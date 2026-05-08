Trump anuncia alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania que comenzará el sábado 9 de mayo y concluirán el lunes 11 de mayo, en el marco de las conmemoraciones del Día de la Victoria en Rusia.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde informó que la medida contempla la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1,000 prisioneros por cada país.

Trump aseguró que la propuesta fue aceptada por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Día de la Victoria

El alto el fuego coincide con el 9 de mayo, fecha en la que Rusia celebra el Día de la Victoria, y en la que también se reconoce el papel de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense señaló que la iniciativa busca abrir el camino hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual es considerado el más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, indicó que las negociaciones para lograr una solución definitiva continúan en desarrollo.

“Con suerte, este es el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y difícil”, destacó Trump.

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