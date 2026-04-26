Sebastian Sawe logra lo inesperado y rompe récord mundial de maratón en Londres

El keniano Sabastian Sawe ha reescrito la historia del atletismo al batir el récord mundial de maratón en una prueba oficial, tras imponerse este domingo en el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1:59:30, convirtiéndose en el primer corredor en bajar de las dos horas en competencia oficial.

El logro marca un antes y un después en la disciplina, superando la anterior marca de Kelvin Kiptum (2:00:35) establecida en Chicago en 2023.

Sawe lideró una carrera de alto nivel competitivo, cruzando la meta por delante del etíope Yomif Kejelcha (1:59:41) y del ugandés Jacob Kiplimo (2:00:28), en un podio que también dejó registros históricos para sus respectivos países.

Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026

El momento clave: así se gestó el récord mundial de maratón

La prueba mantuvo un ritmo intenso desde el inicio, con un grupo de élite que incluyó nombres como Tamirat Tola, Amos Kipruto y Deresa Geleta. Sin embargo, fue a partir del kilómetro 30 cuando la carrera cambió de rumbo.

Sawe y Kejelcha se despegaron del resto, elevando el ritmo y dejando atrás a Kiplimo. Con la posibilidad real de romper la barrera de las dos horas, el keniano aceleró en el último kilómetro y aseguró un triunfo histórico.

El nuevo récord mundial de maratón no solo representa una hazaña individual, sino un salto evolutivo en el rendimiento del running de élite.

HISTORY HAS BEEN MADE 🫨



Sabastian Sawe becomes the first person ever to break the 2-hour barrier in official race conditions, storming to a historic 1:59:30‼️@KejelchaYomif, on his marathon debut, also breaks 2 hours with a stunning 1:59:41 and @jacobkiplimo2 clocks 2:00:28,… pic.twitter.com/YN1NsdKCDo — World Athletics (@WorldAthletics) April 26, 2026

Las palabras de Sabastian Sawe tras su histórica victoria

“Es un día histórico para mí“, dijo Sawe a la BBC tras la victoria. “La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado”.

El keniano mantuvo un impresionante ritmo promedio de 2:49 por kilómetro, clave para lograr una de las marcas más impactantes en la historia del deporte.

Tigst Assefa también brilla con récord mundial femenino

La etíope Tigst Assefa volvió a demostrar su dominio al batir su propio récord mundial femenino de maratón con un tiempo de 2:15:41.

Assefa superó a las kenianas Hellen Obiri (2:15:53) y Joyciline Jepkosgei (2:15:55), consolidando su legado como una de las mejores fondistas de todos los tiempos.

London Marathon 🌹



1. Tigst Assefa 2:15:41

2. 2. Hellen Obiri 2:15:53

3. Joycilline Jepkosgein2:15:55

Congratulations 👏👏👏 girls 🎈😍😍 pic.twitter.com/BwUACNso44 — Evangeline Mukua. (@mukua_karimi) April 26, 2026

La hazaña de Sabastian Sawe y el dominio de Tigst Assefa convierten esta edición del Maratón de Londres 2026 en un punto de inflexión para el atletismo mundial.

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