Trump niega invitar a Putin al G20 en Miami, pero afirma que su presencia “sería muy útil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno haya extendido una invitación oficial a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para asistir a la próxima cumbre del G20 en Miami, aunque reconoció que su participación podría ser beneficiosa.

“No, no lo es. Pero si (Putin) viniera sería muy útil”, declaró Trump al ser cuestionado sobre reportes que sugerían un acercamiento formal entre Washington y Moscú (Fuente: declaraciones en la Casa Blanca).

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Putin ha evitado asistir a las cumbres del G20, en medio de una creciente presión internacional y aislamiento diplomático.

A esto se suma que en 2023 el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso por presuntos crímenes relacionados con el traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso.

Pese a considerar que su presencia sería útil para el diálogo global, Trump reconoció que la asistencia de Putin a la cumbre es poco probable: “Para ser honesto dudo que venga”.

No obstante, dejó abierta la puerta al diálogo internacional, “No sé nada de la invitación. Pero si fuera invitado… Soy de la opinión de que hay que hablar con todo el mundo”.

Trump también aseguró que su administración continúa trabajando para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania que ponga fin al conflicto, que se ha prolongado por más de cuatro años.

La posible participación de Rusia en foros multilaterales como el G20 sigue siendo un tema polémico, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cuestionamientos sobre el papel de Moscú en el escenario internacional.

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