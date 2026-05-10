Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
El 10 de mayo del 2026 te va a poner en una posición donde tendrás que aprender a distinguir quién llega a tu vida por cariño y quién nomás llega de metiche a ver qué saca o qué se lleva de chisme. Se aproxima una visita inesperada que lejos de darte alegría te va a mover hasta el humor, porque esa persona llegará con una energía bien pesada, de esas que parecen auditoría del SAT: nomás entran y ya te están revisando la vida, la casa, el cuerpo y hasta los sentimientos. Tú tranquilízate y no permitas que nadie venga a alterarte la paz que tanto trabajo te ha costado construir. Hay gente que cree que porque comparte sangre, recuerdos o pasado contigo ya tiene derecho de opinar en todo y meterse donde no le llaman, y pues no, mi cielo, este año vienes aprendiendo a poner límites aunque se enchilen.
Se visualiza un aprendizaje fuerte en estos días, uno de esos que llegan sin avisar y que primero te hacen encabronar y después entender por qué tenían que pasar. No te hagas la víctima ni te tires al drama porque tú sabes perfectamente dónde has fallado y también sabes que muchas veces has querido arreglar problemas ajenos mientras tus asuntos personales parecen tendedero en domingo. Esta vez la vida te va a enseñar a elegirte primero, aunque a más de tres les arda el fundillo verte feliz y tranquilo o tranquila.
En cuestiones de amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco, pero tampoco quieras que todo se resuelva por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí ambos tendrán que poner de su parte, hablar claro y dejar de guardar resentimientos como si fueran toppers de mole en el congelador. Había heridas que ninguno quería tocar y silencios que ya pesaban demasiado, pero mayo trae oportunidad de reconciliación, de volver a sentir complicidad y hasta de recuperar el deseo que andaba medio dormido. Se vienen noches intensas, reconciliaciones sabrosas y palabras que podrían volver a encender la llama, pero también depende mucho de que dejes el orgullo guardado aunque sea unos días.
Si estás soltero o soltera, cuidado con una persona que llegará muy coqueta, muy insistente y con una facilidad tremenda para envolverte con palabras bonitas. No todo lo que brilla es oro y no todo el que te dice “mi reina” o “mi rey” trae buenas intenciones. Hay alguien que podría emocionarte muchísimo, pero también confundirte porque trae más enredos que extensión de pestañas mal pegada. Disfruta, coquetea y pásala bien, pero no entregues el corazón en promoción de dos por uno.
En el trabajo necesitas salir de la monotonía porque ya te estás hartando hasta de escuchar la alarma por las mañanas. Sientes que haces mucho y recibes poco reconocimiento, y la neta sí te has dejado. Aprende a exigir lo que te corresponde y deja de regalar tu esfuerzo a personas que ni las gracias te dan. Hay cambios laborales importantes y posibilidad de nuevos proyectos, pero tendrás que atreverte a innovar y dejar de hacer las cosas siempre igual. Tú tienes creatividad de sobra, lo que pasa es que a veces la flojera y el desánimo te ganan terreno.
Aguas con una amistad porque podrías estar confiando demasiado y soltando información privada que después terminará circulando más rápido que chisme de vecindad. No cuentes planes, dinero, relaciones ni movimientos importantes porque hay personas que te sonríen de frente y te traicionan en cuanto te das la vuelta. Aprende a quedarte callado o callada en ciertas cosas; no todo el mundo merece conocer tu vida.
También vienen cambios en tu estado emocional. Habrá días donde te sentirás cansado de todo y con ganas de mandar a la fregada a medio mundo, pero no tomes decisiones importantes cuando andes de malas. Respira, duerme más y aléjate de personas que te absorben la energía. Tu cuerpo también anda pidiendo atención: dolores musculares, cansancio acumulado y problemas para dormir podrían hacerse presentes si sigues cargando problemas que ni tuyos son.
Tu número de la suerte será el 11 y el 29. Tu color será el dorado. Y recuerda algo: no necesitas demostrarle nada a nadie. El que quiera quedarse en tu vida tendrá que aprender a valorarte sin que tú estés rogando cariño, atención ni respeto.
VIRGO
El 10 de mayo del 2026 te encontrará en una etapa donde tu cabeza no dejará de dar vueltas, pero ya va siendo hora de que aprendas a bajarle dos rayitas a tus pensamientos porque te estás haciendo novelas completas en la mente por situaciones que ni han pasado ni van a pasar. Tú solito o solita te espantas, te haces bolas y luego terminas desvelándote pensando en tragedias que solo existen en tu imaginación. Antes de dormir deja de andar resolviendo la vida de medio mundo y concéntrate en tu presente, porque mientras tú te preocupas por el mañana, la vida se te está yendo sin disfrutarla. Aprende a vivir un día a la vez y deja de cargar problemas que todavía ni llegan.
Se aproxima una noticia importante relacionada con una persona que hace tiempo no sabías nada de ella. Esa llamada, mensaje o encuentro inesperado te moverá emociones que creías ya enterradas. No necesariamente significa regreso amoroso, pero sí una sacudida emocional que te hará recordar muchas cosas y entender por qué ciertos caminos tuvieron que separarse. A veces la vida vuelve a poner personas enfrente no para regresar con ellas, sino para confirmar que hiciste bien en soltarlas.
Familiares lejanos comenzarán a acercarse más a la familia y habrá reuniones, convivios y momentos donde volverán recuerdos que te harán sentir nostalgia. El ambiente familiar estará muy movido en estas fechas y aunque en algunos momentos te fastidie el escándalo, el mitote y las preguntas incómodas de las tías metiches, en el fondo te hará bien sentirte acompañado o acompañada. Eso sí, aguas con prestar dinero o confiar demasiado porque no faltará quien quiera aprovecharse de tu nobleza y buena voluntad.
Ten muchísimo cuidado con pérdidas materiales, especialmente celular, cartera o dinero. Andarás algo distraído o distraída y podrías dejar olvidadas cosas importantes por andar pensando en mil pendientes al mismo tiempo. También se marcan gastos inesperados relacionados con hogar, familia o arreglos personales, así que mide bien tus compras porque después andas sufriendo toda la quincena y tragando puro huevo con salsa.
En el terreno emocional andarás demasiado sensible. Cualquier comentario podría pegarte más de la cuenta y habrá momentos donde sentirás ganas de aislarte un poco. No te encierres ni te hagas el fuerte porque por dentro traes muchas emociones acumuladas. Necesitas abrir más tu corazón con tu familia y expresar lo que sientes sin miedo a verte vulnerable. A veces aparentas que todo está perfecto, pero cargas preocupaciones, tristezas y decepciones que nadie imagina. Ya no sigas fingiendo que no pasa nada cuando por dentro traes el alma toda parchada.
Se visualiza una madurez muy fuerte en ti durante estas semanas. Vas a quitarte la venda de los ojos respecto a ciertas personas que tenían años vendiéndote una imagen falsa. Descubrirás quién realmente te aprecia y quién solo estaba cerca por conveniencia. Y aunque la decepción dolerá, también te dará paz dejar de idealizar gente que nunca movió un dedo por ti. Recuerda algo muy importante: quien te quiere no te confunde, no te utiliza y no te busca solamente cuando necesita algo.
