricar contenido visual indistinguible de la realidad, y eso cambia las reglas del juego para todos, desde los ciudadanos de a pie hasta los cuerpos de seguridad del Estado.

Regulaciones en otras partes del mundo también empiezan a ponerse al día. La Unión Europea, por ejemplo, ya exige con su Ley de IA que ciertos contenidos generados por inteligencia artificial sean debidamente etiquetados, reconociendo que la opacidad sobre el origen de una imagen puede tener efectos directos en la seguridad pública. Italia, por su parte, introdujo en 2025 un artículo en su Código Penal que castiga con uno a cinco años de prisión la difusión de imágenes falsificadas con IA capaces de inducir a error.

La pregunta que este caso obliga a hacerse no es si la IA es buena o mala. Es mucho más concreta que eso. ¿Entiende realmente el usuario promedio que generar y compartir una imagen falsa puede desencadenar operativos de emergencia, consumir recursos públicos y aterrizarlo frente a un tribunal? El caso del hombre de Daejeon sugiere que la respuesta, al menos por ahora, todavía es no.

La tecnología avanza a una velocidad que hace muy difícil que la conciencia colectiva y los marcos legales la sigan al mismo ritmo. Lo que sí queda claro es que “lo hice por diversión” ya no es una defensa válida cuando el resultado es una ciudad paralizada, nueve días de operativo policial y una factura legal que podría transformar una broma digital en una sentencia real.

Sigue leyendo:

• Advierten boom de estafas con IA: las más comunes y por qué son cada vez más efectivas

• 5 Métodos de estafa con IA que más se repiten en 2026

• Deepfakes de famosos inundan TikTok: así funciona la estafa de IA que ya engañó a miles de usuarios