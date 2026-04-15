Trump comparte nueva imagen siendo abrazado por Jesús y genera críticas

El presidente Donald Trump volvió a generar controversia tras compartir en su red Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece siendo abrazado por Jesucristo. La publicación, que rápidamente se viralizó, ha provocado críticas no solo desde sectores progresistas, sino también entre figuras conservadoras y religiosas.

La imagen muestra a Trump y a Jesús con los ojos cerrados, en un gesto de aparente cercanía, con una bandera estadounidense de fondo. El propio mandatario acompañó la publicación con un mensaje provocador: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece bastante bien!“.

Esta nueva publicación se da días después de otra imagen similar en la que Trump aparecía representado como una figura mesiánica ayudando a una persona enferma. Esa primera imagen fue eliminada tras una ola de críticas.

The Radical Left Lunatics might not like this, but I think it is quite nice!!! President DJT



(TS: 15 Apr 08:34 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​‌‍ pic.twitter.com/t86zAuMOk0 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 15, 2026

Tras la primera publicación, la activista Riley Gaines cuestionó abiertamente la intención del mandatario: “¿Por qué? En serio, no puedo entender por qué publicaría esto. ¿De verdad piensa esto?”. En su mensaje, también lanzó una advertencia: “De Dios nadie se burla”.

El comentarista Michael Knowles sugirió que el presidente debería eliminar la publicación, señalando que podría tener consecuencias tanto espirituales como políticas.

La presión llevó a una intervención directa desde el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que habló personalmente con Trump para pedirle que retirara la imagen anterior. “No se estaba recibiendo de la manera que él pretendía”, explicó. Según Johnson, el mandatario accedió a eliminarla, reconociendo que “fue lo correcto”.

La polémica también se cruza con tensiones recientes entre Trump y el Vaticano. El líder republicano ha criticado al papa León XIV por su postura frente a conflictos internacionales, lo que ha generado reacciones desde organizaciones católicas.

El líder de los Caballeros de Colón, Patrick Kelly, defendió al Pontífice al afirmar que sus mensajes “reflejan el Evangelio” y deben ser escuchados con respeto, más allá de las diferencias políticas.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en la comunicación política y sus posibles implicaciones éticas y religiosas.

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