Austin: el tiempo para hoy jueves 7 de mayo
Conoce el pronóstico del tiempo en Austin, Texas, para hoy jueves 7 de mayo para evitar sufrir los cambios en el clima
Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, estará muy nublado. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 15%.
¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1014.7 hPa, una medición que irá en aumento conforme avance el día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:43 h y el crepúsculo será a las 20:13 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.
El tiempo en Austin, Texas para mañana
En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 79 grados Fahrenheit (20 y 26 grados Celsius).
El Clima en Austin para los próximos 7 días
Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.
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