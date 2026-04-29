Deepfakes de famosos inundan TikTok: así funciona la estafa de IA que ya engañó a miles de usuarios

Si has visto un video en TikTok donde Taylor Swift te invita a ganar dinero viendo videos, o donde Rihanna te promete que “solo tienes que dar tu opinión”, para ya. No es real. Lo que estás viendo es un deepfake — un video falso generado con inteligencia artificial que imita con precisión la cara, la voz y los gestos de una persona real — y es parte de una estafa diseñada específicamente para engañarte.

Este problema está creciendo a una velocidad alarmante: el 72% de los estadounidenses ya ha visto videos falsos de celebridades online, y un nuevo informe de la empresa de autenticación Copyleaks lo confirma con evidencia contundente.

Así funcionan los anuncios falsos de celebridades en TikTok

La mecánica de estas estafas es más sofisticada de lo que parece. Los estafadores utilizan IA generativa para crear videos donde celebridades como Taylor Swift y Rihanna aparecen recomendando servicios fraudulentos, todo dentro de formatos que parecen completamente legítimos: entrevistas en alfombras rojas, podcasts, programas de talk shows o apariciones en medios de comunicación.

Lo más astuto del asunto es que muchos de estos videos mezclan imágenes reales de las celebridades con mejoras generadas por IA, lo que hace que el resultado final sea increíblemente convincente. En uno de los casos documentados por Copyleaks, un avatar de Swift anima a los usuarios a inscribirse en un servicio llamado “TikTok Pay”. En otro video, una versión falsificada de Rihanna le dice directamente a la cámara: “literalmente solo ves contenido y das tu opinión”.

El gancho es siempre el mismo: te prometen que puedes ganar dinero fácil mirando videos y dejando reseñas. Algunos anuncios incluso usan el logo oficial de TikTok para parecer más creíbles, pero en cuanto haces clic, te redirigen a sitios de terceros con dominios sospechosos — llenos de errores ortográficos o con extensiones raras como .info, .xyz o .top — donde te piden información personal, y ahí empieza el problema real.

Taylor Swift, la celebridad más suplantada por los estafadores

No es casualidad que Taylor Swift sea una de las caras más usadas en estas campañas fraudulentas. Según el informe anual de McAfee sobre deepfakes, Swift ocupa el primer lugar como la celebridad más suplantada en estafas online a nivel mundial, por encima de Scarlett Johansson, Jenna Ortega y Sydney Sweeney.

Las cifras que acompañan este fenómeno son preocupantes: el 39% de las personas que vio un endorsement falso llegó a hacer clic en él, y el 10% terminó perdiendo dinero, con pérdidas promedio de 525 dólares por víctima. Uno de los casos más conocidos fue cuando usaron su imagen para promocionar un falso sorteo de utensilios de cocina de la marca Le Creuset, donde la voz clonada de Swift decía: “debido a un error de empaque, no podemos vender 3,000 sets de cocina, así que los estoy regalando gratis a mis fans”. El engaño era tan convincente que miles de fans cayeron en la trampa.

La razón por la que eligen a celebridades de este calibre es simple: la confianza y el fanatismo que generan funcionan como una palanca emocional muy poderosa. Un fan de Taylor Swift que ve a su ídola recomendando algo baja la guardia automáticamente. Los estafadores lo saben y lo explotan sin ningún escrúpulo. Y el marco legal, aunque avanzando, todavía no va al mismo ritmo: varios países aprobaron leyes específicas contra deepfakes no consentidos en 2024 y 2025, pero la persecución efectiva de los responsables sigue siendo un desafío enorme.

TikTok no está solo: el problema es de toda la industria

Aunque TikTok está en el centro de esta crisis, sería injusto señalarlo como el único culpable. Meta, la empresa detrás de Instagram y Facebook, también enfrenta miles de millones de anuncios fraudulentos al día, y su propio consejo de supervisión ya reconoció formalmente que existe un “dilema deepfake” dentro de sus plataformas. YouTube, por su parte, anunció recientemente inversiones significativas para combatir los anuncios estafa protagonizados por celebridades.

Lo que este escenario evidencia es que las plataformas siguen sin encontrar una solución efectiva para frenar la proliferación de contenido generado por IA con fines delictivos. Las herramientas de detección existen — como el propio detector de Copyleaks — pero la velocidad a la que se producen los videos falsos supera ampliamente la capacidad de moderación.

Cómo detectar un deepfake antes de caer en la trampa

La buena noticia es que hay señales de alerta que puedes identificar antes de que sea demasiado tarde. Aquí van las más importantes:

Desconfía de cualquier celebridad que prometa dinero fácil o productos gratis — ninguna estrella de ese calibre hace eso en un anuncio de TikTok.

— ninguna estrella de ese calibre hace eso en un anuncio de TikTok. Revisa la URL del sitio al que te redirigen : si tiene errores ortográficos, guiones extraños o extensiones como .xyz, .info o .top, ciérralo de inmediato.

: si tiene errores ortográficos, guiones extraños o extensiones como .xyz, .info o .top, ciérralo de inmediato. Busca la cuenta que publicó el video : las cuentas de estafadores suelen tener pocos seguidores, poco historial y nombres genéricos.

: las cuentas de estafadores suelen tener pocos seguidores, poco historial y nombres genéricos. Fíjate en los detalles del video : los deepfakes suelen tener movimientos de labios ligeramente desincronizados, bordes borrosos alrededor del cabello y parpadeos poco naturales.

: los deepfakes suelen tener movimientos de labios ligeramente desincronizados, bordes borrosos alrededor del cabello y parpadeos poco naturales. Verifica en Google el nombre del servicio o producto que se promociona antes de ingresar cualquier dato personal.

La inteligencia artificial ha democratizado la creación de contenido, pero también ha puesto herramientas peligrosas en manos de quienes quieren usarlas para hacer daño. El deepfake de una celebridad en TikTok ya no es ciencia ficción — es el vector de ataque preferido de los estafadores del siglo XXI.

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