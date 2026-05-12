Enfermera asesinada en Illinois fue atada, golpeada y estrangulada por su exnovio durante más de 7 horas

Una grabación de audio de más de siete horas se convirtió en una de las principales pruebas en el caso del asesinato de una enfermera en los suburbios de Chicago, un crimen que ha conmocionado a la comunidad de Schaumburg, Illinois.

Katherine Torbick, de 43 años, fue encontrada muerta el 20 de abril dentro de su vivienda, luego de que la policía respondiera a una solicitud de verificación de bienestar. En el lugar, los agentes localizaron también a su exnovio, Kevin Motykie, de 56 años, en el garaje de la residencia, de acuerdo con ABC 7.

Según los fiscales, Motykie llevaba consigo un dispositivo de grabación que contenía un audio de aproximadamente siete horas en el que, presuntamente, quedó registrado el ataque contra la mujer.

Fiscales describen horas de violencia y amenazas

De acuerdo con la investigación, la grabación comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada y terminó poco después de las 9:00 a.m. Las autoridades aseguran que en el audio se escucha a Torbick suplicando por ayuda mientras era esposada, golpeada y agredida sexualmente.

Los fiscales señalaron que la pareja había mantenido una relación durante una década, pero se había separado en enero. Durante el presunto ataque, Motykie habría acusado repetidamente a Torbick de serle infiel.

La investigación sostiene que el hombre utilizó cinta adhesiva para inmovilizar a la víctima y la amenazó varias veces con matarla. Los fiscales indicaron además que la estranguló en múltiples ocasiones antes del episodio final que terminó con la muerte de la enfermera.

Tras el presunto asesinato, Motykie habría mencionado en la grabación que planeaba suicidarse.

Existían antecedentes de violencia doméstica

Las autoridades informaron que Motykie ya enfrentaba una orden de arresto relacionada con un caso previo de violencia doméstica ocurrido en marzo.

En ese incidente, según fiscales, el acusado habría intentado estrangular a Torbick y atacarla con un cuchillo dentro de la misma vivienda. La mujer logró escapar y refugiarse en la casa de un vecino antes de ser trasladada a un hospital.

Aunque existía una orden de captura activa, la policía no había logrado localizar al sospechoso antes del crimen ocurrido el 20 de abril.

Registros judiciales citados por medios locales indican además que Motykie enfrentó múltiples denuncias y órdenes de protección por presuntos actos de violencia contra antiguas parejas y familiares.

Comunidad lamenta la muerte de Katherine Torbick

Amigos y compañeros de trabajo describieron a Torbick como una profesional dedicada y una persona comprometida con el cuidado de los demás.

Julie Bevel, supervisora de la víctima en Fox River MedSpa, aseguró que la enfermera era una figura apreciada dentro del equipo médico.

“Trajo calidez, energía y cuidado genuino a nuestro lugar de trabajo”, expresó Bevel tras conocerse la noticia.

Torbick era madre de un hijo y trabajaba como enfermera especializada en gastroenterología.

Acusado permanece detenido sin derecho a fianza

Kevin Motykie enfrenta cargos de asesinato en primer grado y compareció ante un tribunal el 8 de mayo, donde un juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras revisan el material de audio y el historial judicial del acusado.

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