Presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda en México

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, canceló de manera repentina una gira que realizaba en México y denunció a su presidenta por presuntamente haber presionado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano para evitar su participación en el evento.

La periodista y política española anunció la suspensión de su estancia en México y que no acudirá a la gala mencionada debido al “clima de boicot” propiciado por el gobierno encabezado por Sheinbaum.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, describe un comunicado emitido por el gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación de México enfatizó que nunca existió intención de impedir las actividades o presentaciones de Díaz Ayuso.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”, indica una misiva.

La madrileña de 47 años previamente había definido a México como un “narcoestado” cuyas autoridades presuntamente se alinean a gobiernos dictatoriales establecidos en países como Cuba y Nicaragua.

A esto debe agregarse la controversial posición asumida por Díaz Ayuso al exigir reivindicar la figura del conquistador español Hernán Cortés mediante un homenaje a organizar en la capital mexicana.

A través de un comunicado de prensa Grupo Xcaret reconoció que sus directivos tomaron la decisión de retirarle la invitación a Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de prevenir que el evento fuera utilizado como una plataforma política.

“Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret”, menciona parte de la misiva.

Sigue leyendo:

Sheinbaum advierte que “ninguna potencia extranjera” va a decir “cómo nos gobernamos”

Por qué las acusaciones de narcotráfico de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa son un golpe para Claudia Sheinbaum