En cuestiones amorosas traes un magnetismo tremendo. Andarás despertando miradas, deseos y hasta confesiones inesperadas. Tus cualidades para conquistar estarán a flor de piel y habrá personas que se pondrán nerviosas nomás con verte. Eso sí, tampoco te emociones tan rápido porque varias de esas personas vienen nomás por aventura y no por algo serio. Disfruta el coqueteo, échate tus tacos de ojo y pásala bien, pero no entregues sentimientos donde solo hay calentura disfrazada de amor.
Si tienes pareja, vienen días intensos donde podrían hablarse verdades que ya estaban guardadas desde hace tiempo. La relación puede fortalecerse muchísimo si ambos aprenden a comunicarse mejor y dejan de hacerse ideas absurdas. Tú también deja de analizar cada mensaje, cada silencio y cada mirada porque luego terminas armando discusiones por cosas bien tontas.
Tu ansiedad podría jugarte chueco en estos días, especialmente con la comida. Se marca aumento de peso por estrés, antojos y desvelos. Tú sabes perfectamente cuándo comes por hambre y cuándo comes por tristeza, aburrimiento o coraje. Ponte las pilas porque luego andas llorando frente al espejo mientras te acabas el pan dulce. No necesitas castigarte, solo aprender a cuidarte más y dejar de desquitar emociones en la comida.
Una amistad sufrirá un accidente, percance o problema complicado y necesitará mucho de tu apoyo emocional. También un familiar se acercará a pedirte ayuda o consejo. No te hagas el indiferente porque así como hoy te tocará apoyar, mañana podrías necesitar que alguien haga lo mismo por ti.
Tus números de la suerte serán el 4 y el 27. Tu color será el verde olivo. Y recuerda algo: no naciste para cargar el mundo sobre los hombros. Aprende a descansar, a soltar y a entender que no todo depende de ti.
LIBRA
El 10 de mayo del 2026 te caerá como balde de agua fría para que por fin pongas los pies sobre la tierra y dejes de hacerte películas donde todo mundo cambia nomás porque tú quieres. La vida no funciona así, mi cielo, y entre más rápido entiendas que no puedes controlar a las personas ni las situaciones, más paz vas a encontrar. Ya deja de esperar milagros de quien nunca ha movido ni un dedo por ti y deja también de querer salvar relaciones, amistades o situaciones que ya vienen más tronadas que piñata de posada. Tú tienes un corazón enorme, pero a veces te aferras demasiado a cosas que ya caducaron y por eso terminas sufriendo de gratis.
Es momento de renovarte por completo. Un cambio de look, de ropa, de actitud o hasta de amistades te vendría de maravilla. Necesitas sentirte diferente, verte diferente y dejar atrás esa versión tuya que ya estaba muy cansada de cargar decepciones. El universo te está empujando a reinventarte y aunque al principio te dé miedo salir de tu zona cómoda, terminarás agradeciendo los cambios. No tengas miedo de cortarte el cabello, cambiar tu estilo o atreverte a algo que antes no hacías; cuando uno se transforma por fuera también empieza a sanar por dentro.
En el amor vienen movimientos importantes porque una persona podría llegar a sacarte completamente de balance. Tú creías tener el control de tus sentimientos y de pronto aparecerá alguien que te moverá hasta las ideas. Te vas a sentir confundido o confundida porque esa persona traerá una energía muy distinta a la que acostumbras y aunque al principio querrás huir, poco a poco te va a ir envolviendo. Aguas nada más con idealizar demasiado rápido porque luego te emocionas, haces castillos en el aire y terminas llorando mientras escuchas canciones dolidas a las dos de la mañana.
Si tienes pareja, se aproximan días donde necesitarán hablar claro y sin rodeos. Hay situaciones que han venido guardando debajo de la alfombra y ya huelen peor que toppers olvidados en el refri. No sigan acumulando molestias porque después explotan por cualquier tontería. Tú también bájale a tu orgullo y deja de esperar que la otra persona adivine lo que sientes. Aprende a comunicarte mejor y deja de guardar silencios que solo te llenan de resentimiento.
Andarás con el gaznate muy suelto en estos días y vas a traer un humor de los mil demonios. Vas a estar en contra de medio mundo porque sentirás coraje al ver que muchas cosas no salieron como esperabas. Hay metas que se retrasaron, planes que no avanzaron y promesas que quedaron en el aire, pero no por eso vas a andar aventando veneno como víbora en celo. Cuida mucho tus palabras porque podrías herir personas que sí te quieren y que no tienen la culpa de tus frustraciones. Aprende a respirar antes de contestar y no hagas dramas innecesarios.
En cuestiones laborales debes cuidarte muchísimo de las envidias. Hay compañeros que aparentan amistad, pero en realidad están al pendiente de tus errores para ver en qué momento pueden hablar mal de ti o ponerte el pie. Tú sigue trabajando en silencio y deja que tus resultados hablen por ti. Se visualiza una oportunidad importante relacionada con dinero o crecimiento laboral, pero deberás ser discreto y no andar contando tus planes a cualquiera porque hay mucha gente que se incomoda con tu brillo.
Recibirás una llamada o mensaje que te pondrá de muy buen humor y te devolverá una sonrisa que ya andabas perdiendo. También una amistad se acercará para contarte un chisme que te dejará con el ojo cuadrado. Tú escucha, pero no te metas demasiado porque luego terminas embarrado en problemas ajenos. Recuerda que el chisme entretiene, pero también destruye cuando cae en manos equivocadas.
Si estás soltero o soltera, se viene una fiesta, reunión o convivio donde la pasarás increíble. Hay posibilidades muy fuertes de romance con una amistad o con alguien que ya te trae bien checadito desde hace tiempo. Vas a sentir química inmediata y mucha atracción física, pero llévatela tranquila porque no todo lo que empieza intenso termina bonito. Disfruta el momento y deja que las cosas fluyan.
Personas del pasado regresarán a mover emociones y ahí tendrás que decidir si abres o cierras la puerta definitivamente. Recuerda algo muy importante: segundas oportunidades sí existen, pero solamente cuando la persona demuestra cambios reales. Porque regresar con alguien que sigue igual de tóxico nomás por nostalgia es como comerte un recalentado echado a perder: al principio sabe rico, pero después terminas arrepintiéndote y bien dañado del estómago emocional.
Tus números de la suerte serán el 5 y el 21. Tu color será el vino. Y recuerda: no naciste para mendigar amor, atención ni respeto. El día que entiendas lo mucho que vales, dejarás de conformarte con migajas disfrazadas de cariño.
ESCORPIÓN
El 10 de mayo del 2026 llega para sacudirte fuerte y hacerte entender que ya no puedes seguir dejando las cosas para después. Hay cambios bastante buenos acercándose a tu vida, pero si sigues sentado o sentada esperando que todo caiga del cielo como milagro de tanda, entonces no te quejes cuando alguien más llegue y tome las oportunidades que eran para ti. Este mes te exige movimiento, carácter y decisión. Ya basta de hacerte chiquito o chiquita por miedo a equivocarte. Tú naciste para sobresalir, pero muchas veces eres tu peor enemigo porque te gana la inseguridad, el orgullo o las heridas que todavía sigues cargando desde hace años.
