Conoce a la mujer del sur de Los Ángeles detrás de las aguas frescas que se han vuelto virales en TikTok

Estas aguas frescas en el sur de Los Ángeles se han vuelto tan virales en las redes sociales que muchos manejan más de una hora para saborearlas por primera vez, la creadora detrás de este éxitoes Micaela Solano, dueña del puesto, Qué Sabor.

En carro, a pie y hasta en autobús, llegan los clientes de Solano para refrescar su día con una de las 16 aguas frescas de distintos sabores que vende. Ese jueves, la emprendedora originaria de Jalisco, México, llegó a su puesto en la avenida Compton y Gage para celebrar sus 48 años de vida de la única forma que ella lo haría, atendiendo a sus clientes, sirviéndoles sus aguas y compartiendo sonrisas con ellos.

“Viene gente de todos lados: New York, Chicago, Texas; nos vieron en TikTok y, cuando vienen de visita, hacen su parada aquí”, dice Solano, mientras despacha a un cliente que bajó del autobús en la parada al lado de su puesto.

Solano dice que, aunque han estado en ese local por los últimos 9 años, ella y su esposo, Jaime Bahena, han sido emprendedores de antojitos mexicanos en Los Ángeles por más de 20 años. Antes de abrir su puesto, dice que vendían esquites, raspados y camotes con miel en el Swapmeet de La Alameda.

Después de dejar de vender en el swapmeet, Solano dijo que decidieron intentar vender aguas, empezando con solo 4 sabores, un gran contraste con lo que ofrecen hoy.

“Poco a poco fuimos creciendo en el tipo de sabores que preparábamos”, dijo Solano mientras batía una jarra de agua con berries mixtas y banana. “Ahora, a veces, agregamos más; hemos llegado a tener entre 20 y 24 sabores”.

En su puesto hay un arcoíris de sabores, como mango con maracuyá, fresas con crema, ensalada de frutas y pepino con chía, y hasta pueden prepararte un rico tejuino. El tejuino es una bebida tradicional mexicana fermentada que se toma fría y se prepara con masa de maíz y piloncillo. Es muy popular en Jalisco, Colima y Nayarit.

Cada cubeta de agua fresca lleva su toque de fruta picada y un vaso te sale a $10.

En realidad, la porción es suficiente para dos personas, ya que son vasos grandes, pero aun así hay clientes que se detienen y se llevan hasta cuatro o más bebidas diferentes, como ocurrió cuando La Opinión visitó el negocio

“Hay personas que se han llevado hasta 15 vasos de agua”, dice Solano. “Van a comprar su comida y vienen aquí para sus bebidas, y a veces ordenan para sus fiestas”.

Dice que para ellos todo cambió cuando ella empezó a subir videos a TikTok. Cuenta que su esposo fue quien la animó a subir videos, ya que ha visto cómo las redes sociales han ayudado a otros negocios.

“Yo estaba como que no, estoy muy ocupada para andar grabando”, dice Solano.

“Le dije: eso es lo que la gente quiere ver, quiere ver tu proceso, y fue cuando empezó a subir videos”, agregó su esposo. “Luego vino el TikTokero Teddy Grubs y subió un video de nosotros y todo cambió; nos fuimos virales”.

Micaela Solano y su esposo Jaime Bahena en su puesto de aguas frescas y antojitos mexicanos en el sur de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La pareja cuenta que el hecho de que el negocio se hiciera popular en las redes sociales les proporcionó el apoyo que tanto necesitaban en ese momento. El apoyo les llegó el año pasado en agosto, pocos meses después de que las redadas migratorias empezaran en Los Ángeles. Las cuales, hasta hoy, han perjudicado la economía local. En el caso de Solano y su esposo, su área fue una de las más afectadas.

“Llegaron aquí mero. En el Carl’s Jr. también se llevaron a un trabajador de la lavandería”, recuerda Bahena. “Del súper se llevaron gente 3 veces, así que aquí estaba vacío; nos afectó a todos”.

Solano dice que como vendedores ambulantes están expuestos a muchas cosas. Antes de las redadas, comentaba que a veces tenían que lidiar con gente que los molestaba de cualquier manera posible.

“Aquí me han tirado las aguas, me han querido golpear y me he tenido que defender”, comentó Solano. “Pero tenemos que salir, no hay de otra”.

Después de que se volvieron virales, dice que el trabajo no para, por lo que está agradecida. Cuenta que el fin de semana es su día más ocupado, cuando se forman las filas largas que recorren la banqueta. Dice que ella ya está preparada para esos días largos en los que le llega tanta gente que tiene que mandar a traer más aguas porque se les acaban. “Pero siempre hay lo suficiente para todos”, aseguró Solano.

“Les damos a probar a todos para que conozcan los sabores, y para que estén contentos con lo que llevan después de probarlos o de esperar en fila”, dice Solano. “Nosotros nos aseguramos de que las aguas estén lo más frescas posible, porque ¿qué chiste tiene hacernos virales si, cuando vienen a probarlas, no saben buenas?”.

Pueden encontrar a Solano y su esposo cada día de la semana, menos los martes, en el sur de Los Ángeles, vendiendo sus aguas, esquites y frutas en vaso, y camotes en miel. Solano agregó que mantener su negocio no ha sido nada fácil, pero que está trabajando para tener su propio local algún día. Diciendo que todo el esfuerzo vale la pena.

“Ser emprendedora no es fácil, es mucho trabajo, pero al llegar aquí y ver a mis clientes, es lo mejor; hasta se me quita el cansancio”.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley.

Que Sabor

6213 Compton Avenue, Los Angeles, California 90001