Exbombero de Nueva Jersey recorrió ocho estados armado para atacar a su expareja y a toda su familia

Las autoridades de Nueva Jersey acusaron a un exbombero y exparamédico de emprender un viaje de aproximadamente 800 kilómetros desde Maine con el supuesto objetivo de asesinar a su expareja y a toda la familia de ella.

Brian Lanzim, de 37 años, fue detenido tras un operativo policial ocurrido el mes pasado en South Toms River, luego de que presuntamente intentara irrumpir armado en la vivienda de los padres de su expareja, de acuerdo con Ashbury Park Press.

Según documentos judiciales citados por medios locales, el hombre habría reaccionado violentamente después de que la mujer terminara la relación por videollamada y obtuviera una orden de restricción temporal en su contra.

Durante la conversación, la mujer aseguró haber escuchado el sonido de un arma siendo manipulada. Cuando le advirtió que acudiría a las autoridades, Lanzim supuestamente respondió: “No, no lo harás. No me harías eso”.

Mensajes amenazantes y viaje armado

La investigación señala que, tras la ruptura, Lanzim envió varios mensajes de texto amenazantes después de que la mujer dejara de responder sus llamadas.

“Si te interpones entre mis hijos y yo, voy a hacer lo que tenga que hacer”, habría escrito el sospechoso, según una declaración jurada presentada por la fiscalía.

Otro mensaje decía: “Si tu padre está allí, tendré que eliminarlo”.

Las autoridades sostienen que el hombre condujo desde Maine hasta Nueva Jersey equipado con dos armas de fuego, un chaleco antibalas y al menos 15 cargadores de alta capacidad.

“Estaba listo para la guerra”, afirmó la fiscal adjunta Mara Brater durante la audiencia judicial.

La policía frustró el presunto ataque

La mujer acudió a una estación policial tras la ruptura y dejó a sus hijos en casa de una amiga. Los investigadores rastrearon el teléfono de Lanzim y detectaron que viajaba hacia el sur por la autopista Garden State Parkway.

Los agentes acudieron entonces a la vivienda de los padres de la mujer y les ordenaron abandonar el lugar.

Poco después, el vehículo Toyota 4Runner conducido por Lanzim pasó frente a los oficiales y se dirigió directamente hacia la residencia familiar, según los documentos del caso.

La policía aseguró que el sospechoso aceleró sobre el césped aparentemente intentando atropellar a los agentes antes de descender del vehículo y tratar de ingresar a la vivienda.

Las cámaras corporales registraron el momento en que un oficial le ordenó soltar el arma. Segundos después se escucharon varios disparos efectuados por la policía, que hirieron al sospechoso en la pelvis y en una mano.

Fiscalía sostiene que planeaba matar a la familia

Tras ser reducido, Lanzim gritó: “La perdí. Díganle a ella y a los niños que los amo”, según el expediente judicial.

Dentro del vehículo, las autoridades encontraron un rifle cargado, una pistola Glock 17, cuchillos y cargadores de gran capacidad.

La fiscalía argumentó durante la audiencia que el hombre planeaba asesinar a la familia de su expareja para obtener la custodia total de sus hijos.

La defensa, en cambio, aseguró que Lanzim sufría una crisis de salud mental y que en realidad buscaba provocar que la policía lo matara.

El juez ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial. Lanzim enfrenta cargos por intento de asesinato, allanamiento de morada, amenazas terroristas y delitos relacionados con armas.

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