En el área laboral vienen oportunidades importantes que podrían ayudarte a mejorar muchísimo tus ingresos. Se ve crecimiento, propuestas nuevas y hasta posibilidad de un negocio o proyecto que poco a poco empezará a dejarte ganancias. Pero aquí nadie te va a regalar nada; tendrás que ponerte las pilas y dejar la flojera mental que luego te invade. Hay momentos donde te emocionas muchísimo con una idea y al tercer día ya la abandonaste porque “te aburriste” o porque sentiste que no avanzaba rápido. Aprende a ser constante, porque esta vez sí podrías lograr algo muy grande si no te rindes a la primera.
Una amistad se acercará a buscarte en estos días. Puede que venga por consejo, apoyo emocional o simplemente a llenarte el buche de chismes porque al parecer andan hablando de ti más de la cuenta. Tú tranquilo o tranquila, deja que la gente hable; mientras ellos pierden tiempo inventando historias, tú sigue avanzando. Recuerda que cuando alguien brilla siempre aparecen personas incómodas queriendo apagar la luz. Lo importante es que no permitas que comentarios ajenos te hagan dudar de lo que eres o de lo que vales.
También hay una amistad que necesitará muchísimo de ti. Quizás esté pasando por problemas emocionales, familiares o económicos y aunque tú traigas tus propios asuntos encima, deberás brindarle apoyo. No le des la espalda porque esa persona ha estado contigo en momentos donde muchos otros desaparecieron. A veces se te olvida que no todo se arregla con dinero; una llamada, un consejo o simplemente escuchar puede hacer una gran diferencia.
Ten muchísimo cuidado con traiciones y envidias, especialmente dentro de tu círculo cercano. Hay personas que se disfrazan de amigos mientras por detrás te desean el fracaso. No cuentes todos tus planes, no reveles tus movimientos y mucho menos hables de más sobre tus relaciones o proyectos. Aprende a ser más reservado porque últimamente andas soltando información personal como si estuvieras dando conferencia de prensa y luego terminas decepcionado cuando las cosas se saben antes de tiempo.
En el ambiente familiar podrían surgir pleitos o discusiones por desacuerdos, herencias, dinero o malos entendidos. Tú trata de mantener la calma porque traerás el carácter más explosivo que chile habanero en ayunas. Habrá momentos donde sentirás ganas de mandar a todos a ver Galavisión y encerrarte solo o sola para no soportar tanta tensión, pero recuerda que no todo merece pelea. Aprende a elegir tus batallas y no desgastes tu energía en discusiones absurdas.
En cuestiones personales es momento de que te quieras muchísimo más. Sí, aceptarte tal y como eres es importante, pero tampoco uses eso como excusa para descuidarte. Tu cuerpo necesita atención, descanso y cariño. Estás entrando en una etapa donde verte bien te abrirá muchas puertas, no solo en el amor sino también en cuestiones laborales y sociales. Haz ejercicio, arréglate más, duerme mejor y deja de abandonarte cada vez que algo sale mal. Tú tienes una presencia muy fuerte y atractiva, pero a veces el estrés y las preocupaciones hacen que se te note el cansancio hasta en la mirada.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, deberás dejar atrás inseguridades y fantasmas del pasado porque podrías terminar dañando algo bueno por culpa de tus miedos. No todas las personas que llegan a tu vida vienen a lastimarte. Ya deja de desconfiar de todo y de todos porque luego terminas alejando a quien sí quiere quedarse contigo. Se vienen momentos intensos, discusiones pasionales y reconciliaciones bastante sabrosas, pero necesitarás aprender a comunicarte mejor y dejar de guardar resentimientos.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a acercarse poco a poco. Esa persona traerá mucha química contigo y despertará emociones que ya creías dormidas. Disfruta lo que venga, pero no te cierres por experiencias pasadas. Lo que te hicieron antes ya quedó atrás y no puedes vivir toda tu vida esperando otra traición. El amor no siempre llega perfecto, pero sí puede llegar sincero.
Hay cambios inesperados en personas cercanas; notarás actitudes raras, silencios extraños y comportamientos que te harán sospechar. Hazle caso a tu intuición porque pocas veces se equivoca. Tú tienes un sexto sentido bien desarrollado y cuando algo no te vibra bien es por algo.
Tus números de la suerte serán el 9 y el 33. Tu color será el negro. Y recuerda algo muy importante: no le tengas miedo a comenzar de nuevo. A veces perder ciertas personas o situaciones no es castigo, es la manera que tiene la vida de hacerte espacio para algo mucho mejor.
PISCIS
El 10 de mayo del 2026 te va a caer el veinte de muchas cosas que habías querido ignorar por aferrado o aferrada a sentimientos, personas y situaciones que desde hace tiempo ya no daban para más. Tú tienes un corazón enorme, pero también una mala costumbre de querer rescatar relaciones que ya están más hundidas que chancla en lodo. Ya no des pie a segundas oportunidades con gente que te rompió la paz mental, porque después terminas otra vez llorando, desvelándote y haciéndote preguntas que ni tienen respuesta. Aprende algo de una buena vez: quien te quiere no te confunde, no te ignora y mucho menos te hace sentir insuficiente.
Tu economía necesitará muchísima atención en estos días. El dinero entrará, sí, pero también se irá rapidísimo si sigues gastando en tonterías que ni necesitas. Tú eres bien de “me lo merezco” y luego andas tronándote los dedos porque no te alcanza ni para completar el gasto. Bájele dos rayitas a las compras impulsivas, a los antojos caros y a querer impresionar gente que ni te paga las cuentas. Se visualizan gastos relacionados con hogar, familia y arreglos personales, así que ponte abusado o abusada y aprende a administrar mejor lo que ganas.
En el amor traes un desorden emocional tremendo. Una parte de ti quiere estabilidad y amor bonito, pero la otra sigue aferrada a personas que nomás llegan a mover el avispero y luego desaparecen. Debes entender que la persona correcta para ti será alguien que te ame con hechos y no solamente con palabras bonitas. Ya deja de conformarte con migajas emocionales porque tú mereces mucho más de lo que has aceptado hasta ahora. Y sí, aunque te arda reconocerlo, muchas veces te enamoras más de la idea de la persona que de la realidad.
Hay alguien que lleva tiempo detrás de ti, insistiendo, buscándote y tratando de ganarse tu atención. La verdad es que esa persona sí trae buenas intenciones, pero tú sigues volteando hacia donde no te pelan. ¿Hasta cuándo vas a entender que no puedes obligar a nadie a quererte? Si la persona que te gusta te ignora, te deja en visto o solo te busca cuando se le da la gana, entonces ahí no es. Deja de humillarte por cariño barato y comienza a valorar más a quien sí mueve cielo, mar y tierra por ti.
También necesitas controlar muchísimo esa costumbre de andar acosando emocionalmente a quien ya dejó claro que no quiere nada. Porque una cosa es luchar por amor y otra muy distinta andar de intenso o intensa mandando mensajes cada cinco minutos y revisando historias como detective privado. Aguas porque podrías terminar pasando una vergüenza muy grande si no entiendes las señales. El interés se nota y cuando no existe también.
Se marca una limpieza energética muy fuerte para ti. Necesitas sacar de casa objetos rotos, estrellados o dañados porque están reteniendo energía pesada. Tú mismo o misma has sentido que últimamente todo se estanca: el dinero, el amor, el ánimo y hasta el sueño. Haz limpieza profunda, abre ventanas, mueve muebles y deshazte de cosas que solo guardas por costumbre. A veces uno no avanza porque sigue rodeado de recuerdos y mugrero emocional disfrazado de nostalgia.
