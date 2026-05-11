Editorial: por Ana María Quintana al Concejo Municipal de Bell 

Ana María Quintana se postula para la reelección al Concejo Municipal de la ciudad de Bell en los comicios del 2 de junio.

Los otros candidatos son Néstor Enrique Valencia, Alicia Romero, Violeta Álvarez y Pablo Sifuentes.

Hija de una familia mexicana asentada en Cudahy, se graduó en la Facultad de Derecho de Columbia, después de obtener un BA en Yale.

Forma parte de un reducido número de latinos con títulos en universidades prestigiosas que tienen todas las puertas abiertas y vuelven a su comunidad para contribuir a la comunidad.

Colaboró con la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO; asesoró al sindicato SEIU en campañas por salarios dignos, y fue activista en el sindicato de campesinos UFW.

Es bróker y consultora de bienes raíces, y también asesora de una firma de abogados orientando gobiernos municipales.

Tras el desfalco de 5.5 millones de dólares por funcionarios de Bell, Quintana trabajó por el resurgimiento de la ciudad. Sin trayectoria política previa, ha servido de forma ininterrumpida desde 2011, cuando ganó un escaño en el concejo. Fue reelecta en 2013, en 2017 y una vez más en 2022.

Su plataforma enfatiza brindar atención médica asequible y accesible a la población; otorgar formación laboral y reentrenamiento de la fuerza laboral para los empleos del futuro; apoyar a las escuelas públicas para que manden sus graduados a las mejores universidades del país, y obrar para que las familias tengan aire y agua limpios.

Organizó registros de votantes, asambleas sobre inmigración, información para adquirir vivienda y más.

Por todo ello, La Opinión considera que Ana María Quintana es merecedora de su apoyo y recomienda a sus lectores de Bell votar por su reelección.