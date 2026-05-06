Rusia llama a evacuar embajadas en Ucrania ante eventual ataque

Rusia instó a las embajadas extranjeras en la capital de Ucrania a garantizar la evacuación de su personal y de sus ciudadanos en caso de un ataque ruso contra la ciudad, informó el miércoles el ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú.

En una nota a las embajadas extranjeras, Rusia advirtió que lanzaría “un inevitable ataque de represalia” contra Kiev, si Ucrania interrumpiera las conmemoraciones del 9 de mayo en Moscú, y les instó a “garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas y de otros tipos, así como de los ciudadanos, de la ciudad de Kiev”.

Rusia teme que Ucrania ataque Moscú el día del desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, y llamó a diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana.

El informe recordó que el Ministerio de Defensa de Rusia ya había advertido de las consecuencias de un eventual intento de frustrar “una festividad sagrada para todos los rusos”, e instó a tomar con la “máxima seriedad” esas declaraciones.

Rusia no se sumó previamente a la tregua unilateral e indefinida propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a partir de la pasada medianoche, en respuesta a otra propuesta que hizo previamente el líder ruso, Vladímir Putin, sobre el cese de hostilidades para el 9 de mayo.

Moscú no comentó en ningún momento la propuesta de Zelenski, quien constató que los ataques continuaron, por lo que se podía decir que la tregua no fue aceptada.

A la vez, las autoridades regionales rusas denunciaron que también Kiev no respetó su propia tregua, ya que continuaron los ataques con drones contra el territorio ruso.

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