No sigas dejando pendientes para después porque se te está juntando todo como ropa sucia de quince días. Traes asuntos sin resolver en trabajo, familia y cuestiones personales que ya necesitan atención urgente. Organízate mejor porque luego te saturas, te estresas y terminas haciendo las cosas mal y de malas. Este mes te pide disciplina y menos flojera mental.
En lo laboral habrá estabilidad, pero también mucho cansancio. Sentirás que haces demasiado por personas que ni siquiera reconocen tu esfuerzo. No permitas que te exploten ni cargues responsabilidades que no te corresponden. Aprende a decir “no” sin culpa, porque luego por querer quedar bien acabas agotado o agotada física y emocionalmente.
Tu estado de ánimo andará como montaña rusa. Habrá días donde te sentirás motivado y otros donde no querrás ni levantarte de la cama. Necesitas dormir más, dejar el drama y cuidar mucho tu salud emocional porque traes demasiadas emociones acumuladas. También se visualizan sueños muy intensos y premonitorios; hazle caso a tu intuición porque estará más fuerte que nunca.
Tus números de la suerte serán el 7 y el 18. Tu color será el azul marino. Y recuerda algo muy importante: dejar ir también es amor propio. No sigas rogando donde apenas y te ofrecen atención a ratitos. Tú naciste para ser prioridad, no opción de última hora.
ACUARIO
El 10 de mayo del 2026 llega para darte una sacudida de realidad y hacerte entender que ya estuvo bueno de andar viviendo en automático y dejando todo para después. Traes muchas ganas de avanzar, crecer y cambiar ciertas cosas de tu vida, pero a veces te gana la flojera, la desidia o el simple “mañana lo hago”. Pues déjame decirte que el tiempo no se detiene nomás porque tú no sabes qué hacer con tu vida sentimental o laboral. Este mes será clave para acomodar prioridades y dejar de hacerte pato con decisiones importantes que vienes arrastrando desde hace tiempo.
Cuídate muchísimo de golpes, caídas y accidentes pequeños porque andarás bien distraído o distraída. Puedes tropezarte, pegarte o hasta perder objetos importantes por andar pensando en veinte cosas al mismo tiempo. Aguas con el celular, llaves, cartera y documentos porque se marca pérdida o descuido. Tú últimamente traes la cabeza más enredada que audífonos de bolsillo y eso podría meterte en problemas. Baja el ritmo, presta atención y deja de andar corriendo para todo porque luego terminas haciendo las cosas mal.
Se aproximan días bastante buenos y hasta viajes o salidas que te ayudarán muchísimo a despejar la mente. Vas a conocer personas nuevas y a convivir en ambientes donde volverás a sentirte vivo o viva, porque la neta ya necesitabas salir de la rutina y del encierro emocional donde te habías metido. Hay posibilidades de convivios, fiestas y momentos bien intensos donde la pasarás de lujo, pero también deberás cuidar mucho tus excesos porque podrías cometer errores de los cuales después te arrepientas.
En cuestiones sentimentales la vida te está dando otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero depende de ti no volver a caer en las mismas tonterías del pasado. Tú sabes perfectamente qué personas te dañaron, cuáles te hicieron perder la paz y quiénes solo llegaron a revolverte el corazón para después desaparecer. Ya no idealices amores imposibles ni sigas aferrándote a historias que claramente no avanzan. El problema contigo es que muchas veces te enamoras de quien no debes mientras ignoras a quien sí te quiere bonito.
Y sí, aunque no quieras aceptarlo, el amor lo tienes más cerca de lo que imaginas. Hay una persona a tu alrededor que lleva tiempo mostrándote interés, apoyándote y estando contigo en momentos importantes, pero tú por andar de cusco o cusca viendo hacia otros lados no te has dado cuenta. Abre bien los ojos porque luego andas llorando por quien te ignora mientras desprecias a quien sí te quiere. No busques tanto afuera lo que el universo ya puso cerquita de ti.
Se vienen días de muchísimo romance, pasión y calentura. El deseo estará a flor de piel y podrías vivir encuentros muy intensos con una amistad o alguien conocido. Habrá química, coqueteo y hasta fantasías que llevaban tiempo cocinándose a fuego lento. Tú disfrútalo, pero tampoco confundas deseo con amor eterno porque luego te emocionas demasiado rápido y terminas armando bodas imaginarias después de dos besos y una noche intensa. Vive el momento y deja que las cosas fluyan sin presión.
En lo laboral se marca mucho movimiento, estrés y responsabilidades fuertes. Sentirás que el trabajo te absorbe más de la cuenta y habrá momentos donde querrás mandar todo a la fregada, pero también viene dinerito extra que te ayudará bastante a estabilizarte. Aquí el problema es que quieres mejores resultados sin moverte demasiado y así no funciona la vida, mi cielo. Si quieres salir de jodido o jodida tendrás que dejar la huevonada y empezar a buscar oportunidades de verdad. El trabajo no va a tocarte la puerta mientras tú sigues acostado viendo videos y pensando “algún día”.
Urge una limpieza profunda en tu casa y también en tu energía. Tu ambiente anda cargadísimo y eso se refleja en tu humor, cansancio y falta de motivación. Saca ropa vieja, tira cosas rotas, mueve muebles y limpia cada rincón porque traes acumulada mucha energía estancada. A veces uno siente que nada avanza y resulta que vive rodeado de puro mugrero emocional disfrazado de recuerdos.
Un chisme te pondrá de malas en estos días porque descubrirás que alguien habló de más o anda inventando cosas sobre ti. Tú tranquilo o tranquila, deja que la gente hable; el problema de las víboras es que aunque cambien de piel siguen arrastrándose igual. No gastes tu energía en aclarar rumores porque al final quien te conoce sabe perfectamente quién eres.
Tu estado emocional también necesita atención. Ya deja las depresiones, las cursilerías y los pensamientos derrotistas porque lejos de ayudarte nomás te hunden más. Tú tienes una luz muy fuerte, pero últimamente te empeñas en apagarla solo por personas que ni valen tanto la pena. Aprende a disfrutar tu presente y deja de vivir esperando que alguien venga a salvarte.
Tus números de la suerte serán el 10 y el 31. Tu color será el turquesa. Y recuerda algo muy importante: nadie va a cambiar tu vida si tú no comienzas primero por cambiar tus hábitos, tus pensamientos y la manera en que te valoras.
CAPRICORNIO
El 10 de mayo del 2026 te pondrá frente al espejo de tu propia vida para que por fin entiendas todo lo que eres capaz de lograr cuando dejas de sabotearte con miedos, dudas y pensamientos negativos. Tú tienes una fuerza impresionante, pero muchas veces ni tú mismo o misma te la crees. Te la pasas pensando que necesitas aprobación de otros, cuando la única persona que realmente tiene que confiar en ti eres tú. Este año viene cargado de oportunidades importantes y la vida quiere darte mucho más de lo que imaginas, pero necesitas dejar de actuar como si no merecieras cosas buenas.
Ya deja de quejarte tanto y comienza a trabajar en eso que verdaderamente te hace feliz. Tú sabes perfectamente qué es lo que te llena el alma, qué proyecto traes atorado desde hace tiempo y qué sueños has venido aplazando por miedo al fracaso o por darle prioridad a personas que ni siquiera hacen algo por ayudarte. La felicidad no llega sentada viendo pasar los días; tienes que moverte, luchar y aventarte aunque te tiemblen las piernas. No esperes que todo sea perfecto para comenzar porque nunca lo será.
