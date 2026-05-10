Doble medallista olímpica boricua Jasmine Camacho-Quinn anuncia su embarazo en el Día de las Madres

La velocista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, una de las máximas figuras del atletismo latinoamericano y doble medallista olímpica, anunció este domingo que está embarazada y espera a su primer hijo.

La noticia fue compartida por la atleta en sus redes sociales durante el Día de las Madres, acompañada de imágenes junto a su esposo, el triplista estadounidense Donald Scott.

“Una gran sorpresa, pero la mayor bendición. ¡Feliz Día de las Madres a todas!”, escribió Jasmine Camacho-Quinn en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre aficionados, atletas y figuras del deporte internacional, quienes felicitaron a la puertorriqueña por esta nueva etapa en su vida personal.

Jasmine Camacho-Quinn y Donald Scott esperan a su primer hijo

Hasta el momento, Jasmine Camacho-Quinn no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene ni ha dado detalles sobre una posible pausa en su calendario competitivo.

La especialista en los 100 metros con vallas mantiene una sólida carrera internacional y viene de conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, competencia en la que buscaba defender el oro obtenido en Tokio.

La relación entre Camacho-Quinn y Donald Scott se hizo aún más mediática después de que ambos anunciaran su compromiso en 2024 tras la cita olímpica en Francia.

El legado olímpico de Jasmine Camacho-Quinn con Puerto Rico

La atleta boricua ya ocupa un lugar destacado en el deporte de Puerto Rico gracias a sus actuaciones en Juegos Olímpicos y campeonatos internacionales.

En Tokio 2020, Jasmine Camacho-Quinn ganó la medalla de oro en los 100 metros con vallas y se convirtió en la segunda deportista puertorriqueña en conquistar un título olímpico, después de la tenista Mónica Puig.

Además, durante las semifinales de aquella competencia, registró una marca de 12.26 segundos, estableciendo récord olímpico y la mejor marca de su carrera en ese momento.

Con la medalla de bronce obtenida en París 2024, la velocista se consolidó como la única atleta puertorriqueña con dos preseas olímpicas.

El atletismo celebra la noticia de Jasmine Camacho-Quinn

El anuncio del embarazo de Jasmine Camacho-Quinn se convirtió rápidamente en tendencia entre seguidores del atletismo y aficionados del deporte olímpico.

La puertorriqueña atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida mientras mantiene intacto el reconocimiento internacional que ha construido gracias a sus resultados en la pista.

Por ahora, la atleta no ha confirmado cuándo volverá a competir, aunque su mensaje dejó claro que vive esta etapa con entusiasmo y felicidad junto a Donald Scott.

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