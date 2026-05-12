Hispana de 72 años muere en pleno vuelo de Chicago a México por emergencia médica

Una mujer hispana identificada como María Yolanda Guerrero Medina, de 72 años, perdió la vida mientras viajaba a bordo del vuelo 7771 de Volaris desde el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago hacia el Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica en Morelia, México, el pasado sábado. La pasajera viajaba acompañada de su esposo.

Según medios locales como Univision y el diario El Norte, la mujer tenía un historial de aproximadamente 12 años con insuficiencia renal y diabetes, aunque los detalles precisos sobre la emergencia médica que provocó su muerte aún no se han aclarado.

Aterrizaje de emergencia en Monterrey

La pasajera, originaria de Morelia, México, comenzó a presentar un rápido deterioro de su estado de salud cuando la aeronave entraba en espacio aéreo mexicano, a menos de dos horas de haber despegado a las 3:13 p.m. Otros pasajeros alertaron a la tripulación, que informó al capitán. Este solicitó autorización para un aterrizaje no programado.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey alrededor de las 5:30 p.m., donde personal médico y de seguridad ya estaba preparado para recibir a la pasajera. A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y el informe preliminar apunta a causas naturales de muerte.

El incidente provocó una intensa movilización en la terminal del aeropuerto, mientras las autoridades llevaban a cabo protocolos de emergencia.

Para que los demás pasajeros pudieran continuar su viaje a Morelia, Volaris reemplazó el avión afectado por otra aeronave. La aerolínea y el aeropuerto han sido contactados para ofrecer comentarios sobre el caso.

Aunque las muertes en vuelo son poco frecuentes, un estudio de 2023 indicó que la tasa de mortalidad en emergencias médicas a bordo es de 0,21 por cada millón de pasajeros. Entre 2,2 mil millones de viajeros en 2021, se registraron aproximadamente 460 muertes durante vuelos internacionales, siendo las causas más comunes embolias pulmonares, paros cardíacos y problemas respiratorios.

Manejo de fallecimientos a bordo

El procedimiento para una muerte en pleno vuelo asegura respeto y privacidad. Una vez aterrizado el avión y desembarcados los pasajeros, personal del aeropuerto y un forense se encargan de retirar el cuerpo en bolsa especial a través de una salida de emergencia, minimizando el impacto en otros viajeros.

Extripulantes consultados señalan que la situación es altamente estresante y puede ser traumática para la tripulación y los pasajeros, especialmente cuando la víctima es joven, aunque en este caso la pasajera era una persona mayor con historial médico conocido.

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