En cuestiones amorosas vienen tentaciones fuertes y amores de una noche que podrían descontrolarte emocionalmente más de la cuenta. También aparece nuevamente una persona del pasado que vendrá con palabras bonitas, promesas recicladas y ganas de volver a entrar a tu vida. Pero no te emociones de más porque esa persona no trae nada nuevo que ofrecerte. Nomás viene a saciar su ego, quitarse la calentura o sentirse importante otra vez, y después podría volver a desaparecer igual que antes. Tú ya no estás para recoger migajas emocionales ni para andar rescatando historias que ya demostraron que no funcionan.
Si tienes pareja, se visualizan momentos intensos donde tendrán que poner sobre la mesa temas que habían estado evitando. Tú a veces te guardas demasiadas cosas hasta que explotas y terminas diciendo verdades como metralla. Aprende a comunicarte antes de llegar al límite porque si no cualquier tontería se convierte en pleito. También vienen reconciliaciones importantes y más unión si ambos aprenden a dejar atrás orgullos absurdos.
En lo laboral se marca crecimiento, pero también mucho cansancio. Si no tienes trabajo estable es momento de buscar mejores oportunidades, aunque eso sí: no vayas a soltar un ingreso sin tener asegurado otro porque luego andas bien angustiado viendo cómo sacar para los gastos. Se visualiza una oportunidad interesante relacionada con negocio, ventas o proyecto personal que podría dejarte muy buenas ganancias más adelante. Pero necesitarás disciplina y constancia, porque luego empiezas con todo y a la mitad te da flojera continuar.
La gente seguirá hablando de ti hagas bien o hagas mal las cosas, así que deja de vivir preocupado por opiniones ajenas. Hay personas que quisieran verte caer porque les incomoda tu crecimiento o simplemente porque no soportan verte feliz. Tú ignora comentarios venenosos y sigue avanzando. Recuerda algo muy importante: quien no te da para el gasto no tiene derecho a decidir cómo debes vivir tu vida.
Se aproxima visita sorpresa de familiares o personas cercanas y más vale que vayas recogiendo el mugrero porque podrían agarrarte en curva. También habrá reuniones familiares donde saldrán chismes, recuerdos y uno que otro comentario incómodo. Tú tranquilo o tranquila, no caigas en provocaciones ni permitas que nadie te haga sentir menos. A veces el peor enemigo no está afuera, sino dentro de la misma familia.
Necesitas alejarte urgentemente de personas conflictivas y amistades que solo te buscan para llenarte de problemas, malas vibras o comentarios negativos. Tú eres como esponja y absorbes mucho las energías de quienes te rodean, por eso últimamente te has sentido más cansado o de malas. Aprende a seleccionar mejor con quién compartes tiempo porque no toda sonrisa significa amistad sincera.
También es momento de dejar de cambiar tu forma de ser por agradarle a los demás. Tú no viniste a este mundo a quedar bien con todos. Los cambios deben hacerse para sentirte mejor contigo mismo o misma, no para que otros te acepten. Quien realmente te quiera lo hará con tus virtudes, defectos y hasta con tu carácter de la fregada cuando andas de malas.
Cuida mucho tu salud emocional y física porque traes acumulado mucho estrés. Dolores musculares, cansancio y problemas para dormir podrían hacerse presentes si no comienzas a descansar mejor. También necesitas moverte más y dejar de cargar preocupaciones ajenas que ni te corresponden.
Tus números de la suerte serán el 8 y el 24. Tu color será el gris plata. Y recuerda algo: el día que dejes de mendigar aprobación y empieces a reconocerte todo lo que vales, nadie volverá a hacerte sentir pequeño o pequeña.
SAGITARIO
El 10 de mayo del 2026 te encontrará en una etapa donde ya no puedes seguir jugando a lo seguro ni conformándote con medias tintas. Tú naciste para hacer ruido, para crecer, para irte por lo grande y no para quedarte viendo cómo otros cumplen sueños mientras tú sigues pensando “algún día”. Ya ponte más perra, más vivo o más viva si de verdad quieres lograr metas importantes, porque la vida no le da regalos a quien se la pasa lamentándose o acostado viendo cómo pasan las oportunidades. Este año trae cambios fuertes relacionados con casa, carro, trabajo y estabilidad económica, pero dependerá muchísimo de qué tan dispuesto estés a moverte y dejar la flojera.
Traes una energía muy poderosa para lograr lo que te propongas, especialmente en cuestiones materiales. Hay posibilidades reales de cambio de casa, remodelaciones, compra de vehículo o mejoras importantes en tu economía, pero necesitarás disciplina y menos gastos hormiga. Tú ganas dinero y parece que se te quema en las manos porque luego compras cosas por impulso o gastas en salidas y antojos que ni ocupabas. Aprende a administrarte mejor porque vienen oportunidades muy buenas y sería una lástima que las arruinaras por no saber cuidar tu bolsillo.
Cuida muchísimo tu alimentación porque últimamente andas tragando por ansiedad, aburrimiento o estrés. Y sí, mi cielo, si sigues comiendo como si fueras a hibernar todo el invierno y no haces ni el intento de moverte, el peso se te va a disparar bien rápido. Lo peor es que después andas llorando frente al espejo diciendo que “la ropa se encogió”. Ponte las pilas desde ahorita porque bajar lo que subas después te costará un huevo y la mitad del otro. No necesitas matarte en el gimnasio, pero sí dejar de hacerte pato y empezar a cuidar más tu cuerpo.
La rutina ya te tiene harto o harta y eso se nota en tu humor. Te fastidia hacer siempre lo mismo y por eso andarás más desesperado de lo normal. Necesitas salir, cambiar ambientes, conocer gente nueva o hacer algo diferente antes de que el estrés te reviente. Tú eres de movimiento y aventura, así que cuando te sientes atrapado empiezas a ponerte de malas con medio mundo. Haz pequeños cambios en tu día a día y verás cómo hasta el ánimo te mejora.
También ya deja la flojera y las huevonadas porque estás dejando pendientes importantes para después. Hay asuntos personales, laborales y hasta emocionales que necesitan resolverse ya. No sigas postergando conversaciones, pagos o decisiones porque después todo se te junta como ropa sucia de dos semanas y terminas colapsando. La vida es corta y se está yendo demasiado rápido como para seguir atorado en errores del pasado o lamentándote por cosas que ya no tienen solución.
En cuestiones familiares necesitas aprender a comunicarte mejor. Se ven malos entendidos y discusiones por cosas que pudieron haberse evitado si hablaras claro desde el principio. Tú luego te guardas molestias hasta que explotas y terminas diciendo cosas hirientes. Baja el orgullo y aprende a escuchar más porque habrá personas cercanas que necesitarán de tu apoyo emocional.
Se marca una reunión, fiesta o cita importante donde la pasarás increíble. Hay posibilidad de reconectar con amistades y también de conocer a alguien que despertará mucho interés en ti. El coqueteo estará a todo lo que da y podrías terminar envuelto o envuelta en una situación bastante intensa. Eso sí, no confundas emoción momentánea con amor eterno porque luego te emocionas demasiado rápido y terminas imaginando hasta nombres para los hijos después de una buena plática y dos miradas intensas.
