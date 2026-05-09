El Concejo Municipal de Los Ángeles le debe a los angelinos seguridad financiera

La renta subió. Los alimentos cuestan más cada mes. La gasolina, el cuidado infantil y los servicios públicos estiran cheques de pago que ya estaban ajustados. Las familias de nuestras comunidades trabajan más horas y aun así se quedan atrás, si tienen la suerte de seguir con su empleo.

Por eso el presupuesto de la ciudad importa tanto en este momento. El presupuesto propuesto por la alcaldesa Bass evita recortes importantes a los servicios de los que depende nuestra comunidad, y ese es un paso importante en la dirección correcta. Pero, aunque evitar los recortes presupuestales pueda parecer un avance, las familias latinas han vivido por mucho tiempo sin el nivel de servicios e inversión que merecen. Los parques necesitan reparaciones. Las calles pasan demasiado tiempo sin mantenimiento. Los programas para jóvenes y familias trabajadoras nunca alcanzan a cubrir la demanda. Se le ha pedido a nuestras comunidades arreglárselas con lo que hay por demasiado tiempo.

Estabilizar el presupuesto solo establece un punto de partida que ya es demasiado bajo para muchas familias latinas. Y con los recortes federales a los programas de la red de protección social sumando aún más presión, la brecha entre lo que nuestras comunidades necesitan y lo que reciben no hace más que aumentar.

Es el momento de reinvertir. Eso significa que el Concejo Municipal debe actuar con soluciones reales que traigan nuevos ingresos a Los Ángeles sin imponer cargas adicionales a las familias trabajadoras, porque sin nuevos ingresos, la única alternativa es continuar con la falta de inversión en las comunidades a las que ya se les ha pedido hacer lo máximo con los recursos mínimos.

El Plan de Ingresos por Alquileres Vacacionales (Vacation Rental Revenue Plan) ofrece un camino clave para los angelinos y los servicios de los que dependen. Al captar ingresos del turismo mediante una expansión limitada de los alquileres a corto plazo, la ciudad puede generar hasta 110 millones de dólares cada año, todo sin subir impuestos a los residentes.

En un momento en que los líderes dicen que no hay suficiente financiamiento para programas comunitarios, servicios vecinales y apoyo a pequeños negocios, rechazar ese nivel de ingresos sería un perjuicio para los angelinos y nuestro futuro. Significaría verse obligados a aceptar más recortes, más retrasos y más desinversión en los servicios que más necesitan nuestras familias.

Nuevos ingresos significan restaurar el financiamiento para las organizaciones comunitarias de las que las familias dependen todos los días. Significan calles más limpias, aceras más seguras y una inversión vecinal largamente postergada. Podrían ayudar también a los pequeños negocios a mantenerse a flote y crecer, especialmente cuando Los Ángeles se prepara para ser sede del Mundial, el Super Bowl y los Juegos Olímpicos.

Esos eventos traerán miles de millones de dólares a la ciudad. Las comunidades latinas deberían beneficiarse de esa derrama económica, no quedarse al margen. Para muchas familias, poder rentar una vivienda durante esos momentos podría significar unos miles de dólares en ingresos adicionales. Eso no es un ingreso extra, es un salvavidas.

La realidad es simple: la estabilización no es la restauración. Un presupuesto equilibrado no reconstruirá del todo lo que se ha perdido ni cerrará las brechas de inversión que arrastramos desde hace años. Los Ángeles puede y debe hacer más.

La comunidad latina es la base de Los Ángeles, no debe quedarse al margen del crecimiento y desarrollo de la ciudad. Somos trabajadores, dueños de pequeños negocios, cuidadores y servidores públicos. Hemos sostenido a Los Ángeles en sus momentos más difíciles. Sin embargo, cuando llega la hora de invertir, nuestros barrios son con demasiada frecuencia pasados por alto o ignorados. Eso tiene que terminar.

El Concejo Municipal de Los Ángeles le debe a los angelinos más que estabilidad. Nos debe inversión, restauración y la seguridad financiera que nuestras comunidades merecen: algo que puede concretarse mediante la aprobación del Plan de Ingresos por Alquileres Vacacionales como parte del presupuesto de la alcaldesa.