Extrañarás muchísimo a personas de tu sangre que ya no están contigo, ya sea porque viven lejos o porque partieron de este mundo. Habrá momentos nostálgicos donde recordarás conversaciones, risas y situaciones del pasado que te moverán bastante el corazón. No te pongas triste; mejor honra esos recuerdos viviendo bonito y dejando de desperdiciar tiempo en tonterías.
Y ya, por el amor de Dios, deja de pensar tanto en esa persona del pasado. Lo que fue, ya fue. No sigas alimentando historias imaginarias ni pensando en “qué hubiera pasado si…”. A la chingada lo que no funcionó. Tú necesitas abrir espacio para nuevas oportunidades porque mientras sigas aferrado o aferrada a alguien que ya no está, nadie nuevo podrá entrar realmente a tu vida.
En el amor vienen oportunidades interesantes, pero tendrás que dejar atrás inseguridades y dramas innecesarios. Hay alguien que sí quiere conocerte bien, pero tú sigues cargando heridas viejas y eso te hace desconfiar. No todas las personas vienen a romperte el corazón. Aprende a darte permiso de volver a sentir sin miedo.
Cuida muchísimo tu descanso porque los desvelos, el estrés y el exceso de pensamientos ya se están reflejando en tu cuerpo. Ojeras, cansancio, dolores de cabeza y hasta arruguitas podrían aparecer si sigues durmiendo mal. Y ahorita, como tú bien sabes, no está el horno pa bollos.
Tus números de la suerte serán el 3 y el 30. Tu color será el rojo quemado. Y recuerda algo muy importante: nadie va a venir a rescatarte de la vida que tú mismo o misma sigues permitiendo. Si quieres cambios verdaderos, empieza por cambiar hábitos, amistades y maneras de pensar.
ARIES
El 10 de mayo del 2026 llega para abrirte los ojos de una buena vez y hacerte entender que ya no puedes seguir dudando de todo lo que eres capaz de lograr. Tú tienes una fuerza impresionante, una energía que cuando decides usar bien puede mover montañas, pero muchas veces eres tú mismo o misma quien se pone el pie por miedo, inseguridad o por hacerle caso a comentarios de gente frustrada que ni siquiera ha logrado nada con su vida. Ya deja la mediocridad mental y empieza a creerte el fregón o la fregona que realmente eres, porque vienen semanas donde muchos sueños comenzarán a tomar forma y donde por fin empezarás a ver resultados de tanto esfuerzo que venías haciendo en silencio.
Se marca una etapa de claridad emocional muy fuerte. Muchas situaciones que te tenían atorado o atorada comenzarán a resolverse poco a poco y entenderás por qué ciertas puertas se cerraron en tu vida. Tú querías respuestas rápidas, pero el universo primero necesitaba enseñarte paciencia. Habrá noticias y movimientos importantes relacionados con trabajo, dinero y cuestiones personales que te harán recuperar la motivación que ya andabas perdiendo. Eso sí, deja de compararte con los demás porque mientras tú te enfocas en vidas ajenas, descuidas tu propio camino.
Problemas del pasado regresan y podrían mover emociones que creías superadas. Habrá recuerdos, personas o situaciones que volverán a tocar tu puerta nomás para ver si todavía tienen poder sobre ti. Y aquí dependerá mucho de qué tan fuerte estés emocionalmente. No caigas otra vez en los mismos errores ni vuelvas a engancharte con historias que ya demostraron que no funcionan. Tú tienes la mala costumbre de romantizar el dolor y seguir pensando en lo que pudo haber sido. Ya suelta eso porque mientras sigas mirando hacia atrás, no podrás avanzar hacia lo bueno que viene.
En las noches podrías sentirte triste o nostálgico porque extrañarás muchísimo a una persona que ya no está contigo. Puede ser un amor, una amistad o incluso alguien que ya partió de este mundo. Habrá momentos donde sentirás un vacío raro y ganas de llorar sin razón aparente, pero no te encierres en el drama ni te martirices. La vida sigue y tú todavía tienes muchísimo por vivir. Aprende a recordar bonito sin quedarte atrapado o atrapada en el sufrimiento.
En cuestiones amorosas necesitas controlar muchísimo tu imaginación porque podrías terminar arruinando algo bueno por pensamientos absurdos que solo existen en tu cabeza. Tú luego te haces historias completas sin pruebas, te llenas de celos y terminas armando pleitos donde ni había problema. Si tienes pareja, ponte bien buzo o buza porque vienen situaciones tensas relacionadas con desconfianza, celos y tentaciones. Pero ojo: muchas de esas broncas podrían evitarse si dejaras de atosigar tanto y de querer controlar cada movimiento de la otra persona.
Tu relación necesita más confianza y menos interrogatorios. No estés buscando problemas donde no los hay ni picándole el buche a tu pareja solo para ver “cómo reacciona”. Porque luego juegas con fuego y acabas quemándote tú solito o solita. También se visualiza mucha atención de terceras personas alrededor de tu relación, así que no descuiden la comunicación porque cualquier malentendido podría crecer más de la cuenta.
Si estás soltero o soltera, viene una noticia o encuentro inesperado que te moverá muchísimo el corazón. Hay alguien que podría empezar a interesarse seriamente en ti, pero necesitarás dejar atrás inseguridades y heridas viejas para poder darte una nueva oportunidad en el amor. No todas las personas vienen a dañarte, pero mientras sigas comparando a todos con quien te rompió el corazón, nadie tendrá oportunidad real de conocerte.
En cuestiones laborales y económicas vienen mejoras importantes. Hay posibilidad de crecimiento, cambios positivos o proyectos nuevos que podrían ayudarte muchísimo a estabilizarte. Eso sí, no gastes energía preocupándote antes de tiempo por problemas que ni existen todavía. Tú luego te haces bolas pensando en tragedias futuras y terminas agotándote mentalmente sin necesidad.
Se aproxima una noticia inesperada que sí te pondrá los pelos de punta y te hará entrar en shock por unos momentos, pero tranquilo o tranquila porque no será el fin del mundo. Todo tendrá solución si actúas con inteligencia y no desde la desesperación. Aprende a respirar antes de reaccionar y deja de imaginar escenarios catastróficos porque luego tu ansiedad te juega muy chueco.
También necesitarás cuidar mucho tu descanso y salud emocional. Traes demasiada tensión acumulada y eso se está reflejando en dolores musculares, cansancio y cambios de humor bien intensos. Descansa más, duerme mejor y deja de cargar problemas ajenos porque ni psicólogo eres para querer salvarle la vida a medio mundo.
Tus números de la suerte serán el 1 y el 19. Tu color será el rojo intenso. Y recuerda algo muy importante: el peor enemigo que tienes muchas veces vive dentro de tu cabeza. El día que aprendas a confiar más en ti y menos en el miedo, nadie podrá detenerte.
TAURO
El 10 de mayo del 2026 llega para acomodarte las ideas y recordarte que cuando realmente quieres algo, eres capaz de mover cielo, mar y tierra para conseguirlo. Tú eres de esos signos que pocas veces se rinden, y aunque a veces te hagas el fuerte o la fuerte diciendo que “ya equis”, la realidad es que luchas muchísimo por las personas y por los sueños que te importan. El problema no es tu capacidad, porque esa la tienes de sobra; el detalle aquí es que luego te gana la flojera, el conformismo o las ganas de dejar todo para el último momento. Y sí, mi cielo, la vida te sigue resolviendo muchas cosas, pero no siempre será así. Ya va siendo hora de que te pongas las pilas y hagas las cosas en tiempo y forma.
Vienen buenas noticias relacionadas con algo que te había quitado muchísimo el sueño. Puede tratarse de dinero, trabajo, trámites, familia o una situación sentimental que traías atorada desde hace semanas. Sentirás un gran alivio porque por fin comenzarás a ver claridad donde antes solo había incertidumbre. Eso sí, no te confíes demasiado porque todavía habrá detalles que necesitarán atención. Tú eres muy de pensar “ya se arregló todo” y luego te llevas sorpresas por no revisar bien las cosas.
En cuestiones laborales se visualiza estabilidad, pero también mucho cansancio. Has venido cargando responsabilidades que ni siquiera te corresponden y eso poco a poco te está drenando la energía. Aprende a delegar y deja de querer resolverle la vida a todo el mundo porque ni te lo agradecen y aparte terminas agotado o agotada. También vienen oportunidades interesantes para generar más dinero, pero tendrás que salir de tu zona cómoda y atreverte a hacer cosas distintas. Hay un proyecto o idea que te ronda desde hace tiempo y que podría funcionar muy bien si dejaras de pensar tanto y actuaras más.
En el amor necesitas muchísimo cuidado con la rutina porque si tienes pareja podrían caer en monotonía y eso terminaría apagando poco a poco la relación. Tú eres bien entregado cuando amas, pero también te acostumbras demasiado rápido a las cosas y luego empiezas a dar por hecho a la otra persona. Se necesitan detalles, comunicación y ganas de seguir conquistándose aunque ya lleven tiempo juntos. Hay riesgo de discusiones por celos, indiferencia o malos entendidos, así que no te hagas el orgulloso o la orgullosa y aprende a expresar lo que sientes antes de que el problema crezca.
También deberás arreglar asuntos pendientes con terceras personas. Hay conflictos, chismes o diferencias que se han venido acumulando y ya es momento de ponerles un alto. Pero ojo, porque podrías pasarte de lanza diciendo cosas hirientes solo por coraje. Controla tu carácter porque cuando explotas dices verdades muy pesadas y luego ni sabes cómo arreglar el desastre emocional que dejas.
Si estás viviendo un amor a distancia, deja de hacerte ideas negativas. Cuando dos personas realmente se quieren, encuentran maneras de mantenerse unidas aunque haya kilómetros de por medio. El problema no es la distancia, sino la falta de interés. Y si la otra persona sí demuestra cariño, atención y ganas de seguir contigo, entonces deja de sabotear la relación con inseguridades absurdas.
En el terreno sentimental no se ven cambios gigantescos, pero sí muchas dudas internas. Podrías confundirte emocionalmente y empezar a sentir algo especial por una amistad. Aquí tendrás que pensar muy bien las cosas antes de actuar, porque una cosa es cariño y otra muy distinta amor. No confundas compañía, costumbre o atracción momentánea con sentimientos profundos porque podrías terminar dañando una amistad importante o metiéndote en un triángulo emocional bien complicado.
Se visualiza un encuentro muy perro con alguien importante para ti. Esa persona te traerá alegría, tranquilidad y hasta ganas de volver a creer en ciertas cosas que ya dabas por perdidas. Será un momento especial que te ayudará muchísimo a subir el ánimo y recuperar motivación. También podrían darse reconciliaciones familiares o conversaciones necesarias que llevaban tiempo posponiéndose.
En cuestiones personales necesitas aprender a descansar más y dejar de tragarte todo lo que sientes. Tú aparentas tranquilidad, pero por dentro te cargas unas tormentas emocionales bien pesadas. Hay noches donde te cuesta dormir porque tu mente no deja de pensar y eso poco a poco está afectando tu energía y humor. Necesitas desconectarte un rato del estrés y darte permiso de relajarte sin culpa.
También se marcan cambios importantes en tu manera de ver la vida. Vas a comenzar a darte cuenta de quién sí vale la pena y quién nomás estaba por interés o conveniencia. Y aunque algunas decepciones dolerán, también te harán más fuerte y más selectivo con las personas que permites cerca de ti.
Tus números de la suerte serán el 6 y el 28. Tu color será el verde esmeralda. Y recuerda algo muy importante: las cosas buenas sí llegan, pero no nomás por desearlas. También hay que moverse, arriesgarse y dejar de poner excusas para todo.
GÉMINIS
El 10 de mayo del 2026 llega para moverte el tapete y hacerte entender que ya no puedes seguir viviendo a medias ni dejando que cualquier hijo o hija de vecina venga a alterarte la paz mental. Se aproximan cambios inesperados que al principio podrían sacarte de onda, pero con el paso de los días vas a darte cuenta de que eran necesarios para acomodarte la vida y abrirte los ojos. Tú eres muy de querer controlar todo y cuando las cosas no salen como esperabas te desesperas horrible, pero esta vez el universo viene a enseñarte que no todo lo que parece problema realmente lo es.
En cuestiones amorosas se marca una noticia importante que te traerá inquieto o inquieta. Puede tratarse de una confesión, un mensaje inesperado o una situación relacionada con alguien que todavía te mueve el corazón aunque te hagas el indiferente. Lo importante aquí será que no permitas que emociones ajenas te roben la estabilidad emocional. Ya deja de cargar dramas que ni te corresponden y aprende a priorizar tu tranquilidad antes que cualquier relación. Porque tú muchas veces por querer quedar bien o por miedo a perder a alguien, terminas permitiendo situaciones que te desgastan bien feo.
La suerte estará muy fuerte para ti en juegos de azar, rifas o cuestiones relacionadas con dinero inesperado. Así que no estaría nada mal que te compres un cachito de lotería, le entres a una rifa o te avientes con algún número que traigas rondando en la cabeza porque podrías llevarte una sorpresa bastante buena. Eso sí, tampoco quieras hipotecar hasta el perro pensando que te harás millonario de un día para otro. La suerte ayuda, pero también hay que usar la cabeza.
Si hace poco terminaste una relación o mandaste a alguien al chorizo, ya es momento de renovarte y dejar de vivir pegado o pegada al pasado. Tú eres bien necio cuando amas y aunque aparentes que ya superaste todo, por dentro sigues revisando recuerdos, canciones y hasta conversaciones viejas. Ya suelta eso porque mientras sigas aferrado o aferrada a historias caducadas no podrás avanzar hacia algo mejor. Este mes es perfecto para limpiar tu energía, cambiar rutinas y sacar de tu vida todo aquello que te causa estrés, ansiedad o tristeza.
Tu cuerpo también te está pidiendo atención urgente. Ya deja de vivir pegado al celular, acostado o acostada viendo vidas ajenas mientras la tuya se te está yendo entre excusas y flojera. Necesitas moverte más, hacer ejercicio, salir a caminar y cuidar lo que te llevas al estómago porque podrías presentar dolores estomacales, inflamación o problemas digestivos por malos hábitos y estrés acumulado. Tú sabes perfectamente qué cosas te hacen daño y aun así ahí sigues tragando como si nada. Después no andes llorando porque la ropa ya no cierra.
En cuestiones laborales y responsabilidades debes ponerte las pilas porque traes atrasos importantes. Estás dejando cosas pendientes para después y eso podría generarte problemas o estrés innecesario. Organízate mejor porque luego te saturas de trabajo y terminas haciendo todo al aventón y de malas. Hay oportunidades interesantes relacionadas con proyectos, dinero o nuevas actividades, pero dependerá mucho de qué tan responsable seas.
También se marca una situación muy fuerte relacionada con una amistad. Comenzará a nacer un sentimiento diferente o una atracción bastante intensa hacia alguien que antes solo veías como amigo o amiga. Y lo más curioso es que esa persona te hará sentir seguridad, tranquilidad y ganas de confiar otra vez. Poco a poco empezarás a ver la vida desde otro ángulo y entenderás que todavía existen personas capaces de quererte bonito sin juegos ni manipulaciones.
Por fin descubrirás la verdad sobre cierta persona de la que ya te habían advertido varias veces. Te caerá la venda de los ojos y confirmarás que muchas cosas que te dijeron eran ciertas. Y aunque al principio te dolerá muchísimo aceptar la realidad, también sentirás alivio porque dejarás de vivir engañado o engañada. No te estreses ni hagas dramas innecesarios; a veces las decepciones llegan para salvarnos de problemas mucho peores.
En el amor necesitas dejar de tenerle miedo a comenzar otra vez. Sí, te han fallado y sí, has pasado por situaciones bien complicadas, pero no por eso vas a cerrarte completamente. El problema contigo es que cuando alguien te lastima levantas murallas enormes y después ni quien pueda acercarse. Date permiso de volver a sentir, pero esta vez usando más la cabeza y menos la necesidad emocional.
Habrá días donde te sentirás cansado o emocionalmente agotado, pero no te encierres ni te aísles. Busca actividades que te distraigan y rodéate de personas que realmente te aporten paz. También vienen sueños muy raros y premonitorios; hazle caso a tu intuición porque estará más despierta que nunca.
Tus números de la suerte serán el 5 y el 32. Tu color será el amarillo mostaza. Y recuerda algo muy importante: nadie merece tanto tu amor como tú mismo o misma. El día que aprendas a elegirte primero, dejarás de aceptar migajas disfrazadas de cariño.
CÁNCER
El 10 de mayo del 2026 te traerá una energía bien fuerte para crecer, avanzar y dejar de estarte frenando por miedo, flojera o inseguridades. Tú desde hace tiempo traes una idea rondando en la cabeza relacionada con negocio, ventas o algún proyecto personal que podría dejarte muy buena lana, pero entre una cosa y otra no has logrado aterrizarlo. Pues ya va siendo hora de que te pongas bien perra o bien vivo y dejes de esperar “el momento perfecto”, porque si sigues aplazando tus sueños nadie los va a venir a cumplir por ti. El universo trae oportunidades importantes para ti, pero tendrás que moverte y dejar de pensar tanto.
Vienen días llenos de buenos momentos, convivios, salidas y noticias que te devolverán el ánimo. Sentirás más ganas de hacer cosas nuevas y de recuperar esa motivación que ya andabas perdiendo por tanto estrés y problemas acumulados. También se visualiza una entrada de dinero bastante buena que te ayudará muchísimo a salir de broncas económicas que venías cargando desde hace semanas. Puede ser un pago atrasado, una deuda que te liquidan o una oportunidad laboral que llega justo cuando más la necesitabas. Lo importante será que aprendas a administrarte mejor y no te gastes todo nomás porque “te lo mereces”.
En el amor vienen oportunidades a lo desgraciado, pero tú también bájale dos rayitas a lo exigente porque luego quieres una persona perfecta mientras tú traes todavía heridas, inseguridades y dramas sin resolver. Hay alguien que se está interesando mucho en ti y que poco a poco comenzará a acercarse más, pero necesitarás dejar de comparar a todo mundo con tu pasado. No todas las personas vienen a jugar contigo ni a lastimarte. A veces tú mismo o misma arruinas las cosas antes de que comiencen por andar pensando demasiado.
Si tienes pareja, las cosas podrían complicarse un poco por culpa de la rutina y la monotonía. Últimamente han dejado de hacer muchas de esas cosas que antes mantenían viva la relación y poco a poco eso ha ido apagando la chispa. Ya no hay tantos detalles, ya no se hablan igual y hasta el interés parece andar medio dormido. Tú sabes perfectamente qué cambió, pero en lugar de arreglarlo nomás te haces el que no pasa nada. Si realmente quieres rescatar esa relación tendrás que volver a ser esa persona detallista, divertida y atenta de antes. El amor no se mantiene solo y menos cuando ambos empiezan a dar todo por hecho.
También deja de complicarte tanto la existencia y aprende a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Porque luego andas llorando cuando las personas se cansan y se van, pero mientras estaban contigo ni las pelabas bien. Hay riesgo de discusiones fuertes por celos, malos entendidos o indiferencia, así que hablen claro y no permitan que terceros metan su cuchara en la relación.
Cuida muchísimo a quién le cuentas tus secretos porque andarás rodeado o rodeada de personas bien chismosas y envidiosas. Hay alguien que aparenta amistad, pero en realidad trae muchas ganas de verte caer o de inventar cosas sobre ti. No cuentes planes, relaciones ni asuntos personales porque podrían usar esa información en tu contra. Aprende a ser más reservado o reservada; no todo el mundo merece conocer tu vida privada.
También ponte al corriente con pagos, deudas y pendientes económicos porque podrías meterte en problemas si sigues dejando todo para después. Hay riesgo de atrasos importantes o situaciones legales relacionadas con dinero, tarjetas o préstamos. Organízate mejor y deja de hacerte pato porque luego cuando necesitas apoyo financiero nadie quiere soltarte ni un peso por tu mal historial.
En cuestiones emocionales necesitas dejar de mendigar amor, atención y cariño. Tú eres muy noble y entregado cuando amas, pero muchas veces terminas dando más de lo que recibes y por eso la gente se acostumbra a tratarte como opción y no como prioridad. Ya deja de conformarte con migajas emocionales o relaciones escondidas “por debajo del agua”. Si alguien no puede darte tu lugar públicamente entonces ahí no es.
Y ojo con confundir sexo con amor porque podrías engancharte emocionalmente con alguien que solo busca pasar el rato. Tú luego entregas sentimientos donde apenas y hay calentura. Disfruta lo que venga, pero no te inventes historias románticas antes de tiempo porque después terminas decepcionado o decepcionada.
En el área familiar habrá reuniones y conversaciones importantes. También podrían llegar noticias relacionadas con familiares lejanos o cambios dentro de casa. Trata de pasar más tiempo con quienes sí te quieren bonito porque últimamente te has aislado demasiado por andar cargando problemas que ni compartes.
Tu salud emocional también necesita atención. Traes estrés acumulado, ansiedad y muchas emociones guardadas que ya están comenzando a reflejarse en cansancio, dolores musculares y cambios de humor. Descansa más y deja de tragarte todo lo que sientes.
Tus números de la suerte serán el 2 y el 17. Tu color será el blanco perla. Y recuerda algo muy importante: quien realmente te ama no te esconde, no te confunde y no te hace sentir insuficiente. Aprende a darte el valor que mereces y deja de aceptar menos de lo que tu corazón necesita.